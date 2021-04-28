دراسة توصي بزيادة "الوازع الديني" للرجال لمكافحة تعنيف المغربيات

أوصت دراسة تطرّقت لأثر الحجر الصحي على العنف ضد المرأة المغربية، بالعمل على “زيادة الوازع الديني عند الرجال من أجل تقليل معدلات العنف ضد النساء في المغرب”، مع “تشديد العقوبات والإجراءات الخاصة بالرجال الممارسين للعنف”.
ودعت دراسة للباحث المصري محمد شعبان عبد العزيز، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “تبني المبادرات الفردية والجماعية الهادفة إلى تقليل مشكلات المرأة في المغرب”، كما أوصت بـ”الاهتمام البحثي والأكاديمي بظاهرة العنف ضد المرأة في المغرب، وخاصة في أوقات الحجر الصحي، من أجل الوصول إلى حلول عملية يمكن أن تساهم في تقليل معدلات العنف”.
وسلطت الدراسة الضوء على تأثر المرأة المغربية بـ”الآثار الاجتماعية والنفسية التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا في المغرب”، وتبعات ذلك التي أهمها “تزايد معدلات العنف ضد المرأة في المغرب”.
كما ذكّرت بأن العنف الأسري قد صار منتشرا في كثير من دول العالم بسبب جائحة “كورونا”، مستحضرة في هذا السياق ما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط في دراسة نشرت يوم 27 يوليوز 2020 حول معاناة مغربيٍّ من أصل أربعة من حالات الصراع مع الأشخاص الذين عاش معهم خلال فترة الحجر الصحي.
وذكرت الدراسة أن “الحجر الصحي” كان له دور في “تصاعد العنف الأسري ضد المرأة”، و”كشف الحجر الصحي عن مجموعة من الإشكاليات التي ساهمت في تكوين بيئة ملائمة لظهور العنف الأسري ضد المرأة المغربية”.
دروس الحجر هذه، ينبغي استحضارها، وفق المصدر ذاته، للحذر من “احتمال تزايد العنف” بسبب “جعل أغلب الأسر في فضاء مغلق، ولفترات طويلة”؛ علما أن هذا سبق أن أدى إلى “زيادة الاحتقان والتوتر بين الأزواج، وبالتالي وقوع حالات محتملة من العنف الممارس من قبل الرجال، وخاصة الذين يعانون من ضغط نفسي ومشكلات صحية ومالية، ناهيك عن تزايد الخوف والهلع من كورونا”.
واستشهدت الدراسة بنشرة للمندوبية السامية للتخطيط حول العلاقات الاجتماعية في ظل جائحة كورونا، ذكرت فيها أن تربية الأطفال وتدبير ميزانية الأسرة والأشغال المنزلية كانت “محور الصراع بين الزوجين في مرحلة الحجر الصحي”، وشكلت الخلافات حول دراسة الأبناء وتربيتهم نسبة 12 في المائة.
كما أخذ العمل البحثي عددا من العوامل بعين الاعتبار عند الحديث عن أسباب تزايد العنف ضد النساء خلال “الحجر”، من قبيل: الفقر والجهل والبطالة.
وحول آليات محاربة العنف ضد المرأة أثناء الحجر الصحي، سجلت الدراسة إسهام جمعيات مدنية في “التصدي لمشكلة العنف ضد النساء”، وقرار كثير منها تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى والاتصال من النساء المعنفات من أجل تقديم الدعم النفسي وتوفير النصائح اللازمة، رغم أن “فاعلية الجمعيات” يرافقها واقع عدم تغطيتها “الكثير من المناطق الجغرافية في المغرب”.
ومن بين الآليات التي ذكرتها الدراسة، “قانون الطرد الزوجي”، الذي مكن من التدخل وإرجاع النساء المطرودات من بيت الزوجية في الحال.
وقالت الدراسة: “هناك وعي لدى السلطات المغربية بالعنف ضد المرأة”، وهو ما تدلّ عليه “المبادرة التي أعلنت عنها النيابة العامة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، من خلال إطلاق رقم (8350) من أجل التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، بجانب مبادرات أخرى”.
هذا العمل لا يعني، وفق الدراسة، أن المغرب لا يحتاج “مزيدا من الجهود من أجل مستقبل أفضل للمرأة المغربية، يخلو من العنف”، خاصة في أوقات استثنائية مثل “الحجر الصحي”.
االنساء هن من يجب أن يرفع لديهن الوازع الديني. وذلك حتى تتمكن من حسن معاملة زوجها وإتقان رعاية بيت الزوجية. فكمتزوج أقول لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الجيل من النساء. ندمت لليوم الذي تزوجت فيه وتحولت حياتي إلى جحيم. وأطفالي وحبي لهم ما يحول بيني وبين طلاقها في كل مرة.
السلام عليكم
البعد عن الدين ليس فقط في الزواج وعند المرأة كما الرجل، وعند المرأة أخص.
البعد عن الدين في كل مجالات الحياة:
التجارة
المعاملات
حفظ الأمانة
احترام مؤسسة الزواج
بالقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل
الصدق مع الله ومع الناس…..
كلما ابتعدنا عن الله، كلما ابتلينا في هاته الحياة.
تتعرفوا الوازع الديني غي وقتاش مبغيتوا، اوا الله يدومها محبا
هانتوما رديتو لمرا لبيت الزوجية صحا وبالقانون او ها الراجل خرج ومشا شكون اللي يخلص لكرا ويجيب المصروف واش وجدتو لمرا فين تسكن و اعطيتوها الدعم بحال الدول الديمقراطية اما قانون ديال سيفط الحبس و رجع المرا بزز للدار راه ماخدامش كيزيد الكراهية داخل الأسرة…
الوازع الديني هو الذي فرض تحقير المرأةوبأمر إلاهي, وأحاديث محمد تأمر بتأديب المرأة : “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِي “.
زيادة “الوازع الديني” لللرجال عبارة أضحكتني هذا الصباح
وأتسائل أين يوجد الوازع الديني أو أين يباع كي نزيده للرجال في جرعات
تعزيز الوازع الديني خاص حتى لعيالات …علاش اللي توكل راجلها شي موصيبة فسلو ديال رمضان حتى يولي بحال البهلوان اش خاص هادي…
نتمنى كذالك أن يكون اﻹهتمام بالمرأة المغربية في مجال الصحة عند الولادة أو عند المرض التي لا تجد العناية ولا طبيب ولا دواء وكذالك المرأة اﻷرملة التي ترك لها زوجها أطفال ولا تستطيع أن توفر لهم دخول الى المدرسة. أما التعنيف المرأة فهاذا نعرفه ونعرف أصحابه .
الأحرى أن يزيد عندهم الوازع الأخلاقي. لأن الوازع الديني سيدفعهم لتطبيق وصية “واضربوهن”
و ” انكحوا ماطاب لكم من ملك اليمين ”
كيفاش هاد القضية عاود تاني؟ ياك لله قال ف القرآن (واضربوهن واهجروهن في المضاجع) او الرسول قال في الحديث الصحيح (علقوا السوط حيث يراه أهل البيت) كيفاش غادي تزينو هاد القضية عاود تاني؟
هاد الوازع الديني هو اللي غايهلي المشاكل تكبر بين الراجل والمرأة، لأنه عندو الضوء الأخضر لضربها وتحقيرها لانها تأتي كالشيطان وناقصة عقل، والضربة القاضية هو أنه غايتزوج عليها أربعة ويجيبهوم لها يقردحوها ويطعنوها في كرامتها ويغرقوها في الدل.
قاليك الوازع الديني! هاد الوازع الديني هو سبب الويلات التي تضرب الأمة.
هناك من يتكلم عن البعد عن الله، وبماذا نفعكم التقرب من الله ؟ ياك جات الدول الإستعمارية الكافرة وهزمت الدول “القريبة الى الله” في رمشة عين؟ بماذا نفعكم اذن ذلك التقرب؟
العنف ضد المراة يعالج عبر البحث عن الاسباب….والفقر والجهل والبطالة من بين الاسباب الرئيسية. في هذا القرن لا زال الفقر يشمل فئات عريضة من المجتمع ليس في المغرب فحسب بل في كل الدول المتخلفة ….كمثال بسيط الشخص يتزوج وينجب اطفالا وهو عاطل عن العمل ولا مورد له….كيف يمكن لهذا الزواج ان يستمر….ومآله المشاكل اليومية التي تؤدي الى العنف والطلاق كحل مفروض….هي حالات بالآلاف …هنا لابد من البحث عن تشريعات تفرض شروطا في الزواج منها الحالة المادية التي في الغالب هي من اسباب العنف…العنف ضد المراة خارج اطار الزواج يتابع اصحابه قضائيا….وهو بدوره له اسباب.قلت يجب البحث في الاسباب قبل الظاهرة. وبصفة عامة العنف ضد المراة منتشر بالخصوص في الاوساط الفقيرة.
أغلب المشاكل الزوجية مادية ، قبح الله الفقر والحجر الصحي سبب الإكتئاب للناس زد على ذلك ﻻ تعويضات وﻻ مساعدات وغلاء اﻷسعار ووو فكيف للمتزوجين العفيفين أن يستمروا في هذه الحياة دون مشاكل وعنف ???