دراسة توصي بمشروع قطار سريع لتعزيز التنمية في جهة طنجة تطوان الحسيمة

اقترح عبد الصبور عقيل، باحث في التنمية المجالية والذكاء الترابي، مشروع قطار جهوي سريع بطنجة- تطوان- الحسيمة يُمكن المراهنة عليه ليكون قاطرةً فعليةً للتنمية المستدامة بالجهة وعموم الوطن، سواء في الأفق المنظور أو على المدى البعيد.
وأشار الباحث المغربي، في دراسة توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة لها موقع إستراتيجي فريد ضمن التراب الوطني، حيث تُطل على حوض المتوسط، الذي يعد إحدى البحيرات الاقتصادية الكبرى في العالم، وأن لها إمكانية الربط القاري التي توفرها بين أوروبا باعتبارها أقدم قارة مصنعة في المعمور وإفريقيا القارة الغنية الواعدة في المستقبل.
وأوردت الدراسة أن الجهة تتوفر على إمكانات طبيعية هائلة وموارد بشرية متميزة لم تستغل بعد على الوجه الأمثل بسبب عدم كفاية شبكة النقل، ناهيك عن تموقعها القوي حالياً في سلاسل الإنتاج العالمية لعدد من الصناعات وجاذبيتها السياحية؛ وهو ما يجعلها جهةً مثالية لإطلاق ورش تطوير السكك الجهوية على المستوى الوطني.
ويقوم المشروع السككي، الذي يقترحه الباحث، على تصور إستراتيجي يُشيد بالتدريج، خلال الـ25 سنة المقبلة، يربط بين مناطق الجهة في أفق 2045 ليكون “ورشاً تنموياً مندمجاً يروم على طول مساره خلق مناطق صناعية جديدة، واستحداث فضاءات سياحية جذابة وتشييد قرى أصيلة للصناعة التقليدية منتجة للثروة.
كما يُراد من المشروع تثمين الموارد البشرية والموارد الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجهة، ناهيك عن بناء مدن سكنية وقرى نموذجية جديدة أو إعادة هيكلة القائم منها؛ حتى تحظى بمرافق اجتماعية، ثقافية، رياضية، تعليمية، صحية، وفضاءات بيئية متصلة يكمل ويثمن بعضها البعض.
وللمشروع أهداف كبرى، يورد عقيل، أبرزها ربط عواصم الأقاليم والحواضر سككياً بعاصمة الجهة والميناء المتوسطي، وربط أكبر عدد ممكن من الجماعات القروية بالشبكة السككية، ربط كافة مطارات الجهة بشبكة السكك الحديدية.
ويُتوخى من المشروع السككي، وفق مضامين الدراسة، ربط كافة موانئ الجهة بشبكة السكك الحديدية، وربط الفضاءات الاقتصادية الكبرى الواعدة بالشبكة السككية، وتحقيق الاندماج الاقتصادي الجهوي بما يضمن النهوض به والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتُشير الدراسة إلى أن المشروع السككي سيخلق بنية تحتية قوية لتشجيع التصدير ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل بمعدل مرتفع يستجيب لتطلعات الشباب جهوياً ووطنياً، واستحداث فضاءات سياحية متكاملة جديدة وربط الأماكن السياحية الموجودة والنهوض بها.
وأوضح الباحث في التنمية المجالية أن مشروعه المقترح من شأنه المساهمة في بناء مدن وقرى سكنية جديدة وإعادة هيكلة القائمة منها، وتشييد وهيكلة موانئ الصيد الساحلي في إطار مشروع “قرى الصيادين”، وبناء محطتين جديدتين للطاقة الريحية تمد المشروع بالكهرباء على اعتبار أن جهة طنجة تطوان الحسيمة الجهة الأغنى بالموارد الريحية على المستوى الوطني.
وستستفيد الجهة من مشاريع المصاحبة للمشروع السككي؛ منها إنشاء حوالي 20 منطقة صناعية جديدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة على طول المسار، وإحداث حوالي 70 فضاء جديدا ومتنزهاً للسياحة البحرية، الجبلية، والثقافية.
أما على مستوى المنشآت الثقافية، فسيتم وفق الدراسة تثمين التراث المادي واللامادي للجهة عبر صيانة كافة المواقع الأثرية، وإنشاء المتاحف الموضوعاتية، والمتاحف في الهواء الطلق، على طول الخط وجعلها صناعة ثقافية احترافية ورافعة تنموية حقيقية تسهم في إنعاش الشغل ودر الموارد.
وحددت الدراسة مسارات إنجاز المشروع وتحدي التمويل بدءًا من تبني المشروع وإطلاق الدراسة التقنية في مجلس الجهة، مُروراً بطلب صندوق محمد السادس للاستثمار تولي الإشراف الإستراتيجي والتمويل والتسويق الدولي له قصد الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية المختصة أو من الدول التي تربطنا بها شراكات إستراتيجية.
ويقترح الباحث المغربي على مستوى التمويل الاعتماد على الادخار الذاتي للجهة ومجالس الأقاليم والجماعات الترابية المعنية بالمشروع، وإطلاق اكتتاب عمومي لشركة التنمية الجهوية للسكك الحديدية التي ستحدث لهذا الغرض، ناهيك عن إصدار سندات استثمار خاصة بالمشروع بضمانة الخزينة العامة، والاقتراض المباشر من الصناديق والبنوك الوطنية.
وتختم الدراسة بالقول إن “التنمية في الأصل ليست سوى أحلام وتطلعات إنسانية تولد أول الأمر في الوجدان والمخيلة، وتحوّل بجهد ذهني من الخلق والابتكار إلى مشاريع هندسية طموحة على الورق أو شاشات الحواسيب، وتنتهي بفضل الجهد المستمر والمثابرة الدؤوبة والتعبئة الحماسية للتحقق كمنجزات عملاقة على أرض الواقع”.
نحن في الجهة الجنوبية وخاصة سوس نريد فقط رؤية قطارا ولو كان قديما لاول مرة.
هل يعقل 2021 مدينة مثل أكادير ليس فيها قطار
شكرا لصاحب المقال، ان تحقق المشروع سيكون له فوائد كبيرة بحيث سيفك العزلة ويشجع السياحة الوطنية ، بالاضافة الى جلب االاسثتمار لقرى ونواحي الحسيمة التي تعاني في الوقت من الحالي من قلة المشاريع الاقتصادية ، نطلب من الملك ان ينضر لمثل هده المشاريع وشكرًا.
على السياسيين الجهويين الذين أسندت لهم مهام تسيير و رسم السياسة التنموية لجهتهم ان يبتعدوا عن الالتهاء ببعضهم، ويحلموا من اجل خلق وابداع مشاريع تنموية لجهتهم سواء كانت عملاقة او بسيطة . ونضالهم الحقيقي يجب ان يتمحور حول اخراج هذه المشاريع الى الوجود..
يجب ان ننتظر 25 سنة لهذا المخطط حتى يكون هذا الجيل رحل وجاء آخر يجب ان تبدؤوا الان ويجب ان يصل حتى مدينة الناظور وبركان ووجدة ثم ينزل الى توريرت وتازة وفاس هذا المشروع نعم ايها الرجل الاستراتيجي
استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، على خلفية تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن مغربية مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين شمال المغرب وتخضعان لسيطرة إسبانيا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسبانية، أنه تم استدعاء سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، على وجه السرعة لتقديم إيضاحات حول تصريحات رئيس الحكومة.
وأضاف البيان، أن وزيرة الخارجية كريستينا غالاش، أبلغت السفيرة بنيعيش أن “إسبانيا تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلدنا وطلبت منها توضيحات بشأن تصريحات رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني بشأن مدينتي سبتة ومليلية”.
بدون جمل انشائية، احداث سكة حديدية بقطار سريع بين تطوان وطنجة مشروع مستعجل لفائدة الجهة.
الدار البيضاء َ مراكش اغادير سيكون مشروع رائع
انا اسكن مدينة طنجة الدرادب.أحيي صاحب المشروع ولكن ألم ترى أن هناك من لم يرى القطار العادي والاجدى أن يكون مشروع سككي مثلا إلى الراشدية أو ورزازت أكادير والعيون وبعد ذلك نذهب إلى قطار سريع من طنجة إلى الحسيمة ثم الناظور ثم ربما الجزاءر فتونس…….
نحن في درعة تافيلالت لا نتوفر على شيئ لا قطار لا طريق سريع لا طريق سيار لا جامعة لا مستشفى لا مصانع لا مشاريع لانجازها متى سوف يتم الاهتمام بها نحن نعاني من كل المواحي البنية التحتية الصحة التعليم الشغل الدولة لا تقوم بدوها تماما حتى الصحافة لا تتهم حتى لو متنى و نحن نطالب بابسط الأشياء #حسن الطاهري، #الصحراء 2
مشروع جدير بالإهتمام وأضن أن الجالية المغربية المنحدرة من المنطقة ستنخرط بقوة لإنجاز هذا المشروع كما ٱن الصين يمكن تساهم من المشروع إذا كان سيصل طنجة بوجدة على الحدود الجزائرية ليكون جزء من طريق الحرير مستقبلا يربط دول حوض المتوسط الجنوبية بأروبا
رأيت بأم عيني قطار البراق موسخ و بدأ يتصدى في بعض جوانبه. اين الصيانة و النظافة!
هناك فرص شغل بالملايين في المغرب تخص فقط النظافة و الصيانة و صباغة البنايات و الادارات و المنازل بدل صباغة الطروطوارات! امكانية تشغيل مليوني شاب دفعة واحدة لتنظيف المغرب!
أتمنى من كل قلبي التنمية الحقيقية الشاملة إننا نهضر الوقت اه لو تحقق هذا الحلم ولو أنه واجب على الدولة أن تنمي كل رقعة من هذه البلاد الجميلة القطار ولو عادي سيفك العزلة ويشجع التنقل والعمل سواء في الشمال وربطه بشرق المملكة وحتى في الجنوب من مراكش إلى الصحراء اضافة إلى خلق مشاريع جديدة تشغل الشباب وتزدهر البلاد ونركز فقط على المملكة المغربية أرضي وأرض أجدادي وبعد التقدم سيهرول النضام الجزاءري كيف ما كان إلى إنشاء الإتحاد وفتح الحدود ووووو
ماذا عن ربط سكك القطار بين مراكش و اكادير .. ام ان منطقة سوس تعتبر من المغرب غير النافع
ومتى القطار السريع لمسافة : البيضاء – وجدة ؟ أطول مسافة رحلة مملة تستغرق 9 ساعات أو أكثر، أما تطوان الحسيمة عادي ثلاث ساعات أو أربعة، يجب على مكتب السكك الحديدية تقريب النقط البعيدة، مثلا البيضاء – أكادير و الدا خلة، البيضاء-وجدة ، طنجة – وجدة
كان على هذا الخبير الجهبد أن يقترح الربط بين هاته المدن بمكوك فضائي من الأحسن
يجب أولا ربط هذه المدن بين الناظور و الحسيمة وتطوان و طنجة بطريق سيار ثم ننظر فيما بعد ربط هذه المدة بالقطار السريع أو العادي، واش مكاينة حتى لوطوروت بين هاد المدن أو تنهضرو على القطار السريع..
تستحق تلك الجهة هذا المشروع…لكي تنتعش الحركة. ونريد. خطا للجنوب.
أليس من الأفيد شبكة سكك حديدية عادية و الفرق مع ميزانية القطار السريع للتنمية في المنطقة.
الله أعلم و لكن أشم رائحة ماما فرنسا في قطار سريع بثمن باهظ لحل أزمة شركةalstom الخانقة التي أنقذها إلى حين قطار طنجة الدار البيضاء.
من جهة أخرى إذا كان الهدف هو التنمية كيف سيسافر أغلب المواطنين في قطار سريع تذاكره فوق قدرات أغلب المغاربة.
قطارات التيجيفي أصلا تكون مكتظة بالركاب ولاسيما في أوقات الذروة مما يؤكد أن قطار البراق في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي وثانيا يجب ربط شبكة السكك الحديدية بين طنجة وتطوان والفنيدق ومارتيل والمضيق وشفشاون والحسيمة والناظور كما يجب ربط شبكات السكك الحديدية أيضا بميناء طنجة المتوسطي ومطارات طنجة وتطوان.
وأما أصيلا فلاداعي لإنفاق ولاسنتيم واحد عليها لأنها مدينة عنصرية وأي مشروع يقام فيها يعد إهدارا للمال العام ومقابل ذلك يجب تنمية مدينة شفشاون لأنها مدينة الأكثر تسامحا في منطقة الشمال.