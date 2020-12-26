دبلوماسي إسرائيلي يحذر من حصول جبهة البوليساريو على الدعم الإيراني

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل والسلام بين البلدين قد يحملُ تهديدات أمنية جديدة للمملكة، لاسيما في الصحراء المغربية، حيث تواصل جبهة البوليساريو تصعيدها الميداني منذ عملية تحرير معبر الكركرات.
وفي هذا الصدد، حذر سفير إسرائيل السابق بالأمم المتحدة، دوري غولد، من تهديدات أمنية محتملة من إيران في منطقة الصحراء المغربية، في إطار الدعم الذي يقدمه النظام الشيعي لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وقال المسؤول ذاته إن “للمغرب مطالب محقة في هذه المنطقة المتنازع عليها، حيث كانت العديد من القبائل مرتبطة تاريخياً بالنظام الملكي المغربي”.
ونبه الدبلوماسي الإسرائيلي، في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، إلى احتمال دعم إيران للتصعيد الذي تقوم به جبهة البوليساريو بمنطقة الصحراء، مستحضراً الأدلة التي قدمها المغرب إلى إيران عام 2018، والتي بينت بالدليل تسليح النظام الإيراني لجبهة البوليساريو وتوفير التدريب العسكري لعناصرها بمساعدة حزب الله اللبناني الشيعي.
وشملت الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى ميليشيات جبهة البوليساريو، وفق الوثائق المغربية، قاذفات صواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ من طراز “SAM-9” و”SAM-11″، وهو ما دفع المملكة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إلى حدود اليوم.
وكان المغرب أكد أنه يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا للمملكة. وكشفت المملكة حينها تورط مسؤول في حزب الله في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق بين مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو.
وذكر وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن “مسؤولين كبارا من حزب الله زاروا تندوف في 2016 لالتقاء مسؤولين عسكريين في البوليساريو”.
وحسب السفير الإسرائيلي السابق فإن تسليح إيران لجبهة البوليساريو كان جزءا من الخطة التي نهجها الإيرانيون في إفريقيا، في محاولة للتسلل إلى القارة من خلال دعم التحركات العسكرية والانفصالية في الدول التي تهدف إلى زعزعة استقرارها.
ويسعى النظام الإيراني، وفق رئيس مركز القدس للشؤون العامة، وهو مركز تفكير إسرائيلي، إلى العمل على نشر التشيع في إفريقيا وبعض الدول المغاربية، وهو ما أدى إلى تفاقم التوترات بين طهران وعدد من الدول السنية.
وأوضح المصدر ذاته أن جبهة البوليساريو، بعيداً عن ما يروج حول كونها حركة تحرر تحتاج إلى الدعم العالمي، برزت “كمنظمة ليست لديها مشاكل مع الارتباط بالشبكات الإرهابية التي أنشأها النظام الإيراني في الشرق الأوسط وإفريقيا”.
ويرى السفير الإسرائيلي أنه حين قررت البوليساريو التعامل مع إيران، جاء الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء، مضيفا: “كان من المهم إرسال رسالة إلى لاعبين آخرين أيضاً. لقد أرادت الولايات المتحدة تعزيز الاعتدال السياسي عبر المنطقة وإضعاف محور التطرف. هكذا ولدت الصحراء المغربية”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه في حالة تغلغل إيران بالمنطقة وزيادة دعمها لتحركات البوليساريو بالصحراء من دون تدخل القوى الدولية لوقف التمدد الشيعي، فإن ذلك من شأنه أن يقوض اتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل.
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم على كل من يتكالب على وحدة ترابنا
ها الخدمة لي مبغيناش اسرائيل ويران غادي يلعبوا ف الملعب ديالنا .ايران+داعش+البوليزاريو+الجزائر ==؟؟؟
يجب على المنتضم الدولي ان يضم البوزبال على لاءحة الارهاب وعقوبة حاضنتها الجزاءر وتجميد ثروات الجنيرالات في كل بقاع العالم.
دربك تحتضن مرتزقة في بلدها ، دويلة في دولة ، انها الجزاءر يا ناس منتجة الارهاب في غرب افريقيا والساحل ويجب على العالم ان يقطع راس الأفعى قبل فوات الاوان.
احنا ما كنعرفوا ايران كنعرفوا غير الجزاىر .الى اوصل اسلاح انتاع ايران للمرتزقة امشاو فيها الجنرالات هما والاموال انتاعهم اللي امهربة للخارج .العقوبات الاقتصادية الأمريكية والحصار.
هذا
هذه خطط الكيان الجهنمي الصهيوني، نشر الفتن بين المسلمين لكي يبقوا تحت سيطرتها، و لهذا هذا التخويف يبقى مجرد مناورات لا يجب أخذها بمحمل الجد. العدو التاريخي الذي يجب أن نخشاه و نستعد له دائما هو الكيان الصهيوني، لأنه سيعمل على اختراق هذا الوطن سياسيا و اقتصاديا و التحكم في زمام الأمور كام فعل في دول الغرب تماما
لقد سئمنا من هذه المجموعة من قطاع الطرق ” البوليخاريو “
ليس هناك دليل قاطع ان إيران تساعد البوليساريو.. وإنما نسأل المسؤل العسكري الصهيوني لماذا تقتلون الفلسطينيين وتصادرون أرضهم وديارهم وأموالهم واستوليتم على المسجد الأقصى .وتريدون ان تعطونا دروسا لمن.يساند البوليساريو. ؟
الجزائر هي الدولة الوحيدة.التي تمول الانفصاليين وتعلن ذالك صراحة أمام العالم
المغاربة لا يحتاجون من يحدرهم.
امورنا ندبرها دون تدخل من أحد …
وتقتنا في نظامنا وجيشنا وامننا لا يشوبها شك.
كفا تدخلا في شؤوننا.
كلاب ايران لن ينالوا من المغرب شيئ فالمغرب بلد امن .
على الجزائرالتي أنفقت أكثر من 400 مليار دولارعلى عصابة بوزبال أن توفرأولا لشعبها البطاطا والحليب والدقيق والبنان واللحم والسمك وجميع الخضروات والفواكه وفرص الشغل والعيش الكريم للمواطنين. أما إيران فهي محاصرة في كل مكان وأمريكا وحلفاؤها وخاصة إسرائيل ودول الخليج ينتظرون أدنى تهور لتدميرها.اليقضة ثم اليقضة أيها الجنود المرابطون في الصحراء المغربية.
و لماذا الاحتمال؟ بل سيلجأ النظام الجزائري بدعم من إيران للتصعيد باستعمال الجماعات الارهابية بجميع أصنافها من القاعدة إلى داعش، بصفتهم أنهم البوليزاريو بهم لا غير كما يدعي دائما النظام الجزائري، بالجماعة المسلحة الارهابية تحت لواء جبهة البوليساريو، التي كسبت مكانة غير شرعية بالاتحاد الافريقي، بهذا الجزائر ورطت حتى أفرقيا في رعاية الارهاب، لتتملص و تقوم الجزائر بحرب بالوكالة بمنطقة الصحراء، و بذلك تستهدف شمال أفرقيا ابتداء من المغرب ثم أسبانيا لتمتد إلى أوروبا.
لقد حان الوقت لاسقاط النظام العسكري في الجزائر و اقامة دولة ديموقراطيه ،محايدة تخدم مصالح شعبها
هذه لعبة قديمة وراءها المخابرلت الإسرائيلية غرضها خلق تحالف بين إيران و البوليزاريو غير مودود. بفرض التسميم و خدمة الحملة الإسلاائيلية. لاحظواأن إيران، و على الرغم من قطع المغرب لعلاقاته معها، لم تعترف بالكيان المزعوم…قليل من اليقظة…
هادشي ليبغينا غرقو لبوهوم الشقف ولصقو ليهوم الارهاب. جمهورية الخيام البالية التي تقضي حاجتها في الخلاء دايرة تاهي سفراء ووزراء و مندوبين ومؤسسات دستورية او زيد اوزيد باموال الشعب الجزاءري المغبون.
الحل هو ادراج جبهة البوليساريو منظمة ارهابية وتنتهي القصة.انداك سيوضع قادتها ضمن لولئح الارهاب والي دعم مادي او عسكري او سياسي سيحاسب صاحبه
يجب على المغرب ان يطلب من واشنطن (وبدعم اسرائيلي) تصنيف البوليساريو منظمة ارهابية.
احنا عارفين المغرب ساهر على الامن من طنجة الى لكوبرة يالله السفير اخبر اليهود المغاربة وجميع يهود العالم ان يقدمو الاسلحة المتطورة الى المغرب من طاءرات وصواريخ وقنابل عنقودية وراجمة الصواربخ الجديدة والفبة الحديدية وغير دلك الشعب المغربي موجود للدفاع عن جميع اراصيه .نحن صناع الحرب لا نخاف من الفءران.
العالم الان ينقسم الى قطبين امريكا وحلفاءها وروسيا وحلفاءها .وربما القدم سيكون اسوء للعالم ككل
لا علاقة لإيران بالبوليزاريو، وحسب معرفتي بالثقافة الفارسية والعقلية الإيرانية ضمن زياراتي لبلاد فارس، فإيران تجاهر بدعمها لحلفائها (العراق، سوريا، حزب الله، حماس، الحوثيين) ولو كانت تدعم البوليزاريو لجاهرت بذلك عكس حكومات العرب وإسرائيل الذين التي يدعمون أصحاب أجندتها من تحت الطاولة وينكرون في الملأ.
كفا من البروباغاندا، ولا تستعدو إيران فلا إستفادة لنا من استعداء الشعوب والحكومات.