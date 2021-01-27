دراسة: الديناصور سبينوصور كان مثل اللقلق العملاق

لطالما كان علماء الأحافير في حيرة من أمرهم بشأن كيفية عيش وتصرف سبينوصور، الذي هو ديناصور عملاق ومفترس مائي.

ووجد باحثون من جامعة كوين ماري بلندن وجامعة ماريلاند في دراسة نشرت يوم الثلاثاء الفارط، أنه بدلا من صيده للأسماك في الماء، فمن المحتمل أن يكون الديناصور الضخم قد اصطاد الحيوانات المائية من موقع على الشاطئ لكبر حجمه؛ حسب صحيفة سي إن إن الأمريكية.

وأصبح الباحثون حاليا يعتقدون أنه من الممكن أن سبينوصور كان مثل ثعالب الماء، ومثل طائر اللقلق الضخم الذي لا يطير أو مالك الحزين.

كما كانت “السبينوصورات” عبارة عن مجموعة من ذوات الأرجل وضخمة الجسم، وهي أكبر من كل من الديناصور “ريكس” و”جيجانوتوسوروس”، بالإضافة إلى أن طول هذه الديناصورات المائية، التي عاشت خلال العصر الطباشيري ما بين 145.5 و65.5 مليون سنة مضت، وصل إلى حوالي 15 مترا.

وحسب ما قاله المؤلف الرئيس للدراسة ديفيد هون، المحاضر الأول في جامعة كوين ماري بلندن، فقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن “السبينوصورات” كانت تطارد الأسماك في الماء، لكن رغم أنها كانت تستطيع السباحة، فهي لم تكن سريعة وخفيفة بما يكفي للقيام بذلك.

وأردف هون، لشبكة سي إن إن، أنه لا يزال هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت هناك أنواع عديدة من “السبينوصورات” تفضل بيئات مختلفة، أو نوعا واحدا تكيف مع الطبيعة. كما أن أفضل طريقة للبدء في حل بعض هذه الألغاز هي إجراء المزيد من الحفريات، مع أن هناك عينات سبينوصور جيدة في مصر والمغرب وربما حتى الجزائر.