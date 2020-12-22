دبي تطلق حملة مجانية لتلقيح "فايزر" ضد كورونا

دبي تطلق حملة مجانية لتلقيح "فايزر" ضد كورونا
مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 20:47

تطلق دبي حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد “كورونا” بلقاح “فايزر” بداية من غد الأربعاء.

في سياق ذي صلة، كانت الإمارات باشرت، الأسبوع الماضي، حملة التلقيح ضد “كوفيد-19” بالعاصمة أبوظبي، بعد أيام من تسجيل “سينوفارم” رسميا لقاحا للوقاية من كورونا.

الحملة التي أطلقتها السلطات الإماراتية بدأت بالتطعيم بأحد اللقاحات التي شاركت أبوظبي في المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية منذ يوليوز، بينما لا تزال باقي الأمصال في مرحلة الاختبار ..

تطعيم ضد كورونا حملة لقاح فايزر

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