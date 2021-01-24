دخان "مجمر للتدفئة" يخنق ستينيا حتى الموت

عثر على شخص جثة هامدة داخل منزله الكائن بحي فلسطين في مدينة وزان، اليوم الأحد، بعد أن قضى نحبه اختناقا جراء استعماله الفحم الخشبي للتدفئة، بحسب ما رجحت مصادر هسبريس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جثة الضحية اكتشفت بالصدفة بعدما توارى عن الأنظار لأكثر من 3 أيام، مشيرة إلى تواجد “مجمر” للحطب استخدمه الضحية ليلا للتدفئة إثر موجة البرد التي تجتاح المنطقة.

وبينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث المميت، تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية لمفارقته الحياة.