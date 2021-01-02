درك الحوز يتصدى لخرق الطوارئ في رأس السنة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بإقليم الحوز 30 شخصا من أجل خرق قانون الطوارئ الصحية، وداهمت 3 مؤسسات سياحية كانت تحاول الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وفي السياق نفسه، أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأيت أورير بإقليم الحوز، بمناسبة رأس السنة الميلادية، 12 شخصا مخالفا لحالة الطوارئ الصحية.

وتمكنت الدوريات التي تجندت لتنزيل قانون الطوارئ الذي فرضته الحكومة، ويمتد لـ3 أسابيع، من توقيف 6 أشخاص من أجل السكر العلني، وشخصين مبحوث عنهما وطنيا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها مصالح الدرك، قبل حلول رأس السنة الجديدة، لمحاربة مظاهر الجريمة، مكنت من مرور هذه المناسبة بمدينة أيت أورير وضواحيها القروية في أجواء هادئة.