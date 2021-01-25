درك تادلة يوقف أشخاصا بسبب المخدرات والفساد

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بقصبة تادلة، الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص من ضمنهم فتاتان في عقدهما الثالث، من أجل شبهة الاتجار بالمخدرات والفساد.

وتعود تفاصل العملية إلى الأحد الماضي، إذ تمكنت العناصر ذاتها أثناء دورية بدوار آيت الرواضي، جماعة سمكت، قيادة آيت الربع دائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، من حجز سيارة رباعية الدفع، وكمية من الشيرا ومسكر “الماحيا”؛ فيما لم تتمكن من توقيف الأشخاص المشتبه فيهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف العناصر الثلاثة (خمسيني موضوع ثلاث مذكرات بحث، وله سوابق عدلية ينحدر من زاوية الشيخ، وفتاتان في عقدهما الثالث تنحدران من أبي الجعد) بمنطقة آيت الرواضي، بعد ليلة كاملة من البحث المضني من طرف أفراد الدرك بالمركز الترابي لقصبة تادلة.

يشار إلى أن رئيس مركز الدرك بقصبة تادلة كان قد أصدر مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه فيهم، الذين تمكنوا من الفرار بعد محاصرتهم من طرف عناصر الدورية، مستغلين تضاريس المنطقة ذات الطابع الجبلي.