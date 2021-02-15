دركيون يحققون في انتحار شخص بمدينة بن الطيب

وضع شخص في الخمسينات من عمره حدا لحياته شنقا، الاثنين، في منزل أهله بحي النهضة في مدينة بن الطيب؛ التابعة ترابيا لإقليم الدريوش.

وحسب مصدر هسبريس فإن الهالك حاول في وقت سابق، قبل سنوات، قتل زوجته ذبحا والانتحار بطعن نفسه، قبل أن يتم إسعافهما وإنقاذ حياتهما.

وأضاف المصدر ذاته أن “الهالك كان يعاني من مشاكل عائلية واضطرابات نفسية، من المحتمل أن تكون هي السبب المباشر في إقدامه على وضع حد لحياته”.

وحل بعين المكان رجال الدرك الملكي الذين قاموا بتحرير محضر معاينة للحادث، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الجثامين بالمستشفى الإقليمي الحسني في الناظور.