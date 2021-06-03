درك برشيد يوقف شخصين ويحجز كمية من الخمور

أوقفت عناصر المركز القضائي بسرية برشيد، الخميس، شخصين يشتبه فيهما بترويج الممنوعات، وحررت مذكرة بحث في حق شخص ثالث مبحوث عنه في قضية تتعلق بشبهة الاختطاف والسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر المركز القضائي قامت، بتنسيق مع المركز الترابي الدروة تحت إشراف قائد سرية برشيد، بتتبع تحركات ثلاثة مشتبه فيهم بترويج الممنوعات؛ أحدهم على مستوى الدروة، وشخصان على مستوى منطقة الجاقمة في النفوذ الترابي لعاصمة أولاد حريز، حيث تمكنت من إيقاف شخصين، وتحرير مذكرة بحث في حق شخص ثالث.

وأسفرت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد من حجز كمية مهمة من المشروبات الكحولية، قدرتها المصادر ذاتها بستة آلاف قنينة من الخمور.

واقتيد المشتبه فيهما الموقوفان نحو مركز سرية الدرك ببرشيد، حيث جرى وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما في محاضر قانونية تمهيدية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، قبل عرضهما الجمعة على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.