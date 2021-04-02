دراسة تكشف حقيقة هيمنة اللغة الإنجليزية في البيانات والبحوث العلمية 

كشفت دراسة علمية حديثة حول سيادة اللغة الإنجليزية في البحث العلمي، شارك فيها مجموعة من علماء البيئة، أن هذا الأمر ليس سوى وهم، لأن الواقع غير ذلك؛ فالبيانات العلمية المتاحة بلغات غير لغة شكسبير المستخدمة تقليديا لنقل العلوم، ثروة هائلة.
وخلصت الدراسة التي شارك فيها الباحث المغربي أحمد الطاهري، أستاذ باحث بجامعة شعيب الدكالي متخصص في دراسة الأنظمة الإيكولوجية، إلى ضرورة إعادة النظر في اللغات المستعملة في البحوث والدراسات العلمية، حيث انتهت إلى أن تضمين 10 لغات مختلفة يضيف أكثر من 200 مليار دولار مقارنة بالبيانات باللغة الإنجليزية.
وانطلقت الدراسة من التساؤل حول حقيقة هيمنة اللغة الإنجليزية، ومدى حضور باقي اللغات لتأطير هذه الدراسات العلمية، من منطلق أن الحركة الدولية للأشخاص وبضائعهم تنتج عنها آثار جانبية، تتمثل في نقل آلاف الأنواع الحية إلى أنظمة إيكولوجية جديدة، بعضها يستقر وينمو ويتسبب في أضرار كبيرة.
وللإجابة على هذا السؤال، قاد مجموعة من علماء البيئة، من قبيل “إيلينا أنجولو” و”فرانك كورشامب” من جامعة باريس ساكلاي (l’Université Paris Saclay)، وبعض العلماء الشباب من 18 دولة مختلفة، بحثا أكاديميا يهتم ببيانات تكاليف الأنواع الغازية (les coût des espèces envahissantes).
وفي ورقة توصلت بها هسبريس من الباحث المغربي أحمد الطاهري، فكل خبير كرس نفسه للبحث في التكاليف الحالية في جميع البلدان التي يتحدث فيها لغتهم الأم. ومن آخر ما نشر لمجلة Science of the Total Environment، مقال يعكس تمكن هذا الفريق الدولي من تسليط الضوء على الثروة الهائلة من المعلومات باللغات غير الإنجليزية.
وقال الطاهري: “بدءا من قاعدة بيانات غنية جدا تضم ما يقرب من 2500 تكلفة، ضاعف الفريق البيانات أربع مرات بفضل هذه اللغات الأخرى. كما وجد أيضا تكاليف لأكثر من 240 نوعًا جديدا، حيث لم يتم الإبلاغ في 15 دولة عن تكاليف بها باللغة الإنجليزية”.
ومن خلال هذه الملاحظة، تساءل فريق البحث عن اللغة التي يتحدث بها العلم. وفي هذا السياق، أوضح الباحث “فرانك كورشامب” أن “هذه الدراسة، كانت ترمي إلى إثراء قاعدة البيانات الخاصة بنا بنسبة قليلة أو %10 على الأكثر، إلا أن المفاجأة كانت الزيادة بنسبة %300، ولقد أذهلنا اتساع نطاق البيانات العلمية المتاحة بلغات غير اللغة الإنجليزية”.
وأوضح الباحث نفسه أن أعضاء هذا الفريق أصروا على ضرورة عدم إهمال اللغات غير الإنجليزية في تحليل البيانات على المستوى الدولي، من قبيل الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والهولندية واليونانية والروسية والعربية والصينية واليابانية.
وأكد المشاركون في البحث عثورهم على التكاليف (les coûts) في جميع اللغات التي تم البحث عنها تقريبا، وأن “العلم بدون حدود لغوية”، وأظهروا أهمية اللغة للتواصل الفعال بين جميع الجهات الفاعلة التي تعمل في مجال الأنواع الغريبة الغازية (les espèces exotiques envahissantes) من خبراء في مجال الإدارة والتدبير في هذا المجال.
ولم يستبعد الباحث المغربي المشارك في الدراسة أحمد الطاهري، وجود تكلفة اقتصادية مهمة للأنواع الغازية في المغرب، على غرار العديد من الدول الإفريقية، حيث الحاجة ملحة إلى إنجاز دراسات جادة حول التأثير البيئي والاقتصادي للأنواع الغريبة الغازية في بلدان العالم العربي بشكل عام، وفي المغرب بشكل خاص، بسبب شح في الإنتاج العلمي وفي إنتاج التقارير الرسمية بخصوص الغزو البيولوجي.
أعتقد ان اللغة الانجيلزية هي لغة العالم ، واصبحت اللغة الفرنسية لغة ثانوية.
لكن تبقى دائما أفضل من الفرنسية
وهذا المقال لن يضيف قيمة للغة الفرنسية التي انتهت صلاحيتها
آن الأوان لجعل اللغة الإنجيليزية اللغة الرسمية الثانية بعد العربية اللغة الفرنسية ليست لغة علم ولا حتى تواصل جل العالم يتحدث الإنجليزية
الإنجليزية أصبحت ضرورة قصوى للشباب و العلوم و الصناعة و حتى مباريات العمل تلزم بتقديم شهادة تأكد مستوى هذه اللغة عند المترشحين
ماي مكنش نزيدو لقدام لا ما قريناش بلغات الوطنية ديال البلاد لي هوما الدارجة و الأمازيغية او ماشي عيب نقريو العربية الفصحى كلغة أجنبية اولى، الإنجليزية ضروري نهتمو بيها حيتاش هي لغة العلم، اما الانفتاح على الفرنسية والإسبانية، خاصو يبقى.
هيمنة أو سقوط أي لغة له علاقة بأهلها سواءا فرنسية أو انجليزية
كلهم في الهم سواء
تَعْيَا تَخْتَارْ فِي اوْلَادْ الْكَلْبَة تَأخُذْ جَرْوْ
الهم نحن في المغرب العربي نريد التخلص من فرنسا ولغتها وكذلك من أبنائها الموجودين في تسيير شؤوننا
دراسة تكشف حقيقة هيمنة اللغة الإنجليزية في البيانات والبحوث العلمية
اللغة التواصل الاقتصادي و العلمي هي الانجليزية ومن يقل غير دلك فهو يكذب على نفسه. اغلبية الابحاث تنشر باللغة الانجليزية وليس الفرنسية او الاسبانية.
اللغة الانجليزية لغة عالمية وعلمية وفعالة في البحوت والسياحة وكل العلوم /حبذا لو استعملت اللغة الانجليزية في المغرب باللغة الثانية بدل الفرنسية التي لا تصلح الا للاداب لغة العنصرية حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ضيعنا عمرنا كله في تعليم تلك اللغة المسمومة التي فرضت علينا.
بما ان اللغة الانجلزية هيمنت على العلم لذى نحن قررنا ان نعلم ابناءنا اللغة الامازيغية ليصلوا بها الى بيكين وكوريا ليشتروا بها اسهم الشركات الكبرى
لغة البحث العلمي والتكنولوجي في المستقبل وحتى الحاضر هي اللغة الانجليزية وان شاء الله اللفة العربية.
لكن بعض المستعمرات الفرنسية السابقة كالمغرب ما زال في سبات عميق وما زال يظن أن لغة المستعمر هي افضل اللغات والعكس هو الصحيح فاللغة الفرنسية مكانها لا تتجاوز فرنسا ومستعمراتها السابقة فقط.
والحكومة حينما تدعي أنها متفتحة على اللغات الاجنبية مقصودها اللغة الفرنسية الفرانكفورية.
في الوقت الذي تحارب فيها فرنسا لغتنا العربية وثقافتنا الإسلامية
وتصدر قوانين لمنع تدريسها في المراكز والمساجد في فرنسا .
لويس باستور عالم فرنسي اكتشف الجراثيم…فرنسا لم تستطع إنتاج لقاح كوفيد…هادا يبين لنا ان لغة العلوم المسيطرة ليست الفرنسية
يجب ان نستند الى البحوث المنشورة في مختلف المجالات وليس الى مجال واحد فموضوعات البيئة منتشرة في العالم لكن موضوعات التقنية تنحصر في الغرب الصين وروسيا و المجلات العلمية انجليزية اللغة
أغلب الأبحاث تنشر باللغة الانجليزية ،ولكن ذلك لا يعني غياب النشر باللغات الصينية والروسية والكورية واليابانية بل من يثقن الانجليزية وهذه اللغات طبعا سيكون له السبق للمعرفة والتطور السريع وحرق المراحل في أبحاثه
كما نقول بالعامية الفرنسية صلى عليه الديب ، انها اصبحت من الماضي، مضيعة للوقت
لغة العلوم و التكنولوجيا و البيزناس او التجارة هي الانجليزية
على المغرب ان يستعمل اللغة الانجليزية منذ الابتدائي و لو ساعة واحدة في اليوم ، هي سهلة للتعلم بدل الفرنسية
مثلا صفحة باللغة الانجليزية ، يجب عليك 10 صفحات بالفرنسية للفهم انها لغة ثقيلة جدا بالنسبة الانجليزية
زد على ذلك اذا اراد المغرب قفزة كبيرة و يصطف مع 20 دولة عالمية فعلية باللغة الانجليزية
و الله الفرنسية لا تنفع في شيئ و حتى في الجامعات الفرنسية اصبحت الانجليزية هي المستعملة ، انتهت فرنسا و انتهت لغتها
Unfortunately I didn’t have the chance to learn English at school. Now I can speak just Arabic and French
I advise the ministry of education to make learning English compulsory in all educational levels,starting from primary schools.
لغة العلم وام واصل كل اللغات هي اللغة العربية فل نعتز بلغة تكلم بها المصطفى(ص) و نزل بها القرآن الكريم كتاب العلم و التدبر
واين تركتم لغة الضاد العربية لغة اهل الجنة.ام تراكم أدرتم ظهوركم لها.؟اية عقوق هذه .كل العلوم والمعارف لا تنجز الا بها .والدليل تقدم الدول الناطقة بها واستحواذهم على جميع جوائز نوبل العالمية. اللغة العربية لا تصلح الا للشعر والعبادات والتراشق عبر المنابر والمواقع…..تحياتي
مقال سبق لي وان اطلعت عليه بالفرنيسة.
الواضح جدا هو أن جامعة باريس ساكلاي تحاول فقط حفظ ماء وجه اللغة الفرنسية بمحاولة التقليل من قيمة اللغات الأخرى.
وخير دليل هو اهتمامها بحقيقة وسبب تقدم اللغة الإنجليزية مستندة على على بحوث ودراسات في مجالات غريبة …
les coût des espèces envahissantes !!
هل حقا أنتم جادون ؟؟
الفرنسيون أنفسهم اصبحوا يعرفون حقيقة أن لغتهم أصبحت من معيقات التقدم الثقافي والإقتصادي للدول بما فيها فرنسا نفسها.
دراسة؟ وهل تحتاج دراسة؟ اخرجو من قوقعة المغرب …المغرب ليس هو العالم..الفرنسية توجد فقط في المغرب..فحتى الشركات في فرنسا تعتمد اللغة الانجليزية في معاملاتها…فيقو شوي…
اللغة الانجليزية يستعملها حتى الإتحاد الأوروبي كلغة رسمية للتخاطب بين جميع اعضاءة 27 رغم خروج المملكة المتحدة البريطانية من هدا الإتحاد، وهذا يدل علي قوة هذه اللغة على المستوى الدولي والعالمي. وذلك في كل المجالات و بدون استثناء !!!!!!!!
Mr je parle de mon humble experience dans le domaine de recherche et je confirme que la langue scientifique de la recherche et belle et bien la langue anglaise. vos conclusions sont reduitent et tranquees. evidemment, il y en a toujours des article de recherches dans toutes les langues mais les plus avancees et les plus pertinentes sont en langue anglaise. et une fois on s’approche de la haute technologie on ne peut s’epargner de la langue anglaise. et d’ailleurs tous les chercheurs de tous les pays publient leur recherche en anglais. la chose sur laquelle j’insiste est que la langue francaise adoptee par le Maroc dans tous les domaines et une langue morte.
تعيا فرنسا ما تعلم فيكم ولكن الشمس ما يمكنش تغطى بالغربال.
يجب استعمال الإنجليزية كلغة ثانية بعد اللغة الأمازيغية والدارجة المغربية
علا سلامتكم يلاه فقتو من النعاس سنين هدي وانا تنصح ف بنادم على اساس ان اللغة الانجليزية لغة عالمية و شاملة
غالبا ما يطلق الناس الكلام على عواهنه بخصوص هذا الموضوع. اللغة الفرنسية كلغة علم و تفتح في المغرب تستجيب لحاجياتنا و زيادة. أما الإنجليزية فلن يحتاج إليها سوى العلماء و الباحثون العظام … ماشي المخربقون الذين لا يجيدون أية لغة !!!!!