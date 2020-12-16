دبلوماسي تونسي: نظام الجزائر يتنكر للدعم المغربي

قال أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن “إحقاق تكتل المغرب الكبير سيعود بالنفع على جميع الشعوب المغاربية؛ ولكن الجزائر هي التي ظلت تلعب بالنار. وعملت بذلك على كسْر هذا التكتل، بعدما أشهر النظام العسكري الحرب على المملكة المغربية”.
وأضاف ونيس، خلال استضافته من طرف الإذاعة التونسية “IFM”، أن “تونس والمغرب ساهمتا في استعادة الجزائر لاستقلالها؛ ولكنها انقلبت عليهما معاً، حيث افتكّت مئات الكيلومترات من الصحراء التونسية، وهو ما رضخ له الحبيب بورقيبة، ولكن لم يرضخ الحسن الثاني لذلك؛ وهو حقه المشروع”.
وأوضح الدبلوماسي التونسي أن “الجزائر أعلنت الحرب على المملكة المغربية إلى غاية اليوم”، وزاد: “هذه الحرب جعلت جميع الشعوب المغاربية تعاني من تبعاتها؛ بل إن العسكر حطّم النظام الجزائري نفسه”، ومردفا: “لو يتخذ النظام القرار الديمقراطي الصحيح، لشرعنا الآن في بناء المغرب الكبير، وسيربح الكل من ذلك”.
وتابع شارحا: “سننخرط، آنذاك، في التكتل المغاربي بدون منطق الحرب؛ ولكن الجزائر تولت ترسيخ الخريطة السياسية الاستعمارية في المنطقة، عكس المغرب وتونس اللذين لا يؤمنان بالخريطة الاستعمارية”، مورداً أن الاتفاق المغربي-الإسرائيلي شكل “مفاجأة” وطرحاً جديدا بالنسبة إلى المغرب.
وأبرز المسؤول عينه أن الأمر لا يعني أنه “سلبي، بل مرده إلى الساحة السياسية الإستراتيجية المتحولة، حيث تذهب خياراتها في اتجاه جديد؛ ولكن اللعب بالنار هو الذي أحرق المنطقة، وهو ما دفع المغرب بالأساس إلى قلب الآية؛ لأنه في حالة حرب منذ 45 سنة، جرّب من خلالها السلاح والمفاوضات”.
“ما وقع في العالم بصفة عامة، والمنطقة بصفة خاصة، دفع المغرب إلى الإسراع في القرار المفاجئ”، وفق وزير الخارجية الأسبق، الذي مضى موضحاً: “إذا ضمن المغرب مع زوال إدارة ترامب مغربية الصحراء من طرف الدولة الأمريكية، فإن زوال الرئيس لم يعد مهماً؛ لأنه سيتم الاعتراف بأن الأرض مغربية، وستعود سيادة الدولة التي كانت قبل الاستعمار”.
وأشار المتحدث إلى أن “الملك محمدا السادس اتخذ قرارا جريئا لم يكن منتظرا منه؛ ولكن الحسن الثاني أسس الصلات مع إسرائيل أثناء حرب الصحراء، حيث ساعدته المخابرات في الحرب، وهو أمر تاريخي”، معتبراً أن “القرار يجب إدراجه في سياق حرب الانفصال التي لم يقررها الصحراويون، بل أقرتها الجزائر”.
السلام عليكم. إنها الحقيقة المرة التي لا يريد البعض الاعتراف بها.
الله يبارك فيك يااستاد كلمة حق وجب سماعها إلى الاخوة الجزائريين
الناس الذين يقولون الحقيقة، الجزاءر خرجت من الاستعمار وتريد ان تصبح مستعمرة لجيرانها اللدين ساعدوها على كسب الاستقلال، اخيرا انقلب السحر على الساحر
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
من الان فصاعدا سوف نسمع من هنا وهناك حقائق من طرف مسؤولين ، لان الاسد قد دخل واللعبة الان واضحة.
فلهاذا ارى ان السبق الى مثل هذه التصربحات ليس حبا في المغرب والا فلماذا لم يصرحوا بهذا من قبل، بل لان الاسد الذي دخل يعرف كل شيى وسوف بقول الحقيقة ولا يخاف من احد.
اقول : الصيف ضيعت اللبن
الجزائر نكارت الخير و هي دولة عسكرية والمغرب وتونس دول ديمقراطية يحبون السلام مع اسرائيل،اذن اتركو الجزائر وشأنها.
في الحقيقة هدا امر يحير لمادا الجزائر تكن العداء للمغرب رغم ان كل من حاربوا الا ستعمار كان نضالهم مدعم من طرف المغرب هل هده العداوة للمغرب لتضليل الشعب الجزائري للدفاع عن حقوقه دولة منتجة للبترول يستفيد من خيراتها الحكام والجنرالات والشعب لا يتوفر علا ابسط الاشياء اين تبذر اموال الشعب ؟عار على خونة الشعب الجزائري
“تونس والمغرب ساهمتا في استعادة الجزائر لاستقلالها؛ ولكنها انقلبت عليهما معاً، حيث افتكّت مئات الكيلومترات من الصحراء التونسية، وهو ما رضخ له الحبيب بورقيبة، ولكن لم يرضخ الحسن الثاني لذلك؛ وهو حقه المشروع”.ولكن اللعب بالنار هو الذي أحرق المنطقة، وهو ما دفع المغرب بالأساس إلى قلب الآية؛ لأنه في حالة حرب منذ 45 سنة، جرّب من خلالها السلاح والمفاوضات”.
كلام فصيح في الصميم، الجزائر بنظامها العسكري البليد والمتكبر هي اكبر طامة في منطقة المغرب العربي،
كثر الله من امثالك . ما احوجنا الى عقلاء الذين يحبون السلم بين شعوب المغرب العربي لخلق وحدة مغاربية .لانه تربطنا علاقات متنوعة مشتركة .ولكن بعض عديمي الضمير لا يردون الا مصالحهم الشخصية التافهة.ازلام الاستعمار الفرنسي.قبح الله سعيهم.
ما قاله الوزير التونسي السابق هو عين العقل لكن الإخوان التونسيين والموريطانيين و الليبيين لم تكن لهم الشجاعة للتصريح بذلك في الوقت المناسب لردع عسكر الجزائر ليعرف أن موقفه من موضوع مغربية الصحراء لا يخدم مصالح دول المغرب العربي الخمسة مجتمعة.ولو حدث ذلك في الوقت المناسب لعرفت الجزائر ان ورقتها خاسرة لأن كل دول المغرب ع. تعارض موقفها العدائي مند اربعة عقود.. قد يستفيق حكام الجزائر في الوقت الميت بعد فوات الاوان لأن العالم اليوم يسير بسرعة لا يحس بها أعداء المغرب في قصر المرادية.
أين هو هذا الوزير التونسي؟ ولماذا لم يدلي بهكذا تصريح حينما كان وزيرا للخارجية؟ ام ان MAM منعته بالحديث……..
حنا المغاربة كنبغيو غي شي كلام معسّل.
إلى مزبلة التاريخ ايها المنافق
Il fallait dire les vérités à temps, pas des années plutard.
Le grand ennemi du peuple Algérien c’est son propre régime militaire, ce régime qui est devenu très dangereux aussi pour ses voisins Tunisiens, Mauritaniens, libyens, Marocains et aussi insupportable pour l’Europe voisine, c’est un régime stérile qu’il faut éradiquer
أول تعليق يندرج بالمصداقية..يجب على تونس المطالبة بصحرائها والمغرب كدالك من بعد يجب المطالبة بصحرائه الشرقية…يجب تقسيم هذا البلد الذي يريد تدمير المغرب العربي …إن شاء الله بدأت نهايته
كل هذا أصبح من الماضي أما اليوم فله كلام آخر ينسجم مع طموحات كل دولة والقدرات التي بنتها كل دولة بسواعد أبنائها و التحالفات الحقيقية والنافعة والبراغماتية المعرب قطع مع سياسية العواطف و النوستالجيا لم يعد الاتحاد المغاربي أولوية بالنسبة له
المغاربة يقولون لي عندو باب واحد الله اسدو عليه
الجزائر تؤمن بالحدود الموروثة عن الاستعمار لأنها من صنع الاستعمار وهي تعرف ذلك ،اما المغرب وتونس فهي دول ضاربة في التاريخ، أخذ منها الاستعمار وصنع الجزائر.
اكتشف العالم بان اسطوانة الاراضي المحررة مجرد بروباغاندا بل مليشيات تسلحها الجزاءر من اجل حرب عصابات تنطلق من تندوف فهدا تشجيع للارهاب الدي انقلب عليها في العشرية السوداء و ادا واصلت هكدا ستعرف مطالب انفصالية التي لن تكون في صالح المنطقة
العسكر خسر كل شيء بينما المغرب حتى و ان صرف اموالا فهو على الارض
هدا الرجل يعرف الحقيقة كاملة. بارك الله فيه. الحق يعلو و لا يعلى عليه.
شكرا معالي الوزير اخيرا تخرجون بمقالات الحق كان عليك بهذا التدخل حين كنت في منصبك لو تفقتم مع المغرب انذاك لارسترجاع اراضيكم لما تجرأت الجزائر الى اعمالها الاستعمارية.
… الحق من سياسي تونسي مخضرم خبر ما جرى منذ عهد بورقيبة.
لقد سبقه الرئيس الاسبق منصف المرزوقي الى قول اكثر جرأة وشجاعة ووضوح حيث وصف النظام الجزائري بالمجرم في حق الشعب الجزائري قبل الشعوب المغاربية .
بل فرنسا هي التي تلعب هذه اللعبة بدعمها النظام الجزائري ولن تنسى استقلال المغرب الذي ارغمها بتلاحم الشعب المغربي بولي امره السلطان محمد الخامس وولي عهده الحسن الثاني رحمهما الله ومساهمته في استقلال الاخوة وهذا التنكر يعرفه الشعب الجزائري الواعي بما يجري
وازيد على ذلك ان الملك الحسن الثاني رحمه الله قاوم بعد الاستقلال بدهاء قل نظيره داخليا وخارجيا باحبط العديد من الانقلابات والضغوط الدولية الا ان مشيئة الله عز وجل كانت ولا تزال تحف المملكة برعاية المولى سبحانه وتعالى كما قال الفضيل ان عياض كما تكونوا يولى عليكم
لقد صدقت في اقوالك أنها شهادة تاريخية حقيقية .مسؤولية الجزائر في إجهاض مشروع المغرب العربي ثابتة وعلى رئسها عصابة العسكر التي أصابها السعار وفقدت الذاكرة خاصة بعد الانتصارات الباهرة التي حققها المغرب سياسيا وديبلوماسيا ومازال ينتظر المزيد . مرحبا بامريكا وإسرائيل والصحراء ستصبح مركز جادبية دولية للاستثمارات مشاريع وإنمائية: فلاحية صناعية تكنولوجية …. والجزائر أصبحت معزولة دوليا ما عليها الا الانتحار. إلى مزبلة التاريخ .
إنهم ليسوا جيران جيدين. إنهم متحرشون! شكرا لك على الكشف عن هذه الحقائق التاريخية ، سيدي. نحن نعلم أن حكام الجزائر عانوا من عقدة النقص المزدوجة لأن بلادهم كانت أول من استُعمر في إفريقيا وآخر من حصل على الاستقلال بعد تونس والمغرب. كان شعبهم الأكثر طواعية بين سكان شمال إفريقيا وفقًا للمؤرخين. يمكن للمرء أن يرى سبب بقاء الفرنسيين في بلدهم لفترة طويلة. لا توجد دولة في العالم بهذه الموارد الطبيعية الهائلة والغنية ولا يزال شعبها يعيش في فقر ويريد الفرار من البلاد في أول فرصة. إنهم من بين الجيوش الأكثر فسادًا في إفريقيا وبعد كل هذه السنوات لم يبنوا بعد مستشفى يعتبره رئيسهم لائقًا. إنهم جيران سيئون بالفعل. لكن في النهاية سوف يتعب شعوبهم من أساليب التنمر والتحرش التي يمارسونها ويتخلصون منهم لتمهيد الطريق لوحدة المغرب الكبير.
لاول مرة تونسي يقول الحقيقة كاملة بدون خوف من النظام الجزائري المتغطرس.
الله اعطك النصر ياستاد ((كلمة حق))
هذا الكلام في الصميم. لقد عانينا الأمرين مع جيراننا مع العلم أن الشعوب إخوة وأصهار وأصدقاء الدين واحد والتقاليد واللغة واحدة. لقد فوتنا وخسرنا 45 سنة. ولنأخذ العبرة من ألمانيا مع فرنسا والدول الأخرى في أوروبا كانوا في حرب طاحنة وكم من الخراب والأموات بالملايين وفي الأخير اتحاد وقوة ورفاهية وتقدم مع العلم لا يجمعهم لا دين ولا لغة ولا أي شئ.
الحنرالات لا ينفدون سوى انجدات المستعمر السابق واخص بالذكر اسبانيا التي بانت على حقيقتها خلال اليومين السابقين و اتضح انها العراب الحقيقي الخفي للبوليساريو
هذاوزير خارجية تونس لمدة ثلاثة اسابيع فقط. … اجبره الشعب التونسي على الاستقالة لأنه مدح وزيرة الدفاع الفرنسية. ميشال اليوم ماري. صديقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي……..هههه. والله تتسولون الدعم
ولو من اشخاص مرفوضين من شعوبهم
صحراء مغربية
Merci à la diplomatie Tunisien, vous n’avez dit que la vérité! Les algériens à avenir vont comprendre qu’ils ont commis des erreurs, malgré tout ça le Maroc le Maroc leur donner la main et demande réouverture de frontière entre nous et débuter les discussions
les relations diplomatiques avec Israël n’est pas bizarre, c’est tout a fait l’objet normal! Le Maroc n’a aucun problème direct avec Israël. la majorité des payhhs du monde et des musulmans ont des relations diplomatiques avec Israël, alors qu’Israël encourage notre pays dans tous les domaines. les mauvaises relations diplomatiques existantes ceux sont ceux qu’on a avec Algérie! Israël et Ismail sont des frères et fils d’Ibrahim. tous les pays du monde veulent profiter de bien et de bonnes relations entre elles. Malheureusement, leurs poitrines sont pleines d’arrogance, de haine, et jalousie.
قالها منصف المرزوقي قبل ذالك و قوبل بهجوم كبير من لدن النظام الجزائري الفاسد الحقيقة اليوم يعلمها الجميع في المغرب العربي المواطن قبل المسؤل لكن العصابات الحاكمة في الجزائر تسلك سياسة الهروب الى الأمام رغم الخسائر الفادحة التي تتكبدها وما دام النظام العسكري و الرئاسي يتحكم فيه اشخاص مشبعين بالفكر السوفياتي فإن المنطقة سوف تعرف تحولات جدرية لن تنفع معها خمسون سنة اخرى لمحو آثارها
ان الانسان ليطغى ان راه استغنى هذا ما وقع للجزائر عندما اعطاهم الله ذلك البترول ليكون خير للمسلمين في المنطقة كلها ارادت استعماله في توسعها على حسب إخوانها في المنطقة وارادت احتلال كل شيء لكن مع من مع المغرب انها لا زالت دولة فتيه وليست لها جدور لتلعب لعبة الكبار انها تبحث عن شيء سيدمرها الى الابد
تحياتي للاستاذ ولو جاء تصريحه متأخر
المشكل انه دايرين بنا فقط المنافقين. الكل طالب سكت على الظلم الذي تركه الاحتلال الفرنسي و تركوا المغرب وحده يتكلم. حتى ليبيا لي سرقت منهم فرنسا منطقة حاسي مسعود الشاسعة و الغنية بالنفط سكتوا بل أن الديكتاتور المقبور القذافي انحاز للعصابة الحاكمة في جارتنا الشريرة ضد المغرب…
الكل معني و ليس المغرب وحده. فلماذا تركتم المغرب وحده يتقاتل من أجل الحقوق التاريخية
المشكلة ان ابنة فرنسا الغير الشرعية لا زالت تستفزنا جميعا و بلا حياء يردد مسؤوليها بكل وقاحة؛
نحن مع الحدود الموروثة عن الاستعمار!