إمارة دبي تقرر توسيع فضاء المحميات الطبيعية

إمارة دبي تقرر توسيع فضاء المحميات الطبيعية
صورة: أرشيف
السبت 13 مارس 2021 - 15:56

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن 60 % من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية.

ونقلت صحيفة “الرؤية” الإماراتية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن بن راشد قوله: “اعتمدنا بحمد الله مخطط دبي الحضري الجديد حتى عام 2040، هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم”.

وأضاف المصدر نفسه أن مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف، وستزيد أطوال شواطئنا 400 % خلال العشرين عاماً القادمة.

ولفت بن راشد إلى أن “هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاماً قادمة، وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي”.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي محميات طبيعية مخطط دبي الحضري

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