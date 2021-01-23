دراسة: الشاي الأسود يقضي على كورونا في اللعاب

كشفت دراسة يابانية حديثة عن وجود مادة في الشاي الأسود تسمى “تانين”، تساهم في القضاء على فيروس كورونا الذي يوجد في اللعاب خلال دقيقتين.

وحسب ما نشره موقع “مينا 24 تيفي”، فقد كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود بشكل يومي أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح علماء يابانيون من جامعة كيوتو الطبية أنه كلما زاد تركيز الشاي، زاد احتواؤه على مادة “تانين”، وبالتالي يزداد تأثيره المثبط على “كوفيد-19”.

وقال إيغور نيكيتين، رئيس قسم تكنولوجيا معالجة الحبوب والمخابز، إنه على الرغم من فعالية الكمامة الطبية في الوقاية من “كورونا”، إلا أنه من المستحيل التغاضي عن قدرة الشاي الأسود على تقليل احتمالية الإصابة بالفيروس عند تناوله بانتظام.

وأضاف أنه من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع مراعاة اتباع النظام الغذائي الصحي الذي يعتبر أهم خطوة لتقوية جهاز المناعة.