"درك البروج" يصل إلى مقترف حادث سير مميت

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج، سرية سطات، السبت، من فك لغز العثور على جثة ثلاثيني مجهول الهوية، بالنفوذ الترابي لدائرة البروج على مستوى النقطة الكيلومترية 64، بالطريق الجهوية 308 الرابطة بين سطات وقصبة تادلة، إذ أوقفت المشتبه فيه بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار.

وأوضحت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالبروج تلقت إشعارا بوجود أشلاء جثة في ظروف غامضة، إذ انتقلت عناصر الدرك وأفراد من الوقاية المدنية بالبروج إلى مكان الحادث، وقاموا بالمعاينة اللازمة مع توجيه جثة الهالك المجهول الهوية نحو قسم الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث.

وأسفرت الأبحاث والتحريات والتنسيق بين المركز الترابي لدرك البروج والمراكز المجاورة، عن إيقاف المشتبه فيه بارتكاب الحادثة ومغادرة المكان على متن سيارة خفيفة، على مستوى منطقة سيدي حجاج أولاد امراح دائرة ابن أحمد إقليم سطات، بعدما كان قادما من البروج في اتجاه عاصمة الشاوية، إلا أنه غير الاتجاه نحو دائرة ابن أحمد.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية في سطات، بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي قبل عرضه على ممثل الحق العام، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه، في انتظار التعرف على هوية الهالك من قبل فرقة الشرطة العلمية والتقنية، التي زار أفرادها قسم الأموات لرفع البصمات الخاصة بالضحية.