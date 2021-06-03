دبلوماسي تعليقا على مغادرة غالي لإسبانيا: "المغرب لا ينتج ردود الفعل"

قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم الخميس، ردا على مغادرة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إسبانيا، إن المغرب “لا ينتج ردود الفعل”، مضيفا أن مواقف الرباط جرى التعبير عنها في تصريح صحافي عشية مثول الانفصالي إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني.
وأوضح المصدر الدبلوماسي ذاته، جوبا على سؤال لهسبريس حول الخطوات المقبلة التي سيتخذها المغرب في ظل التطورات مع الجانب الإسباني، أن “المغرب عبّر عن مواقفه يوم الاثنين، لأن الأزمة غير مرتبطة بخروج غالي من إسبانيا أو بقائه داخلها”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن تحقيق القضاء الإسباني مع الزعيم الانفصالي حول جرائمه والاتهامات التي تلاحقه، هو “تطور نسبي وليس عمق المشكل”، مبرزا أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتبط بالثقة وانسجام المواقف.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت، في تصريح صحافي الاثنين، أن المغرب لا يرى في مثول أو عدم مثول غالي في فاتح يونيو أمام المحكمة العليا الإسبانية أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين.
وقالت الخارجية المغربية، في تصريحها، إن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين”، مردفة أن “الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.
وشددت الوزارة على أن هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”، مشيرة إلى أنها “لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.
ولا يعرف ما إذا كانت السفيرة المغربية في مدريد كريمة بنيعيش ستعود إلى عملها بإسبانيا قريبا، بعد استدعائها في 18 ماي الماضي، فيما كانت مصادر هسبريس نفت صحة المعطيات التي راجت أمس حول إبلاغ المغرب السفير الإسباني بالرباط أنه “شخص غير مرغوب فيه”.
وفي خضم الأزمة القائمة بين البلدين، يقوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، بزيارة إلى ليبيا رفقة العديد من رجال الأعمال لبحث التعاون الاقتصادي وشراكات جديدة مع هذا البلد الذي بات محط أطماع عدد من الدول.
ووصل إلى المغرب، اليوم الخميس، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لحسم خلافات الفرقاء الليبيين حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية في البلاد والتداول حول أبرز الأسماء المرشحة لتوليها، وذلك من أجل المضي قدما نحو توحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
كل نهار تسمع تصريح على حسب تطور الاحداث،المغرب ليس لديه تصورات و ردود فعل قارة.التخبط سيد الموقف
راه عندو الحق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حان وقت تغيير الصورة النمطية عن الدولة المغربية من طرف اوربا
و هكدا يدعوا المغرب جميع الأطراف إلى تهدئة النفس و التحلي بالحكمة و بلورة قاعدة حوار صلبة ….و الخشب
وملي ما قادرينش على المواجهة وحادكين غير فالهضرة، علاش درتوا هاد الصداع كامل ومشيتوا تخبيتوا؟؟!! سمعة المغرب ولات فالحضيض بسبب هادشي. فين هي محاسبة المسؤولين؟! قاليك مغرب اليوم ماشي هو مغرب الأمس. عندكم الحق: مغرب اليوم أسوء بكثير.
المغرب ضعيف والدليل ورقة ضغطه مواطينين بجميع الفءات رماهم فالبحر
اللي كان باغي المغرب راه اوصل ليه .ابغيتوهم ايقدموه امام القضاء راه اتقدم امام القضاء .دابا الشيء الاهم هو الشأن الداخلي وإعادة قطار الاقتصاد الوطني على سكته .المواجهة مع اسبانيا لن تفيدنا في شيء لانها الشريك الاقتصادي الاول للمغرب .هذا من جهة من جهة أخرى هادوك راهم غير اولادنا انسيتوا اش دوزنا اعليهم احنا .سبعة قرون واكحل الرأس امدوز اعليهم الدكاكة هههه.
غريب امر الديبلوماسية المغربية ياك قلتو اصل المشكل هو بن بطوش دبا من تعالج ورجع فحالو بدون محاسبة قلتو لينا المشكل ماشي مع بن بطوش اش هاد دخول والخروج فالهضرة يا السي بوريطة بصراحة ضحكتوا فينا العديان على ديك مهزلة فتح الحدود انقلب السحر على الساحر
بعد كل هذه الجلبة لماذا لانرى للمغرب موقف حاسم في الموضوع ؟ رغم أن له عدة أوراق للضغط. فها سبب هذا الانحدار ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ،
دخلت وخرجت من الجزائر بوتاءق مزورة بدعوى التطبيب في إسبانيا وانك أيها الرخيص ارتكبت جرائم في حق الإنسانية :؛؛الان فلتت من العقاب والقضاء الإسباني :::محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولاندية ستنتظرك انشاء الله في الحلقة القادمة.
رغم ما آلت إليه العلاقات بين الرباط ومدريد سياسيا في قضية الأقاليم الصحراوية المغربية مستبعد قطع العلاقات بينهما من جهة المغرب الدبلوماسية لها رؤى بعيدة المدى بتوجيهات ملكية حكيمة.
نعرف جنرالات الابتدائي وعسكر بطاطة وعصابة المرادية ودولة الطابورات ودولة الفراقشية انهم عملوا مقايضة مع الاسبان بن بطوش مقابل الغاز
دابه عرف المغرب حجمه وقيمته ودوره وهو لاشئ
صاح وصرح واستنكر وقال ولكن
ليس هناك حياة لمن تنادي
فعل الأسبان والجزائرون مايحلو لهم وتركوا لكم الحسره
الأفعال اجدى من الأقوال
هذا اسمه التخبط و فقدان البوصلة
مادامت الدولة المغربية ليست بقدر التصعيد و الوعيد، لماذا كل تلك التصريحات و الهيللة؟؟ ؟
كمواطن عادي مهتم بقضية وطنه الأولى وهي الصحراء والإختباء ورائها جينيرالات الجزائر الذين يكنون كرها كبيرا للمغاربة، ما استنتحته هو عدم الإعتراف بإبراهيم الغالي كزعيم لحركة تحرير بتزويره الوثائق من أجل العلاح والطريقة التي هرب منها من إسبانيا. والمشهد المضحك هو هرولة الرئيس الجزاىري مع كبار ضباطه لزيارته والهدف ليس الإطمئنان على صحته ولكن من أجل ترويح خطاب معاد للمغرب وليشاركهم المريض أيضا فوق سرير المرضى بهذا العداء. فكل مجرمي العالم لكي يتمتعوا بحياة جديدة واسم جديد والكل على حساب خزينة الدولة فما عليه إلى أن يعادي المغرب ويهرب للحزائر فهي تمنح الجنسية لأنها تحكم من مجرمين العشري السوداء.
بعد الشوهة والفشل والعشرات الضربات التي تلقاها
المخزن في اسبوع واحد اصبح لا يريد تازيم الاوضاع…
مجرد دخول بن بطوش الأراضي الإسبانية بجواز سفر مزور و تستر إسبانيا على الأمر له دلاااااااااااااااااااات عديدة و متعددة أولها أن الأمر بمثابة اعتراف ضمني منهم بعدم شرعية المرتزقة و أن تصرفاتهم إجرامية بامتياز و أن إسبانيا بعيدة كل البعد عن أن تكون دولة تحترم الأعراف و القوانين الدولية . إذن الرابح الأكبر من كل هذا هو المغرب . و حفظ الله ملكنا الحبيب و نصره
المغرب ارهق جنرالات الجزاير ،خاصة ماديا،لانهم اتفقوا مع مخابرات الاسبان وحكومتها على ثمن،وبعد انكشاف مخططهم تضاعف الثمن
الى صاحب التعليق الاول،
المغزى من قول أن المغرب لا ينتج ردود أفعال هو أن المغرب لا ينتج ردود افعال انفعالية أو صبيانية طائشة كما تفعل الجزائر و اسبانيا بل ردة الفعل تكون بالمواقف المدروسة في الزمان و المكان المناسبين.
لا نفقه في السياسة ولكن ما كان نظنش شي حاجة كبر من هادشي لي دارت اسبانيا والجزائر….مجرم مطلوب من العدالة الاسبانية او دخلوه باوراق مزورة ولم يتم القبض عليه هاد القضبة خطيرة جدا….الاسبان يتبجحون بالعدالة!!!!!هاد المرتزق قتل واغتصب وسحل مواطنبن اسبان و”القاضي وحكومة الاسبان””تبرأه”هل هذه عدالة ؟؟؟؟؟
بدون عواطف !!كانت الجزاير محاصرة وعوض الانتباه الى تكريس هذا الحصار سقط من بيدهم الامر في فخ كبير وتاريخي بحيث كانت الجزاءر في موقف حرج عقب الاعتراف الامريكي والتطبيع والاصطدام الداءم مع فرسنا وخروج المغرب رابحا بعد مرور الازمة الخليجية والعلاقة المتينة مع اسبانيا اصبحت واقع وجاءت كارثة القرارات العشوائية وفضيحة الدفع بالاطفال واعطاء موضوع زيارة رءيس عصابة البوليزاريو لاسبانيا اكثر مما يستحق وانساق الكل بكل سذاجة وسقطت السلطة في فخ رهيب ووقع التصادم الكبير مع اسبانيا وتنفست الجزاءر واعطوا لها فرصة وضع موطأ قدم في اروبا على طبق من ذهب وبدون مقابل بسبب التهور والتسرع والمغامرة والقرارات العشوائية !!
وعليه يجب محاسبة من تسبب في الكارثة مهما كان موقعه
على المغرب ان لن ينجر إلى رد فعل قد يعطي لبن بطوش اكثر من وزنه
بن بطوش مواطن جزاءري فقط ذهب للعلاج والدليل على ذلك انه غادر بجواز سفر جزاءري وطلب اتناء تسلمه الاستدعاء التنسيق بالسفارة الجزائرية وخاطبه شنقريحة أنت في وطنك وليس في وطنك الثاني كما يقال عادة للأجانب اتناء الترحيب اذن هو جزاءري
على المغرب الان ان ينظر للمستقبل لان عدة حقايق ظهرت وعليه مراجعة حساباته سواء مع اسبانيا او ممن التزموا الصمت من الأصدقاء
ما ربحه المغرب مستقبلا ان لا حوار مع عصابة يتزعمها مواطن جزاءري ولو كان رءيس ( دولة ) لدخل بجواز سفره الرسمي مختوم عليه بخاتم (دولته المزعومة)
انتهى الكلام
لماذا لا يتم التواصل مع المواطنين؟ واش هاد بوريطة احساب ليه البلاد ديالو؟ راه كيتخلص من فلوس الضرائب باش يدافع على مصالح المواطن المغربي. فين عمرو جا خاطبنا حنا كشعب و قال ها اشنو درنا و علاش درنا و ها اش غنديرو. عاطيينا النخال و محتقرين الصحافة المغربية و كيمشي يهضر غير مع الصحافة الاجنبية.
لن يهزم المغرب اعداءه ما دام الجبهة الداخلية ضعيفة
نعم نحن على علم انه لن يكون هناك أي رد فعل تجاه هذه الأزمة وها نحن نرى ان أصحاب القرار بدؤوا يتهربون من إقحام مشكل استقبال ابراهيم الرخيص عن الأزمة الحالية وعندما علم الشعب المغربي قاطبة أن القضاء الإسباني لم يكترث لشكاوى المغرب من استظافة هذا الأخير ولم يعبرون لها أي اهتمام و كأن شيءا لم يقع ويأتي جاهل أو أمي و يقول لك الدق والسكات أو الدق تم
والله سءمت من هاتين العبارتين المتكررة في التعليقات الخاوية
يقول المثل المغربي:
باينة الفضيلة من العصر
أنشري يا هسبريس
ليبيا فرقت كعكة الاعمار،وحتى حارة السوء اخذت نصيبها ،فما ذا تريد من المغرب
على المغرب ان لايترك هده القضية التي فجرت الحقيقة للعلاقات المغربية الاروبية والاسبانية على الخصوص على المغرب ان يفتح كل الملفات الامنية التي تجمعه معهم مادام ان اسبانيا دولة اروبية لاتحثرم المواتق والقوانين المتفق عليها امنيا في الاجرام والارهاب والمجرمين والتزوير الوثائق والتحايل على العدالة ادا على المغرب ان يفتح كل الملفات مع الاتحاد الاروبي اولا والضغط على بعض الدول التي ماتزال تبتز الدول بالجمعات الارهابية والمجرمين والجمعيات حتى تستفيد لمصالحها الضيقة على المغرب ان يفتح قنوات اخرى اقتصاديا وسياسيا وامنيا مع دول اخرى لها مواقعها عالميا هناك دول كثيرة مثل اليبان كوريا الجنوبية البرازيل الصين روسيا الهند امريكا علينا ان لانبقى تحت اوهام الاتحاد الاروبي التي بعد مدة سوف تتقلص او لن تبقى قادرة على الوحدة لان الشعوب لاتريد الاستمار في الوحدة ادا على المغرب ان لاثمر هده القضية الا واستغلها سياسيا واقتصاديا وامنيا ومستقبليا ولاتفتح المشارع الكبرى لدول تستفز المغرب هناك دول ماتزال تملك فكرة الاستعمار والاقوى والتكبر والتخويف وعلى المجتمع ان يتغير ويضع الثقة في وطنه
رأيي المتواضع على المغرب ان يعامل اسبانيا مثل معاملتها.. معاملة مبنية على النفاق والمصلحة .ليس من مصلحتنا ان نكثر الأعداء الجزائر شرقا واسبانيا شمالا موريتانيا المغلوبة عن امرها جنوبا والبحر الغالي التكلفة غربا …والخدلان العربي، لدى يجب على المغرب التأني والحكمة في اتخاذ القرارات…ان شاء الله القادم افضل
قريبا ستصبح شخصية بن بطوش مجازية او سينيماءية او مرتبطة بكل ما يثير الاقتناص و الاقتماص و التشخيص او التدليس .
في الصحراء المغربية نتوفر على العديد من المستشفيات ذات الجودة العالية برمال طبيعية دافءة للاستشفاء من العديد من الامراض المزمنة التي قد يعاني منها البعض في اوربا او الدول المجاورة مثل الروماتيزم و البرد والضعف و ووووووووووو….نوجهالنداء والترحيب لزعيم كاتالونيا و زعيم قبايل للاستشفاء في الصحراء المغربية لدواعي انسانية محضة فابن بطوش جاهز مرةاخرى لتقديم المساعدة .
إنها البداية فقط على مايظهر، لان إذا استمر السيد بوريطة إدارة الشؤون الخارجية بهاته الطريقة الغير مدروسة من جميع الجوانب والتي لاتعود على الوطن إلا بمزيد من المشاكل ،فإن المصير سوف يكون جد قاسي ومؤلم زيادتا على الأزمة الوباءية التى نعيشها جميعا.
صراحة المغرب أقوى من إسبانيا و دلك على مر التاريخ .والدليل هو طارق بن زياد-يوسف بن تاشفين -يعقوب المنصور الموحدي-احمد المنصور الدهبي ……وهاهو البطل محمد السادس حفظه الله بشعبه الغيور سيكون سبب لانهيار إسبانيا وحتى الإتحاد الأوروبي. ولما لا.
هههههههه بقات فدفع كبير صافي دبا بردتي أ سي بوريطة إيوا على سلامتك المرة جاية متسبقش الجبهة و نتا معندك صحيحة تهز الدقة، لا تفسير آخر لما حدث غير أنه تم الضحك علينا بالترويج لانتصارات دبلوماسية وهمية، و أن التطبيع لم يفدنا بأي شيء و أن هذا هو انتصار ضخم للدبلوماسيتين الإسبانية و الجزائرية مع الأسف..
مبقا عدنا وجه نواجهو بيه الجزائر دعيناكم الله !
انتظروا الخجوات العملية التي سيكون لها الاثر الموجع لدى اسبانيا.
يتساءل المثير لماذا المغرب يكون شرسا جدا مع شركائه الاروبيين عكس الجزائر التي تتخطاهم في العداء و المكر و الحقد و الكره و الخبث…..
ببساطة لأن المغرب يرفض النفاق الاوروبي…لأنهم شركاء للنغرب في كل شيء..من الاقاصاد الى الأمن الى الهجرة…لا يمكن للأروبيين و اهمهم اسبانيا ان يستفيذوا من خيرات المغرب بما فيها اقاليم الصحراء وفي نفس الوقت يطعنوننا في الظهر.
توضيحا لتصريح السيد ناصر بوريطة حول جذور الازمة وانها لم تبتدئ بدخول الرخيص و لن تنتهي بخروجه…المشكلة تعود الى تحركات اسبانيا من تحت الطاولة لدفع ادارة بايدن للتراجع عن قرار ترامب..وتذكرو جيدا كيف تم تأجيل القمة المشتركة العليا بين الطرفين مرارا..لأن المغرب ليس مغفلا..ولأن اسبانيا منافقة..من جهة تحفر ضد الوحدة الترابية للمغرب و من جهة يأتي رئيس حكومتها لمناقشة سبل تطوير الشراكات مع المغرب..اليس هذا قمة الاستحمار و النفاق و الكذب.
الجزائر تظهر وجهها القبيح و عدائها الثابت للمغرب..بينما اسبانيا تظهر عكس ما تخفيه…وهذا لا يمكن قبوله و يجب الرد عليه بحزم و قوة و ردع.
لن نرضى باقل من قطع العلاقات الدبلوماسية او على الاقل تخفيضها الى أدنى مستوى مع اسبانيا وقطعها مع الجزاءر كنتم تطلبون ان يخرجوا من المنطقة الرمادية هاهم خرجوا وتمركزوا بالمنطقة السوداء اي يعادون مصالحنا بمعنى أنه في حالة عدم الرد الحازم فذلك يعتبر ضعفا واستسلاما
بالامس نتكلم عن الثقة التي انهارت و اليوم نتكلم عن الثقة و انسجام المواقف تهدد بقطع العلاقات ثم نتحدث عن العلاقات القوية؟
من لم يفهم بيان الاثنين لم يفهم شيءا. المغرب رد و سيرد على العدو في الوقت المناسب. الامر لن يمر سالما
الذي أتمناه هو إنقﻻب ﻹنفصاليين على نظام الجزائري؛ أو إنقﻻب نظام الجزائري على ﻹنفصاليين. وينتهي الخلف المستمر. المغرب عميق له تاريخ والجغرافيا.
بركة من العواطف والتمني وتعمار الشوارج من بعض المعلقين! راه الوطنية هي لي خلاتنا نغضبوا ونتفقسوا على هاد المصيبة لي حلت بالمغرب بسبب هاد السياسة الغبية لي شوهتنا فالعالم! شنو استفدنا من شوهة أولادنا المرميين فالبحر في وقت كانوا لازم يكونوا فالمدرسة؟! شنو استفدنا من التصعيد والتهديد لاسبانيا باش فالاخير نتخباو فالغيران كي الفيران؟! شنو استفدنا من الكذوب فموضوع المناورات فالصحراء لي طلع كلو كذوب؟! شي واحد يفهمني شنو استفدنا من هادشي كامل غير الشوهة عند العالم كامل. أ سيدي كن سبع وكلني ماشي كن سبع ومن بعد اهرب كي الفار.
المشكل لا يكمن في رد الفعل أو غيره، القضية أكبر من ذلك. العلاقات الدولية لا تهتم بالحق و العدالة و…..بل بالمصالح!!!!
إن أي متتبع بسيط يلاحظ كيف يتم تحويل قضايا كثيرة إلى ما يشبه الامراض المزمنة، فكل المشاكل الموجودة بين الدول عالميا لا تحل، بل بالعكس يتم ناجيجها بطرق جهنمية عبر مؤسسات دولية تنفذ أجندات الدول المتحكمة في القرارات و المنفذة لها أيضا.
فقضية وحدتنا الترابية أداة في يد بعض الدول تتلاعب باطرافها لتحقيق مكاسب اقتصادية و سياسية. مثال ألمانيا خير دليل، فمتى كانت ألمانيا تهتم بملف الصحراء؟؟؟ متى كانت ألمانيا تتدخل في القضايا الدولية مثل ليبيا مثلا؟؟؟ لقد استفاق ساسة ألمانيا منذ مدة على حقيقة أنهم غائبون عن القضايا الكبرى الدولية، فقرروا التدخل، فكانت البداية من سوريا ،ثم اليمن و ليبيا و اخيرا ملف الصحراء. العالم الغربي وراء كل مشاكل العالم، تحافظ على الخلافات و تستفيد منها.
الخوف فقط من مسؤولينا لأننا نراهم يتحدثون عن قوة المغرب و لا ندري أين هي القوة!!! فتح عدة جبهات صعب!!!
الي صاحب التعليق:رامي علي…لن نسمع الي كلامك ولن يكون المغاربة الاحرار انهزاميين مثلك.فقرارات المغرب لحد الان قرارات جرىئة وشجاعة.. الشيء الذي نتمناه الان هو ان تستمر الدولة في خطوات اخري واسرع وبدون تردد وتنهي هذه الكاش كاش مع جيران السوء.. لن نتقدم ولن نزيد الي الامام ما دمنا نربط مستقبلنا بعلاقات ملغومة مع اسبانيا او الجزائر. ..فكل ما ابتعدنا عنهم يكون ربحنا وتقدمنا… فمتي ساعد المعمر الدولة المستعمرة علي النمو والتقدم؟؟!!
غير مقبول غير منطقي ان يقف المغرب بجانب الليبيين ولا يقف الليبيين بجانب المغرب، متلا برفض الشركات الإسبانية والاستتمارات الإسبانية والدول العدوة كما يجب أن تستفيد الشركات المغربية والعمالة المغربية والاستتمارات المغربية من السوق الليبية
على المغرب انشاء مطرحين عملاقين للنفايات بكل من قرب سبتة و مليلية، ليشم الإسبان يوميا براز 36 مليون مغربي.
بناء قاعدتين جويتين قريبة من المدينتين ، لقطع المجال الجوي المدني.
قطع الماء و الكهرباء بحجة تطوير الشبكة الكهربائية و الماء
ان تتكلم شيء سهل جدا
ولما تكون في موقع القرار شيء آخر
الحقيقة ان الوضع الراهن صعب وعلى المغرب ان يخرج من هذه الازمة منتصرا
والانتصار هنا رهين بالعمل الدبلوماسي والحذر كل الحذر من جيران السوء ومن الذين يعطون الوعود للدفع بمصالحهم
والحرب رهان أصعب
وكل هذه الضربات القاسية فيها خير كثير خاصة إذا انتبهت الدولة للمواطنين والاهتمام بالتعليم والصحة والامن فذلك هو الورقة الرابحة
ونحن كجيل علينا الصمود فاخطاؤنا سيحاسبنا عليها ابناؤنا
ولن نفرط في حبة رمل من رمالنا فهي جزء من كرامتنا وهويتنا
فقوتنا في وحدتنا الداخلية وفي إعادة ترتيب اوراقنا
ويكفينا ان هذه الازمة أظهرت الصديق من العدو وان لااحد معك سوى قوتك الداخلية وهذا الشباب الذي ينبغي الاستثمار فيه
لك الله ياوطن يا مغرب الاحرار والناس الطيبين
ولدي اليقين ان الله سينصرنا على الأعداء
المغرب لا يرد على هرطقات الجزائر من منطلق أنها غير مسؤولة عن أفعالها كونها دولة مختلّة عقلياً وسياسياً ودبلوماسياً
جارة السوء أصبحت تبدر أموال الشعب الجزائري يمينا وشمالا، من الشرق إلى الغرب؛ لفائدة المرتزقة البوليساريو، ارشاء ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وفنزويلا وكوبا ::::هدا بالإضافة إلى تكديس أموال الكبرانات في ابناك سويسرا وغيرها :::اكيد الشعب الجزائري الشقيق والمقهور لن يترك الأمور تمر هكذا، سيكون لكم بالمرصاد ونتمنى له نحن المغاربة التوفيق؛انشاءالله في القريب العاجل.