دراسة رسمية: نصف المغاربة عاشوا "تجربة الفقر" على الأقل مرة واحدة

كشفت دراسة رسمية أن حوالي 45 في المائة من المغاربة يعتبرون أنفسهم فقراء، بمقياس الفقر الذاتي في سنة 2019.
وتصل نسبة الفقر الذاتي في الوسط الحضري إلى 38,6 في المائة، وترتفع إلى ما يناهز 58,4 في المائة في الوسط الحضري.
والفقر الذاتي هو قياس الفقر الذي يتم الإحساس به، حيث يتم تصنيف الأسر حسب اعتبارها الذاتي وتصورها لمستوى عيشها ووضعها الاجتماعي.
جاءت هذه المعطيات ضمن الدراسة التي قدمها المرصد الوطني للتنمية البشرية تحت عنوان “دينامية الفقر في المغرب”، اليوم الثلاثاء، بحضور كاتبه العام حسن المنصوري، وممثلي القطاعات الوزارية ووكالات الأمم المتحدة والتعاون الدولي والمجتمع المدني.
والمرصد الوطني للتنمية البشرية عبارة عن مؤسسة استشارية مستقلة تتمثل مهمتها في تحليل وتقييم وقع مشاريع وبرامج التنمية البشرية، وهي تابع لرئاسة الحكومة.
وبحسب نتائج الدراسة، يمس الفقر الذاتي جميع الطبقات في المغرب لكن بمستويات مختلفة، وتطوره هو بمثابة مؤشر على انتشار التفاوتات الاجتماعية وانعدام الثقة والتعبير عن احتياجات جديدة.
وجاء في الدراسة أن تحليل البيانات المتضمنة في البحوث الخمسة حول الأسر التي أجراها المرصد ما بين 2012 و2019، أظهر أن معدل الفقر المطلق انخفض بشكل حاد منذ سنة 2001 ليمثل فقط 1,2 في المائة سنة 2019.
ويعبر الفقر المطلق عن عدم أو بالكاد تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الضرورية لاستمرار حياة الإنسان. وعليه، يعتبر فقراء حسب هذا المفهوم الأشخاص الذين لا يتوفرون على الموارد الكافية لتلبية حاجياتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية.
أما معدل الفقر النسبي، فقد أشارت الدراسة إلى أنه انخفض بين عامي 2001 و2019 من 20,4 في المائة إلى 17,7 في المائة، لكنه ما يزال مرتفعا، خصوصا في المناطق القروية حيث وصل إلى 36,8 في المائة في سنة 2019.
ويقصد بالفقر النسبي، وفق تعريف المرصد، نسبة الأفراد الذين يقل متوسط إنفاقهم عام 2019 عن 14667 درهما للفرد في السنة.
وأوضحت الدراسة أن 48,5 في المائة من السكان عاشوا على الأقل مرة واحدة تجربة الفقر ما بين 2012 و2019، كما أن 18,2 في المائة من الأفراد كانوا خلال الفترة نفسها في وضع فقر مزمن، وهي وضعية تعني الفرد الذي وقع في براثن الفقر ثلاث مرات على الأقل خلال الفترة سالفة الذكر.
أما معدل الفقر العابر، ويعني الوقوع في الفقر مرة أو مرتين ما بين 2012 و2019، فقد أثر على حوالي 30,3 في المائة من الأفراد على المستوى الوطني، وبلغ هذا المعدل في المدن إلى حوالي 21,9 في المائة، وحوالي 41,3 في المائة في القرى.
وخلصت الدراسة إلى أن الفقر ظاهرة معقدة للغاية تستدعي استخدام مقاربات طولية (approches longitudinales)، أي دراسة تأثير عوامل ومتغيرات معينة وبشكل متكرر خلال فترة زمنية طويلة.
وتتمثل مخاطر السقوط في براثن الفقر، وفق ما أورده المرصد، في عوامل عدة، منها البطالة وضعف مستوى التعليم، سواء للفرد أو رب الأسرة التي ينتمي إليها الفرد، إضافة إلى التركيب الديمغرافي للأسرة.
ودعا المرصد الوطني للتنمية للبشرية في هذا الصدد إلى اعتماد استراتيجيات الاستهداف الفردي في إطار برامج محاربة الفقر على أساس السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتم تغذيته بالبيانات المحدثة بانتظام.
لاتقرير خاطئ بل معضم المغاربة والفقر ليس عيب …
للتصحيح 95% وكنعيشوها ديما والواقغ باين و5٪ راه باينين شكون
العنوان الصحيح هو نصف المغاربة يعيشون تجربة الفقر….
صحيح مرة واحدة في الشهر من 21 إلى 30
تصحيح 90% تاع المغاربة عايشين الفقر و لا زالو يعيشونه
و الله حتى اكثر من النصف و منهم انا كنت نغني دبا مالقيت ما نكل صالير ديالي 7000dh كلو كريدي و. الله بقاو علينا تسهيلات حتى خرجنا فالحيط
المغاربة عاشو الفقر وباقين عيشينو تنهار يموتو واش لي تيصور 30dh فنهار ماشي الفقر راه الموت البطيء
إنا اللي بغيت نعرف آشمن مغاربة كتهضرو عليهم؟؟؟؟؟؟ الله ايجازيكم بالخير.
هو غير عاشو… حنا راه مزال كنصرفو فعاش الفقر فالحاظر .وكيبان ليا غنصرفوه حتى فالمستقبل.ومني عداد
واش هاد الإحصائيات تشمل حتى المسؤولين و اصحاب انا وانا لى اصلهم مغاربة او كيف العادة التطبيل و قولو العام زين
واليوم 80٪ من المغاربة يعيشون الهشاشة بشكل او بآخر نتيجة سياسة التدمير التي نهجها من يتحكمون بالبلد ونهب الثروات والفساد وتهريب الاموال للخارج عبر عشرات السنين !!
مع هاته الحكومات التي تناوبت علينا لن نعيش سوى الفقر والذل والمهانة والجهل… اضف كذلك الحكومة المقبلة. الله يفعل بنا خير.
المعلومة والدراسة الصحيحة :
99 ٪ من المغاربة يعيشون الفقر طوال حيواتهم وبدون توقف.
على الأقل مرة واحدة ولكن دامت للأبد
لو لا تضامن العائلي بين الأسر المغربية لخرج الفقراء إلى الشارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
اودي الشعب كلو كيعاني والشفارة ياكلو فرزقنا قدامنا الله يكون فعون الضعيف
ألماني و فرنسي و مغربي كيدورو فجامع الفنا ..
مشاو عند واحد الشوافة ..
دخل الألماني ..قالتلو الشوافة : نتا غادي تعيش 3 سنوات فقير ..و من بعد .. غادي تولي غني.
دخل الفرنسي .. قالتلو الشوافة : نتا غادي تعيش 5 سنوات فقير ..و من بعد .. غادي تولي غني.
دخل المغربي .. قالتلو الشوافة : نتا غادي تعيش 15 سنة فقير .
سولها المغربي : و من بعد ؟
جاوباتو الشوافة : من بعد غادي تولف أولدي .
عاشوا الفقر مرة واحدة …..
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عاشوا الفقر أبا عن جد ،ولا زالوا يعيشونه أولادهم
إنه الإرث الوحيد الذي لا جدال فيه.
نصف المغاربة يعيشون تحت خط الفقر و نصف النصف يعيشون الفقر ليس بعاشوا الفقر و كان المغاربة اغنياء اليوم كفاية مغالطات
98%des marocains vivent la misère dont 10% ont vécu la misère une fois et 86% au quotidien.
جميع الشعب المغربي فقير باستتناء البرلمانيين اللدين صادقو على نهب ميزانية الدولة بمعاشاتهم السمينة التي لا يساهمون فيها والسياسيين وما يسمى الفنانين ومن يسترزق بالقضايا الوطنية هوما الاغنياء بطريقة غير مشروعة من المال العام اما باقي الشعب اللي قهرتوه بالحجر الصحي وقطعتو رزقو عايش الفقر ولا احد يهتم به
واش من نيتكم نصف المغاربة عاشو الفقر وقولو %90 ديال المغاربة فقرا الله ياخد فهاد المسؤولين على هاد البلاد الحق
لا ليس عاشوا ..بل يعيشون
دراستكم مغلوطة 100٪،اولا لمعلوماتك ودعك من هدا كله.
المعلومات تؤكد ان 55٪ من نسبة السكان (الإنسان) عاطلون على العمل.
تأمل في الرقم ولا تستغرب
جدودنا عاشو فالفقر وماتو. وواليدينا عاشو فالفقر وماتو. وحنا هادي خمسين عام وحنا فالفقر عايشين. ومعيشين فيه أولادنا.
آشمن دراسة وآشمن زواق
وتصل نسبة الفقر الذاتي في الوسط الحضري إلى 38,6 في المائة، وترتفع إلى ما يناهز 58,4 في المائة في الوسط الحضري (صححوا الخطأ).
الفقر ماشي عيب سوء الأخلاق و سوء المعاملة و الخيانة أقبح من الفقر.
الحكومات المتعاقبة خاصة مع بنكيران أفقرت الشعب المغربي عندما ترى دولة مثل لبنان التي هي على وشك الإفلاس معدل الدخل أفضل من مغرب الثروات الكثيرة والمتنوعة ودولة صغيرة مثل تونس كذلك مستوى عيش مواطنيها أفضل من بلادنا.. ولكن في المقابل لن تجد لدى هذه الدول تقاعد للبرلمانيين ولا رواتب ضخمة للوزراء والموظفين السامين ومدراء مؤسسات الدولة أو التابعة لها
دون كل هذه الأرقام التي لن يفقه فيها المواطن اي شيئ فالفقر في المغرب يلمسه المواطن في حياته اليومية من تغذية وتطبيب وتعليم وسكن وبطالة وكل هذا يمثل نسبة كبيرة لا علاقة لها بما ورد في التقرير
مع احترامي لهاته الهيئات ، أعتقد أنها لم تعتمد على عينة واسعة من المواطنين ، إذ أن الواقع يعكس أكثر من هكذا أرقام فيما يخص الفقر بالمغرب والجميع سيوافقني الرأي . نأمل أن يأتي هذا المشروع التنموي الجديد وكذا قانون الكيف ببشارة خير على المغاربة الفقراء ، و أستثني المغاربة الأغنياء ،لأنهم في غنا عن هذه الدراسات والمشاريع التنموية وقانون الكيف .
هم دائما أغنياء