دراسة تكشف حرمان 1,7 ملايين مغربي من التعليم والتكوين والتشغيل

أماطت دراسة رسمية صدرت عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئاسة الحكومة، الأسبوع الجاري، اللثام عن واقع مزر تعيشه فئة من الشباب المغاربة الذين لا يتابعون الدراسة ولا يخضعون لأي تكوين وليسوا حاصلين على عمل.
ويُطلق على الفئة اسم “NEET”، وهو اختصار “Not in Employment, Education or Training”، وتشمل الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من تكوين وليسوا في سوق الشغل، بمعنى أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد مكان داخل المجتمع.
وتشير خلاصات الدراسة إلى أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بلغت نسبة الشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين” 28 بالمائة سنة 2019، أي حوالي 1.7 ملايين شاب وشابة.
ومن بين هؤلاء الشباب في وضعية “NEET”، تُوجد نسبة تناهز 22 في المائة في وضعية بحث دائم عن عمل، وهي وضعية تعكس حدود السياسات العمومية التي تتيح الإدماج في منظومة التربية والتكوين.
وتعتبر جهة الشرق المنطقة الأكثر احتضانا لهؤلاء الشباب بنسبة 34 في المائة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 31.34 في المائة، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 31.19 في المائة، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 30.92 في المائة، وجهة فاس مكناس في المرتبة الخامسة بـ30.04 في المائة.
ومقارنة بالسنوات الماضية، كانت نسبة فئة الشباب بدون عمل ولا تكوين ولا دراسة في حدود 31.50 في المائة سنة 2017، و29.10 في المائة سنة 2015، وحوالي 33.20 في المائة سنة 2012.
الملاحظ ضمن خلاصات الدراسة أن غالبية فئة “NEET” هم نساء ومن القرى، حيث تمثل الشابات حوالي 76.4 في المائة من هذه الفئة، حوالي 36.1 في المائة منهن قرويات، مقابل 23.3 في المائة من الوسط الحضري.
وحددت الدراسة خمس فئات لـ”الشباب خارج التعليم والعمل والتكوين”، ويتعلق الأمر بربات البيوت القرويات اللائي يتحملن المسؤولية الأسرية (54.3 بالمائة)، وترجع هذه النسبة المرتفعة إلى الزواج المبكر وعدم استكمال الدراسة والأمية في الوسط العائلي.
والفئات الأخرى هم: سكان المدن الشباب المحبطون (25 بالمائة)، ويمثلون خطراً اجتماعياً على أنفسهم وعلى المجتمع، والشباب في وضعية انتقالية (7.8 بالمائة)، والشباب خارج التعليم والعمل والتدريب المتطوعون عن طريق الاختيار (7.5 بالمائة)، و”الشباب خارج التعليم والعمل والتدريب” الذين يعانون من مشاكل صحية (5.1 بالمائة) وضمن ذوي الإعاقة.
وعن أسباب بروز ظاهرة الشباب بدون عمل ولا تكوين ولا شغل في المغرب، ذكرت الدراسة أولاً العنف والمعاملة السيئة، ثم الفشل المدرسي وكلفة الدراسة، ناهيك عن اضطرار نسبة منهم إلى العمل.
وقد أجريت هذه الدراسة التي استند مسحها النوعي إلى 549 مقابلة فردية و83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “اليونيسف”.
وذكرت الدراسة أن تدفق الشباب الذين لم يكملوا مسار تكوينهم أو لديهم مهارات ضعيفة يؤدي إلى يد عاملة ذات أجر ضئيل جداً وفرص قليلة لاكتساب المهارات المهنية المطلوبة من قبل الشركات، وهو الوضع الذي يخلق حلقة مفرغة في الاقتصاد.
ومن أجل معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية، أوصت الدراسة بتوفير تعليم ذي جودة وسهل الولوج، وضمان اندماج سياسي واقتصادي لهذه الفئة، وتحسين الوصول إلى التكوين المهني للشباب في المناطق القروية، وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وتذليل صعوبات التعلم لدى الشباب الأكثر هشاشة.
محرومين من الحياة حياتنا دمار غا البطالة و كنتسناو الموت
لو كان هذا الرقم واقعي وصحيح لكنا من البلدان المتقدمة.
حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحم عمر بن الخطاب إن سألوك عن عدل في بلاد المسلمين قل لهم مات عمر
التعليم حق للمواطن و أول واجب للدول اللتي تحترم نفسها و مواطنيها في المعمورة. عندنا هنا داك شي بالمقلوب، حيث لطالما اعتبرت الدولة/النظام المواطن الواعي و المثقف خطرا على وجودها و استمراريتها، لذلك كان من الواجب لهم تمييع المواطن و خلق أجيال من الجهلة و الأميين لتسهيل اقتيادهم و التحكم فيهم كيفما شاء أهل الحل و العقد!! لا يعقل انه في سنة 2021 لا زال 38٪ من المغاربة أو أكثر لا يقرأون لا يكابون في زمن التكنولوجيا و الرقمنة !! إذن فالمخطط محبوك و مدروس.
وفينا هما دوك الملايير اللي تصرفو على التعليم، قهرتونا بالمخططات الخاويين، لاواه المخطط الاستعجالي، الرئية الإستراتيجية، وزيد عليها مخطط التعاقد اللي قهرتو به الأساتذة، اودي ما بقا ماتقال، الواحد هو ةللي يتقاتى ويقري ولادو راسو، اما الى عولتو على هاد الدولة، راه الغالب الله
ولماذا هذه الدولة تحرمهم من التعليم والتكوين والتشغيل والتطبيب،خاصنا الحل للمشاكل وليس الدراسة.نعترف أن عندنا المتسولين في كل مكان ونعترف أنهم يشكلون الخوف على المواطنين في الشوارع ولكن كان علينا أن نتكلم على كيفية وجود حلول لهذه الفئة من المغاربة هذا هو الأهم إيجاد الحلول لكل الٱفات مثلما تفعل الدول الديمقراطية
هادي باينة من الطيارة بلا دراسة
و من اراد و بنا مدرسة و قبلت في الخريطة المدرسية سنة ٧٩/٨٠ ، تكالب عليه المسؤولون و طرد بلا رحمة لانهم مسؤولون ولم يقوم بشيء يدكر. ما نظركم يا اهل الاقوال بلا افعال؟
المهم هو البقاء على قيد الحياة. هذا هو الهم الأول لدول العالم الثالث.
كترت البطالة في دول العالم التالت لانه لا يستقيم فيها التوازن بين سرعة نمو السكان ودرجة التقدم الاقتصادي…
ههههه مليون ونص غير ناس الي كينين فمدينتي عيب تخلو ناس بلا تعليم بلا سكن بلا خدمة راه شي كيزاحم شي فهد لبلاد وشي كيكل فشي باش اعيش الواحد فالمغرب خصو يقتل ضميرو وينسا الأخلاق باش يقدر ينصب ويكدب ويسرق باش اعيش حشوما علا الس كان سباب
اعتنو بالتخلف في بلدكم وحاربو الفقر والتهميش والحكرة احسن من تضييع اوقاتكم في بلابلابلا والسب والشتم الجزائر اخاف لكم لو واصلتم هكذا سوف تفقدون عقولكم قالك احسن بلد نعم احسن بلد هل العربون الملايين تنخرهم الامية والفقر وتهميش ووو ورغم هذا تراه اسدا من وراء الحواسيب ويهاجم جيرانه اقولها بكل واقعية لو كنت اسدا كم تزعم فلمذا تستنجد وتستقوى بالصهاينة والله هذا يزيد الجزائر شعبا وجيشا وقيادتا الا الاصرار وقوة
اكتر من هادا عدد بكتير قل على أقل 12 مليون محروم من عيش كريم كل يعلم فقر انتشر بسرعة البرق الله غالب
هادشي مرتابط بالكسل و العكز و كثرة الشكوى .. كون بنادم يتوكل على ربي و يخدم و يبني حياتو سوا كان قاري و لا ما قاريش, إلا ما سهلش الله مع الدولة او الشركات ماشي تبقى كالس, نوض تكعد خدم على روحك و دير تجارتك خير ما تبقى ضيع الوقت و تسنى لي يخدمك .. تحية للتجار و اصحاب المشاريع لي كيعرقوا على لقمة العيش, و لا عزاء للكسلاء و المعكازين و العدميين البكاية.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عدنا تقريبا 15مليون او اقل.من السكان النشطين او الشباب .زائد تروات يمكن نقول هائلة.النص ديالنا بطالي.كون عندنا عدد السكان بحال الهند ولا الشنوى كون كلينا بعضنا.يال المفارقة العجيبة
هل هذا سبب وجود مليون حارس مواقف سيارات في المغرب؟
قريبا حارس لكل سيارة تعطيه نسبة من أجرتك، إذا لم تعطيه يخرب لك سيارتك.
نحن محرومون من كل الحقوق،لا تعليم، لا صحة، لا عدل،في اعتقادي أكثر من20 مليون مغربي محرمون من كل الحقوق،هذه هي الحقيقة المرة
أفادت منظمة اليونسكو أن 773 مليون من البالغين والشباب حول العالم يفتقرون إلى المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب, ويفتقر أكثر من 617 مليون طفل ومراهق إلى الحد الأدنى من المهارات في القراءة والرياضيات, ولوحظت هذه الظاهرة بشكل خاص في آسيا (410 مليون أمي) وأفريقيا (190 مليون أمى).هناك 258 مليون طفل خارج المدرسة في العالم, أي طفل من كل 6 أطفال, وتظل الفتيات أكثر استبعادًا من المدارس. هناك أكثر من 130 مليون طفل في العالم غير متعلمين, و125 مليون طفل لا يستطيعون القراءة أو الكتابة بعد أربع سنوات في المدرسة.
اتعجب كثيرا لما اقرأ مقالا على الجريدة يتعلق بتحركات وانشطة وزير التعليم والملايير التي تصرف على التعليم العمومي بالاخص في شتى المجالات والتكوين الذي يخضع له المفتشون و مديرو المؤسسات العمومية والامتحانات وما تكلفه ……والنتيجة جحافل الحاملين لشواهد عليا اصبح الاحتجاج والوقوف امام البرلمان مزمنا لطلب وظيفة كيفما كانت….ولا غرابة في ان يكون عدد المنقطعين عن الدراسة رقما مهولا.ولا غرابة في ان يحرم هذا العدد من التعليم ..ما فائدة تعليم يؤدي الى البطالة المزمنة…..على من يهمهم الامر ان يراجعوا تصورهم للتعليم بجعله اداة للوصول الى العيش الكريم….لا الى البطالة المزمنة…..تصوروا بائعا متجولا يحمل اجازة.تصوروا صباغا يحمل ماستر… تصوروا سائق تاكسي يحمل اجازة….والامثلة لا حصر لها.