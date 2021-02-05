دبلوماسي أمريكي يثمن الاعتراف بمغربية الصحراء

وصف إليوت أبرامز، دبلوماسي أمريكي سابق، القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه بأنه “منطقي”، مؤكدا أن طرح منتقدي هذا القرار “مهزوز”.
وانتقد أبرامز، الذي شغل منصب الممثل الأمريكي الخاص بفنزويلا، في مقال نشره بمجلة “ناشيونال ريفيو” الأمريكية تحت عنوان “قرار ترامب بشأن المغرب منطقي”، مواقف المبعوث الأممي الأسبق جيمس بيكر، والسفير جون بولتون، والسيناتور الجمهوري جيمس إنهوف، تجاه سيادة المملكة على صحرائها.
وكتب الخبير في العلاقات الدولية أنه “لأسباب غير مقنعة” طالما عارض هؤلاء “مطالب” المغرب الترابية، ودعموا مسلسلا لا يمكن إلا أن يلحق الضرر بالمملكة “الحليف المهم للولايات المتحدة في منطقة خطرة”.
وأضاف محذرا “أكثر من ذلك، فإن مقترحاتهم قد تسلم المنطقة إلى “البوليساريو”، وهي منظمة من مخلفات الحرب الباردة، ولا يمكن من حيث المنطق أن تضطلع بالدور الذي ينهض به المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف”.
وكشف أبرامز أنه عندما كان مديرا لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية في عهد الإدارة الأولى لجورج دبليو بوش، اضطر بيكر، المبعوث الخاص إلى الصحراء آنذاك، إلى تقديم استقالته، مبرزا أن قرار الاستقالة يرتبط “إلى حد كبير” برفض إدارة بوش دعم خطة بيكر بالصحراء.
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي السابق أن ثلاثة أسباب دفعت إدارة بوش إلى رفض خطة بيكر، أولها أنه منذ المسيرة الخضراء لم يكن أبدا واردا بالنسبة للمغفور له الملك الحسن الثاني ولا للملك محمد السادس السماح بانفصال المنطقة عن المغرب.
من جهة أخرى، أشار أبرامز، وهو باحث رئيسي في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، إلى أن المغاربة يقفون صفا واحدا عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء.
أما السبب الثاني وراء رفض خطة بيكر فيكمن، حسب أبرامز، في أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة في الصحراء تديرها “البوليساريو”.
وأضاف أبرامز “هناك أسباب عديدة تظهر أنها كانت، ولا تزال، فكرة سيئة”، موضحا على وجه الخصوص أن “البوليساريو” اعتمدت طيلة عقود على الدعم المالي والدبلوماسي والعسكري للجزائر التي تؤويها.
السلام عليكم.أعجبتني هذه الجملة أن المغاربة يقفون صفا واحدا عندما يتعلق الأمر بقضية صحرائهم المغربية.هذه الجملة فقط ستبين للجزائر والوليزبال من هم المغاربة وما هي مدى قدرتهم.انهم اسود وسينهشون كل من يقترب من صحرائهم.قد نختلف فيما بيننا داخليا ولكن عندما يتعلق الأمر بصحرائنا المغربية نضع كل خلافاتنا جانبا ونتحد فيما ما بيننا ونقف صدا منيعا ضد كل من يريد المساس بمغربنا الحبيب من طنجة إلى الكويرة
أي خطة من أيه عصابة قاهرة أو مقهورة لا يمكن أن تؤدي إلى إنشاء دولة في الصحراء المغربية…. المشكل انتهى منذ 6 نونبر من القرن الماضي…
الصحراء مغربية وثرواتها ستوظف في حمايتها وازدهارها وتعميرها إلى أبد الآبدين…
يجب فقط تحقيق التنمية البشرية اللائقة التي يصبو إليها كل مواطن مغربي أينما كان وتربية الأجيال الحالية والقادمة على حب الوطن والدود على وحدته الترابية.
المغرب ليس غبيا حتى لا يعرف ما بعد قرار ترامب فهناك لوبي يعمل في الخفاء ليس مثل سيناتور يدعم اطروحة الجزاءر و في نفس الوقت يشجع التطبيع و هنا استءناف المغرب علاقاته مع اسراءيل
ترامب وضع الحروف على النقط و ليس النقط على الحروف فهل بايدن سيلغي قراره الدي نص بان كل اعتداء على اسراءيل يعتبر اعتداء على امريكا و العكس صحيح و هل سيرجع سفارة امريكا الى تل ابيب اما بغرير العصير غادي نديرو بهم كاسكروط
الجزائر غادة تبقا حاضية سيادة المغرب على صحراءه تاتبشيلها سيادها على الجزائر
ملحوظة:
إن المغرب عاقل وينظر للأشياء بعقلانية ولا يريد أن يهدم كل ما يبنى ويدمر بلده. في حين أن الجيش الجزائري لا يهتم بهذا ، لكنه يطمح لرؤية الدمار الشامل ، تمامًا مثل عقليات جنودهم وسياسة السرية لنظامهم. شاهد الدليل الخاص بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. الشمالية منشغلة بأمور الحرب والدمار. بينما الجنوب مهتم بالاقتصاد والبناء. أعتقد أن ضباط الجيش الجزائري الراغبين في الحرب ضد المغرب يمكن أن يكونوا من مجموعة ظباط الفرنسيين متمردة ضد ﻹستقﻻل الجزائر .
وضد ثورة الشعب الجزائري. والآن يريدون الانتقام من المغرب الذي قدم العون والمساعدة للثورة الجزائرية ، ويريدون إعادة الجزائر إلى أصلها الفرنسي بعد تدميرها المحتمل في الحربها ضد المغرب.