دراسة ترصد أثر "كوفيد-19" على الحيوانات المنوية

دراسة ترصد أثر "كوفيد-19" على الحيوانات المنوية
هسبريس
الأربعاء 16 دجنبر 2020 - 07:40

خلصت دراسة علمية حديثة إلى وُجود دليل مباشر على أن فيروس “كورونا” المستجد يمكن أن يُصيب الخصيتين ويؤثر على تكوين الحيوانات المنوية، وبالتالي التأثير على خُصوبة الذكور.

وقالت الدراسة، المنشورة ضمن مجلة “Nature”، إنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن الميكانيزم الكامن وراء تأثير عدوى SARS-CoV-2 على الخصيتين.

وقام فريق من العلماء بتقييم آثار العدوى على تكوين الحيوانات المنوية، من خلال فحص الفيزيولوجيا المرضية والخصائص الجزيئين للخصيتين التي تم الحصول عليها من خمسة ذكور مرضى بـ”كورونا” أثناء تشريح الجثة.

وتتراوح أعمار المرضى المتوفين الذين خضعت خصياتهم للفحص بين 51 و62 و70 و78 و83 عاماً، وقد كشفت التجارب أن العديد من الخلايا الجرثومية دخلت إلى تجويف الأنابيب المنوية.

الحيوانات المنوية الفيزيولوجيا دراسة كورونا كوفيد19

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‫تعليقات الزوار

8
  • عدي
    16 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    راه بحال هاد الاخبار لي كان عليكم تكتبو من مارس…والله لا لقيتو شي واحد خارج للزنقة هههههههههه

    51
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  • مهاجر
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    دابا كولشي غايدير الكمامة او التباعد الاجتماعي

    16
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  • imane
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    هههه مصيبة هذي داكشي اللي كان ناقص …ودابا بزز منهم غيديرو التباعد واللي بغا يسلم يضربوه بالحجر هههههه

    8
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  • Ana
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    من 50عام الفوق أش باقي ما يزيد الراجل فالانتاج البشري يردو بالهم ، وحتى الشباب اللي هما رجال المستقبل يديرو الاحتياطات اللازمة حتى هوما، الله يرفع علينا هاد الوباء.

    1
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  • أمازيغي باعمراني
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    بل الدواء الملغوم هو الذي يؤثر على الإنجاب .

    1
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  • مدوخ
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    متأكد أن اللقاح هو من سيؤثر بشكل مباشر على خصوبة الرجال. اما هذه المعلومة فللتمويه فقط. اتقوا الله.

    0
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  • الحسين
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    لم نسمع بمثل هذا الخبر من قبل
    يجب التأكد من صحته و لا يجب اللعب على الوتر الحساس مع العباد

    1
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  • محلل نووي
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    مدامت المخططات هي نقص البشرية فالمكان المحدد استهدافه هو الخصية لِما لها من دور في تكاثر البشرية. NASA

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