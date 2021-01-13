درك الحنشان يوقف مشتبها بهتك عرض طفلة

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الحنشان، في إقليم الصويرة، الأربعاء، قاصرا يشتبه بتورطه في هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12 سنة بالجماعة ذاتها.

وكانت مصالح الدرك الملكي باشرت، عقب الجريمة البشعة التي هزت منطقة الحنشان، تحقيقاتها مع 3 قاصرين يشتبه بتورطهم في القضية.

ونقلت الطفلة، التي تتابع دراستها بالمستوى الخامس الابتدائي، بعد تعرضها للاعتداء، إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الصويرة، الذي أقامت فيه لزهاء 23 يوما.