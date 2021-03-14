درك "تاكزيرت" يحبط عملية لترويج "الكوكايين"

درك "تاكزيرت" يحبط عملية لترويج "الكوكايين"
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الأحد 14 مارس 2021 - 21:20

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تاكزيرت بإقليم بني ملال، زوال الأحد، من إلقاء القبض على ثلاثيني بمنطقة خارج تراب المركز، للاشتباه في تورطه في ترويج مخدرات صلبة (كوكايين).

وأفادت مصادر هسبريس بأن قائد المركز نصب للمشتبه فيه البالغ من العمر حوالي 38 سنة كمينا محكما في منطقة توجد ما بين دوار آيت علي وأولاد يوسف، نواحي قصبة تادلة، ما أسفر عن الإطاحة به وبحوزته كمية من الكوكايين.

وذكرت المصادر ذاتها أن درك تاكزيرت حجز خلال العملية ذاتها دراجة نارية للشخص المذكور، الذي ينحدر من دوار أولاد آحمامة التابع لجماعة أولاد يوسف، ويعد من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، وحديث الخروج من السجن.

وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث ومحاولة رصد متورطين آخرين، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة.

الدرك الملكي المخدّرات بني ملال تاكزيت

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‫تعليقات الزوار

1
  • كملات الباهية
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:30

    ويعد من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، وحديث الخروج من السجن. القضاء تيحكم عليه بسنة سجنا داكشي علاش. عطيوه 15 عام للفوق باش اكون عبرة .

    3
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