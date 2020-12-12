درك النواصر يحقق مع وادو بسبب "تعنيف سائق"

فتح الدرك الملكي بمنطقة النواصر تحقيقا في حادث اعتداء لاعب كرة القدم الدولي السابق عبد السلام وادو على سائق حافلة، كانت تقل طاقم نادي المولودية الوجدية من مطار محمد الخامس صوب مدينة الدار البيضاء.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس هذا الصباح فإن مدرب المولودية الوجدية عبد السلام وادو شرع في “ضرب” سائق الحافلة، قبل أن يدفعه ليسقط خارجها، ما تسبب له في جروح عديدة على مستوى الوجه، ورضوض في جسمه.
وحضرت عناصر الدرك الملكي بالنواصر على عجل، حيث أوقفت عبد السلام وادو، وتوجهت به إلى مقر مركز الدرك، حيث تم الاستماع إلى أطراف النزاع.
يصبون فشلهم على غيرهم..وجب معاقبته ونصرة ذلك السائق.
ان كانت وقائع التي نقلها هسبريس صحيحة فنطلب من السلطات القضائية تحريك الدعوى العمومية و توقيع أقصى العقاب ونتمى ان لا يكون هناك صلح بين الطرفين.
ياك اودي لا باس…مهما وقع لا مبرر للعنف..لا افهم تصرفات بعض المغاربة الذين كبروا في ديار المهجر، ،هناك لا يمكنهم ممارسة العنف لأن القانون صارم خصوصا عندما يتعلق الامر بالضرب، لكن بمجرد مجيءهم للمغرب يفرغون كل قوتهم او كبتهم في الاجساد المغربية وداءما يقولون في المغرب ما كاين مشكل…على الدولة أن تكون صارمة جدا في حالات الاعتداء البدني وتكون مدة السجن طويلة ويعوض المعتدى عليه..ففي فرنسا مثلا يمكن للضحية أن يقول أن تعرضه للضرب سبب له مشاكل نفسية تحول دون قدرته على الشغل وبالتالي تحكم له بتعويض قد يكون خيالي..والهدف هو الحد من ظاهرة الاعتداء على السلامة البدنية للاشخاص والقضاء على مظاهر التخلف والانحراف.
يبدو واضحا انه مدرب فاشل، وهذا الحادث ناجم عن تاثير الهزيمة التي مني بها الفريق الوجدي
الرياضة اخلاق قبل كل شيئ!!!!!؛!!!!!!!
في الحقيقة يجب إنزال أشد العقوبات بهذا الشخص ، كما لا يجب أن تُتٌَخذ مهنته التافهة كلاعب سابق أو مدرب ، كذريعة لتخفيف العقوبة عليه وضياع حقوق الضحية. كنا نظن أن مثل هذه الممارسات الوحشية تنحصر فقط في شريحة معينة، فإذا بنا نجد أن الذين نكثر في التصفيقات لهم لا يقلون وحشية من أي "شمكار" في الشارع.
.
إن ثبت مانسب إليه وجب توقيع أقصى العقوبات على هذا الظالم فالظلم حرام وهذا اللاعب المتعجرف يجب أن ينال عقوبته فهل ياترى سيتم ذلك؟
بعض المعلقين عندما يعتدي الرجل على رجل مثله يقرون بذلك ويطلبون له بأقصى العقوبات كي يحميهم القانون من إعتداء الرجال مثلهم ولكن عندما يعتدي على المرأة يحشدون أنيابهم وينكرون ذلك ويقولون أن الرجل لا يعتدي على المرأة وهذا مجرد افتراء منها لي توقع به وبأن الجمعيات النسائية تصور للأنثى أن الذكر عدوا لها وتريد التشتيت وزرع الكره بينهما.يالها من مقاربة.هل جسد الذكر افضل من جسد الأنثى لذلك تطالبون له أقصى العقوبات إن اعتدى عليه الغير
هنا بعض المعلقين لن يقبلوا بأن الذكر يقوم بالاجرام حتى لو رأوه أمام أعينهم يقتل في الناس إلا في حالة واحدة عندما يعتدي عليهم هم شخصيا.حينها سيطلبون من الشرطة أن تلقي القبض عليه وتنصفهم من اجرامه.هذا اللاعب ليس بملائكة.اعتدى على سائق حافلة ويجب أن يأخذ جزائه أم تحبون أن يتفشى الاجرام في المغرب أكثر مما هو متفشي أم أنه من فريقكم المفضل لا مانع لدكم إن اعتدى حتى على المغاربة كلهم المهم أن تطبقوا المثل اللذي يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما
الحقرة هذا الإنسان غير سوي ،العقل السليم في الجسم السليم ،غير سليم لازم يعاقب حرام عليه
إلى صاحبة التعليق رقم 18 :
أنت هي المعلقة رشيدة التي تعلق بأسماء ذكورية، إذا أردت الدفاع عن بنات جلدتك علقي بإسمك وجنسك الحقيقي لاتقومي بالمراوغات الصبيانية.
الرياضة قبل كل شيء اخلاق ففاقد الشيء لا يعطيه لم نسمع عنه اي شيء لما كان في أوروبا .ايظن ان المغرب
بلاد السيبة ليكن عبرة للٱخرين ولاكن بالعدل و دون ضلم
المقال تغاضئ عن الشق الاول من الواقعة و تكلم فقط عن ردة الفعل لوادو لكن ماذا فعل السائق؟؟؟ كل الرياضيين قبل الممارسة يكونون في تركيز شديد هاذا لا يجب ازعاجهم من اي غريب اكان سائقا او نيالا او مضيفا باي كلام فارغ. عليهم فقط الاهتمام بما يخص عملهم.
يبدو أن الرجل مستهدف في هذا النادي وغير مرغوب به فستخلق له مشاكل حثى يغادر …….
عبد السلام وادو إنسان خلوق أعرفه جيدا الحثوا في اخلاق السائقين العموميين قبل ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين.
شكرا هسبريس عل على الحيادية.
يبدو لي أن السي واعدو الاسم الحقيقي لا يحترم حدوده كمدرب فقد سبق، حسب ما يقال، أن دخل في نقاش مع إدارة الفريق حول مستحقات اللاعبين وهادا ليس من شانه وهو مسألة تخص اللاعبين عن طريق عميدهم أو من يمثلهم. ما وقع مع السائق لم يفاجءني لأن السي واعدو يدخل فيما لا يعنيه والله اعلم
كيفما كانت التحقيقات اولا وقبل كل شيئ نقول عن هذا السيد انه مدرب. فكلمة مدرب لها ما لا يحصى من معان. فهو مربي اولا للعبة مربي للأخلاق مربي للصبر مربي لاحترام الاخر مربي لحسن التعامل.مربي للتسامح مع الاخر وووووو. سبحان الله ما دام انه عنف هذا السائق فلكم الحكم أيها القراء الكرام.
اذا اذنب یستحق العقوبه هو وغیره. یكون من یكون.
وعلی النیابه العامه تتبع القضیه بكل حزم. لا فرق بین الناس كلهم سواسیه.
لتكن الأسباب ما كانت. ماكان لضل إلى هدا. ما هدا يا هدا. تاريخ.. قيمة.. انسانية
القانون فوق الجميع اذا كان الخبر، صحيحا فللعدالة كلمتها بكل نزاهة
إن فعلها حقا فإني من اليوم أشد كرها وبغضا له ولن يدخل قلبي أبدا
مستوى جد هزيل لوادو. يجب فصله على عالم التدريب و تقديمه لالعدالة .
وادو ينحدر من الجهة الشرقية جهة درعة تافيلالت و بالظبط من النيف. رجل خلوق ولكن لا يتحمل الحكرة و الابتزاز و لا الاهانة. خلاصة القول بربري بمعنى الكلمة.
ماوقع هو ان ساءق الحافلة رفض صعود مدرب الحراس الى الحافلة التي كانت ستنقل النادي من المطار الى البيضاء وهذا العمل الذي قام به الساءق يندرج في اطار الضغط على المولودية التي ستواجه الرجاء غدا وهذا كان يحدث لانديتنا ايام زمان في بعض دول القارة ووقع ماوقع ..
الرياضة قبل كل شيئ منافسة شريفة… و أخلاق…. ثم الأخلاق…..
لهذا يقطع الحكم نفس مسافة التي يقطعها اللاعب…… لتبقى الأخلاق هي عنوان المبارة….
اما النتيجة…. فللمستحق ليس إلا….
و تفوز الأخلاق في الاخير…..
اتمنا له الصُلح وتمر الامور جيدة بدون مشاكل.
افتكرت سنة 2004 في الواقع كنت ارتاح إلى هذا السيد عندما يمسك الكرة قرب الحارس كذلك اتذكر التاريخ الجميل كأننا ربحنا الكأس لأن كانت النتيجة جد مرضية. و
1- البطل والمدرب: بادو الزاكي. اريد إلتقاط صورة معه ان طال الله في العمر وإن أراد كذلك.
فوهامي
الركراكي
وادو
النيبت، C
الزايري
قيسي
باها
حديود
اليعقوبي
الجرموني
خرجة
بيضوضان
السفري
المختاري
العليوي
الشماخ
شهاب
المياغري …
انصح وادو بالرجوع الى فرنسا.هو يظهر صارم الى حد كبير.لن يتكيف مع المجتمع المغربي.سريع الانفعال.لم يتفاهم سابقا مع احد الاندية القطرية رغم الاغراءات المادية.فمابالك بالضغوط في المولودية.لن ينجح في مهمته.وليد الركراكي نجح لانه درب فريقا اكثر احترافا و شخص اقل صرامة و متفهم و تكيف مع محيطه.
صاحب التعليق رقم 1 ، اقول إذا كان ذو اخلاق كما تقول.فاقول له كما قال رسول الله عليه الصلاة و السلام ،ليس القوي بالعضلات و لاكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب.
إلى المعلق إيموزار إدوتنان.ما هذا الهراء اللذي تقوله.هل أرجعت المغاربة كلهم إنات حتى تقول أني أنثى.هل تظن أن المغرب ليس فيه رجال أحرار يدافعون عن الحق.بمجرد أني دافعت عن الحق أرجعتني أنثى.اذا كنت أنت أنثى أو تكره الانات فهذا شأنك أو تريد أن يدافع الرجل على ظلم رجل آخر ويتغاضى عن الحق لمجرد أنه ذكر مثله.يا له من جهل وما بعده جهل
,المدرب عبد السلام وادو لن يستطيع الذهاب بفريق المولودية الوجدية بعيدا.واتوقع ان دوامه نظريا للفريق سيكون وبالا على على مستقبل الفريق.لا زلت اتساءل كيف أن المدرب المدرب بن شيخة كان يسير بالفريق في الاتجاه الصحيح وسمحت له إدارة الفريق بالرحيل.
وادو خاص تكون قذوة وحتى وإن كان السائق مخطأ
اظن ان اللعب عبد السلام وادو لن يتجرأ لفعل هده الافعال الصبيانية، لانه إنسان دو أخلاق عالية، سوى فقد التحكم في أعصابه.
سبحان الله غير تيوصل شي لاعب ولامغني ولا ممثل غير يبان واخد شوية يضن نفسه انه فوق السلطة وانه وصل للقمة هذا هو الغرور المغرر ماشي بحال الدول الغربية الي تيرصلو للقمة ويزدادون ادبا وتواضعا
قالو ليك الراجل ماكايعنفش المرأة وبلي داكشي غير كذوب.شوفوا غير راجل بحالوا واش دار ليه ما رحموش وشوية كان غايقولوا بالدفعة لي دفعوا خارج الحافلة زيد الضرب والجرح حساك إلا طاحت المرأة بين يديه آش غايدير ليها.مشات فيها
لاشك أن الإستفزاز كان متكررا ومؤترا.
بادو رجل مشهود له بالأخلاق والجود والكرم والإتقان في العمل.
الجهة الشرقية من المملكة محضوضة بما جادت به منطقة سوس من كفاءات من بينها بادو مدرب فريق مولودية وجدة.
حتى وإن غضب بادو غضبا شديدا فلعل السبب هو حالة الفريق للهدوء والسكينة طيلة فترة السفر في إتجاه الدارالبيضاء لمواجهة فريق "الرجاء" لتحقق نصر ينسيه وينسي ساكنة الجهة الشرقية ورئيس الفريق السي محمد هوار الهزيمة الأولى أمام Fus بالرباط. مجرد تخمينات ما دمت مهتم كثيرا ب:
Management et Marketing Sportif (MMS) fortement inspirés de ce qui se pratiquent dans le SBTP en général et des chantiers ADM & ONCF en particulier
أتمنى التوفيق للمدرب بادر ولد بلدي سوس. أسباب النزاع يجب البحث عليها في تصرفات السائق خصوصا إذا كان هذا الأخير غير واع بحالة فريق مولودية وجدة العودة لقواعدها بنتيجة إيجابية.
ومادا بعد هل هل وجهت له تهمة الضرب و لجرح العمد و هل وضع تحت تدابير الحراسة النضرية ام اخلي سبيله على كل حال سيتنازل الساءق عن الشكاية بتدخل الأطر الإدارية للفريق
لايجب الحكم على الواقعة بدون علم…. الدرك سيحقق وكفى من التعليقات على الحادث بدون دليل
لا للعنصرية لا للعنصرية كن إبن من شئت وكتسب يجب على المكتب للمولدية الوجدية ان بضرب بيد من حديد حان وقت الانفصال عن المدرب (اعيد واكرر لا للعنصرية ) من وجهت نظري وجب الانفصال عن المدرب من الان مستحيل ان يكون في مقابلة الرجاء اابيضاوي ومولدية وجدة وجب الانفصال وبدون تردد
المسالة غير واضحة خصوصا أن اللاعب الدولي عبد السلام وادو ذو اخلاق عالية لا تسمح له بذلك.
هذا ماتعلمه من الاحتراف الفرنسي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا ثم لا للاحتقار. نامل من الغيورين ان ياخدوا بيد هدا الساءق ويدعموه حتى ياخد حقه