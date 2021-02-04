درك برشيد يفك لغز سرقة هواتف نقالة بالدروة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركزين الترابي بالدروة والقضائي ببرشيد، تحت إشراف قائد السرية بعاصمة أولاد حريز، من فك لغز سرقة محل لبيع الهواتف النقالة بمدينة الدروة، نواحي سطات، إذ أوقفت شخصين بمدينة الدار البيضاء على مستوى عين السبع والمعاريف، مشتبه في تكوينهما عصابة إجرامية مختصة في السرقة، مع تحرير مذكرتي بحث وطنيتين في حق مشتبه فيهما مازال البحث جاريا لتوقيفهما.

وأفادت مصادر هسبريس بأن صاحب محل لبيع الهواتف النقالة كائن ببلدية الدروة تقدم بشكاية مباشرة إلى الضابطة القضائية، يبسط فيها تعرض محتويات دكانه للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين، وهو ما تعاملت معه عناصر الدرك بالجدية المطلوبة، إذ باشرت تحريات وأبحاثا ميدانية وتقنية أسفرت عن التوصل إلى هوية المشتبه فيهم الأربعة المنحدرين من الدار البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تفتيش شقة كان يقصدها المشتبه فيهم أسفرت عن حجز كمية مهمة من الهواتف المحمولة المحصلة من السرقة، بلغت 90 في المائة من الهواتف المسروقة، فضلا عن الأداة المستعملة في كسر أقفال الدكان.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بوضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهما تمهيديا، قبل عرضهما على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما، مع تحرير مذكرتي بحث على الصعيد الوطني في حق شريكيهما.