دراسة ترصد أثر "كوفيد-19" على الحيوانات المنوية

خلصت دراسة علمية حديثة إلى وُجود دليل مباشر على أن فيروس “كورونا” المستجد يمكن أن يُصيب الخصيتين ويؤثر على تكوين الحيوانات المنوية، وبالتالي التأثير على خُصوبة الذكور.

وقالت الدراسة، المنشورة ضمن مجلة “Nature”، إنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن الميكانيزم الكامن وراء تأثير عدوى SARS-CoV-2 على الخصيتين.

وقام فريق من العلماء بتقييم آثار العدوى على تكوين الحيوانات المنوية، من خلال فحص الفيزيولوجيا المرضية والخصائص الجزيئين للخصيتين التي تم الحصول عليها من خمسة ذكور مرضى بـ”كورونا” أثناء تشريح الجثة.

وتتراوح أعمار المرضى المتوفين الذين خضعت خصياتهم للفحص بين 51 و62 و70 و78 و83 عاماً، وقد كشفت التجارب أن العديد من الخلايا الجرثومية دخلت إلى تجويف الأنابيب المنوية.