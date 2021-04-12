دراسة مغربية ترصد التعنيف وتؤكد حاجة النساء إلى "ثقافة التبليغ"

خلصت دراسة حديثة إلى أن ثقافة التبليغ عن المخالفات داخل المجتمع تحتاج إلى مزيد من الفهم والاستيعاب، إذ إن نسبة 83 بالمائة من النساء لا يعرن اهتماما بالتبليغ بصفة عامة، وبالتالي فالأمر يحتاج إلى توعية وتحسيس.
الدراسة التي أعدتها الشبكة المغربية “شمل للوساطة الأسرية” بعنوان: “العنف المبني على النوع الاجتماعي في فترة الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19: دراسة حول التبليغ وعدالة الخدمة”، جاءت بدعم من الحكومة البريطانية عن طريق سفارتها بالمغرب، في إطار برنامج “دعم”، وكشفت أن نسبة 86 بالمائة من النساء ليست لديهن معرفة بقانون محاربة العنف ضد النساء، ما يدعو إلى بذل مزيد من الجهد من الدولة والمجتمع المدني للتعريف والتوعية بمضامينه.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد كان لتداعيات الحجر الصحي انعكاس كبير على الوضعية الاقتصادية للأسر، إذ شكلت نسبة الأسر التي فقد معيلها العمل خلال فترة الحجر الصحي 66 بالمائة.
وأوردت الوثيقة أن المعرفة بأن التبليغ عن العنف إجراء محمي قانونا غائبة لدى نسبة مهمة من النساء، إذ إن 59 بالمائة منهن ليست لديهن معرفة بالحماية الخاصة بالمبلغين عن العنف، لذا يبقى لديهن هاجس الخوف من التبليغ؛ كما أن شريحة مهمة من النساء بنسبة 71 بالمائة لم تتمكن من الخروج للتبليغ عن العنف بسبب شدة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الدولة.
وأفادت الدراسة بأن السكن شكل أحد أسباب العنف المنزلي خلال فترة الحجر الصحي، إذ إن النساء المعنفات اللواتي يعشن في مسكن يقل عن 50 مترا مربعا شكلن نسبة 38 بالمائة؛ “ذلك أن المكوث في البيت لمدة طويلة ساهم في نشوب اضطرابات وصراعات بسبب انعدام الإحساس بالخصوصية”.
وكانت لعدد كبير من المستجوبات وضعية اقتصادية هشة، إذ إن النساء ربات البيوت وبدون عمل مدر للدخل شكلن نسبة 44 بالمائة، بينما شكلت النساء اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل نسبة 22 بالمائة؛ في حين شكل البيت أكثر الأماكن التي انتشر فيها العنف بشكل كبير، إذ بلغت نسبة النساء المعنفات داخل المنزل 59 بالمائة. كما شكل عبء الدراسة عن بعد سببا آخر لتزايد ظاهرة العنف، إذ كان للمرأة دور كبير في مواكبة الأبناء في الدراسة عن بعد بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع 8 بالمائة للأب.
يذكر أنه خلال الاستجوابات مع النساء المستهدفات في الدراسة تبين أن حالات العنف تزايدت خلال الحجر الصحي مقارنة بما قبله، إذ إن 90 بالمائة من النساء تعرضن للعنف قبل الحجر الصحي، بينما خلال فترته وصلت النسبة إلى 100 بالمائة.
وتصدر العنف النفسي خلال الحجر الصحي أنواع العنف التي تعرضت لها النساء، إذ تعرضت له 164 مرة (مقارنة مع عدد المرات قبل الحجر الذي بلغ 145)، يليه العنف الاقتصادي بـ 114 مرة (مقارنة مع عدد المرات قبل الحجر الذي بلغ 84)، والعنف الجسدي 101 مرة، والعنف الجنسي 16 مرة.
واستهدفت الدراسة 206 حالات على مستوى ثلاث جهات، هي جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق، شملت 194 امرأة بنسبة 94 بالمائة و12 رجلا بنسبة 6 بالمائة. كما تم القيام بـ10 مقابلات نصف موجهة.
هذا وشكلت الفئة العمرية للحالات المستجوبة ما بين 25 و65 سنة نسبة 70 بالمائة من النساء المعنفات، خاصة المتزوجات اللواتي شكلن نسبة 58 بالمائة، بينما المطلقات والمتخلى عنهن شكلن بالتساوي 24 بالمائة، والعازبات 9 بالمائة، والأرامل والأمهات العازبات شكلن بالتساوي 5 بالمائة.
كان واحد السيد جارنا استاذ كيجي كل نهار للدار سكران غير كيدخل كنبقاو نسمعوا الغوات دمراته كيضربها. وكنت كنقول شوف هذا زعما قاري و مربي اجيال و شكيدير وهي علاش صابرة تتطلق منه . ولكن دابا كبرت وفهمت ان القراية ماعنداش علاقة بالوعي والاخلاق. وان المراة كتصبر للعنف وكتكون سلبية حيت ماعندهاش البديل خصوصا في وجود الاولاد .ودابا هاد المراة اللي عيضربها راجلا وتديكلاري به ويشدوه مثلا نفترضوا ان العنف عنده عقوبة حبسية كيف عتكون هاد العلاقة من بعد لامودة لا رحمة . مجرد عنف وصراع والضحية ابناء معقدين كيعاودوا نفس السيناريو .القضية اكبر من مجرد تبليغ الشرطة
شماعة قضية المرأة موضة قديمة على فرنسا تجديد حيلها لابتزاز مستعمراتها السابقة. المرأة في الإسلام مكرمة بنتا وأما وزوجة. المرأة الغربية سلعة جنسية تم انتهاك كرامتها في الافلام الاباحية. ودفعت الى الكدح من اجل توفير لقمة العيش بعدما كانت في بيتها معززة مكرمة.
سبحان الله! مَنْ يُبَلّغ مَنْ ضد مَنْ؟! وهل من يتم تبليغه بأرأف ممن تم التبليغ عنه؟! يا لها من مفارقة عجيبة وفتنة عظمى لا مثيل لها !!
الاتجار البشر الفتاة القروية التي يستغلها الاب بارغامها على الخدمة في البيوت مقابل اجر يتسلمه او تزويجها في سن مبكر مقابل صداق زهيد يضيع به مستقبلها حيث انها غالبا ما تهرب من الزوج المفروض عليها لتتسكع في شوارع المدن وقد تصير اما عازبة قبل عمر 18 سنة.
الحل في توفير المدارس القروية مع الايواء في الداخلية للاناث وفرض التعليم الإجباري ثم توجيه الفتيات الى مراكز التكوين المهني وضمان العمل لهن بعد التخرج.
فلن تتحرر الاناث من سطوة الذكور الا بالتعليم والتكوين والعمل الذي يضمن دخلا مستقلا.
العنف ضد النساء وغير النساء لايجوز، بالمناسبة نريد دراسة تفصيلية للعنف ضد الرجال من طرف النساء أظن أن هذا الموضوع في قسم المسكوت عنه مع بالغ أهميته
قرار الحجر الصحي بعد الافطار قرار خطير وربما سيؤدي لما لا تحمد عقباه
ادا كانت المراة نصف المجتمع فايضا المراة من ولدت النصف الاخر وكل رجل خرج من رحم امراة والله جل جلالة يكره حزن المراة ورسول الله اوصى خير بالنساء والام مدرسة ادا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق فرفقا بنساء لم تلدهم امك
غيبقاو تابعين المرأة المغربية المسلمة حتى يحطموها بقوة الحقوق الخرافية و يفرقو الاسر و يوقع التفكك الأسري، هذا هو الهدف الحقيقي من كثرة هاد الدراسات الوهمية، لماذا لم نرى جمعيات حقوق الانسان و جمعيات حقوق المرأة خاصة تندد بما قام به المخزن ضد الاساتذة المتعاقدين او كيبانو غي ملي كيكون الامر عندو علاقة بالدين و هذا هو هدفهم الحقيقي، شخصيا كنت ضد ما يقوم به أساتذة التعاقد و لكن ما وقع لهم من رفس و تنكيل جعلني أتعاطف معهم و أندد بما وقع لهم، إن لم يحرك في قلبك شيء من ذلك الرفس خصوصا للاستاذات فطبعا أنت انسان مجرد من الاحاسيس، أكررها اين الجمعيات الحقوقية للمرأة مما وقع للأستاذات من تنكيل و رفس، هذه هي حقيقتهم (الجمعيات الحقوقية هي بمثابة جواسيس الغرب في بلاد المسلمين لمحاربة القيم و الدين الاسلامي،،
أين هي ديك العقروشة لي كانت كتقول انت مغتصب حكار إذا عندها الجرءة تخرج تقولها للمخزن باش نعرفوها فعلا كتدافع على المرأة بصفة عامة
والتعنيف الذي يمارس على المواطنين أثناء المظاهرات للمطالبة بحقوقهم وذلك أمام كاميرات العالم ألا يجب التبليغ عنه؟؟؟؟؟؟؟
في الثقافة المغربية السكوت عن العنف بجميع اشكاله وأنواعه هو قمة الصبر وحسن التربية وهو الذي يؤدي إلى الحفاظ على عش الزوجية حتى لو أدى ذلك إلى موت المرأة.. المهم أن تموت وهي زوجة.. أما لو تجرأت وقالت اللهم إن هذا منكر فتكون جاحدة وناشز وقليلة الادب فما بالكم لو تقدمت بشكوى…. حينها تكون طالق مباشرة وأنتم أدرى بما تعنيه صفة مطلقة في المجتمع المغربي …. نحتاج قرونا أخرى لنصل الى العدالة الاجتماعية.. ففي الاسلام كرمت المرأة ابنة واختا وزوجة واما وجدة .. اما في أعرافنا وتقاليدنا فهي غالبا شر مطلق يجب كبح جماحها قبل ان تعرف حقوقها وخير دليل تلك الامثال المغربية التي تذم المرأة وتصورها على على جميع الاشكال والألوان عدا شكلها الحقيقي الذي أعطاه الله لها .. لهذا أقول لصاحب المقال لا تستغرب حين تصمت نساء المغرب فوراء صمتهن ألف دمعة .. وألف حكاية حزينة ربما لن ترى النور ابدا …..
لمن تشكي / البوليس هو من يحتقر المرأة ويهينها ويتعدى ويحرض ويتحرش بها نطالب الحماية من البوليس / ونطالب بامن وطني من النساء لحمايتنا من البوليس اولا
فين ما وقع سوء تفاهم بين الازواج خاص لمرى ديكلاري براجلها هدا هو تشتاة الشمل انا لا اتكلم عن النساء الدين تعرضوا للاغتصاب والعنف من المجرمين الدين يتساهل القضاء معهم لتستمر مثل هده الظواهر خاص تكون مؤسسة خاصة لالتصالح ولجمع الشمل لانه على كل حال هناك عشرة واولاد
فقط عليهن ان لا يبلغن بصحفي او حقوقي لانهم سيعتبرونها تهمة ملفقة
هناك تعنيف الرجال كداليك ولكنه مسكوت عليه
تبليغ يعني تفتيت الاسر الله يهديكم اعباد الله الاسلام كرم المرأة قبل حتى ماتكون فرنسا
بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى كرمة المراة فى القران الكريم ب سورة النساء وسورة مريم وليس هناك سورة ب اسم الرجل ولدالك يجب على كل رجل ان يحترم زوجته بكل إحترم لانها تعبا عليها ابوها وامها من تربية وتعلمها ووووو حتى اصبحت زوجة وامانة فى عنقك لدالك كل من يتعدا عليها فهو ليس ب رجل البيت الزوجية ك سفينة وربنها الزوجة والزوج
لن يحل التبليغ المشكل بل يزيده تعقيدا و الحل شيء آخر. إذا ما تم التبليغ و اعتقال الأب و هو الذي يكفل الأسرة، ما مآل الأسرة و الزوجة معها، لن تجد من يعولها، و هذا يفسر إلى حد ما لماذا تفضل النساء التكتم و الصبر لأنهن تعلمن أن المجتمع أشرس من زوجها و تخرج بأقل الأضرار. إذن، إذا ما أردنا أن تتبنى النساء هذا النهج فيجب دعمهن و توفير حاجياتهن حتى تكون هناك ضمانة أنهن سيجدن الرعاية من جهة مسؤولة و لن اصبحت عرضة الفقر و التهميش و الشارع. من جهة أخرى، يجب العمل على الإنسان و تكوينه و نشر ثقافة الود و التسامح و الرحمة، فالعنف هو نتاج المجتمع و نفسية العنيف تعبر عن ما يعيشه المجتمع من حقد و كراهية و ….. و لا بد من سياسة تجعل من الإنسان محورها حتى نتجنب جميع الظواهر و الآفات الاجتماعية، و المشاكل لن تحل ما دامت سياسات الدولة المنتهجة لا تجعل تنمية الإنسان في صلب برامجها
معيقات استفادة المرأة ضحية العنف من الضمانات والوسائل القانونية المتوفرة
1, في حالة العازبة: الخوف من انتشار الخبر والشك في سلوكها والتشهير بها وما يعني ذلك خوفها على سمعتها ومن تضائل فرصها من تلقي عروض زواج , كذلك الخوف من أفراد أسرتها
2, تكون صورة قاتمة لدى النساء عن فعالية وسهولة وسرعة المسطرة القضائية
3, الخوف من ردة المعتدي عليها
4 المرأة المتزوجة : تتفادى جل النساء المتزوجات التبليغ للأسباب الآتية
4,1 : إذا كانت ضحية للعنف الزوجي : فهي قد لا تبلغ إذا كانت دون عمل لأن سجن الزود قد يعني انتهائ الحماية المادية والأسرية التي كان يوفرها هذا الزوج العنيف , قد تفكر هذه الزوجة في مصير أبنائها وتصبر على العنف
4,2: إدا كانت متزوجة وتعضت لتحرش أو عنف شخص آخر غير زوجها: قد تخفي الزوجة الأمر خوفا من أن يرتكب زوجها جريمة قتل , كما أنها قد تخاف أن لا يثق زوجها في الأمر وأن يشك فيها هي , ثم قد تخاف من كلام الناس والفضيحة
هناك عامل مهم هو أن تشجيع النساء على التبيلغ ضد العنف الزوجي يمر حتما عبر توفير الحماية الكافية لها هي والأبناء في حالة سجن الزوج والتطليق , فهل الدولة قادرة على ذلك
عندي اختي دائما يعنفها طليقها لدينا اكتر من أربعة شيكياة لدا الدرك الملكي بي الدروة بدوني فائدة المراءة حقها عندا الله أما شي الاخرا غير اتصاور هادا مكاين
العنف ضد النساء في المغرب تم اختزاله إذا كان الزوج مغربي،أما مايحدث للمغربيات المتزوجات من أجانب فلا يتحدثن عنه،في السويد قتلت 20 مغربية في سنة واحدة فقط،بالاضافة الى المصائب التي تتعرض لها المغربيات في تركيا،دول الخليج،مصر، دول اروبا،ومع أزواجهم الأفارقة……