درك النواصر يعتقل لص فيلات المدينة الخضراء

اعتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، ضواحي مدينة الدار البيضاء، شخصا خطيرا نفذ العديد من عمليات السرقة من داخل مجموعة من الفيلات بإقامات المدينة الخضراء في بوسكورة.

وجاء اعتقال هذا الشخص بناء على شكايات تقدم بها مواطنون ممن تعرضت مساكنهم للسرقة أثناء غيابهم، ليكتشفوا فقدانهم مبالغ مالية مهمة من منازلهم وسرقة مجموعة من المجوهرات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة وساعات يدوية فاخرة تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من ثلاثة ملايين درهم.

وأحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي المعني بالأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، لمتابعته في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليه.