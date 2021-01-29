درك سيدي بوزيد يغلق عشرة مقاه للشيشة

درك سيدي بوزيد يغلق عشرة مقاه للشيشة
صورة : أرشيف
الجمعة 29 يناير 2021 - 22:51

شنت مصالح الدرك الملكي بسيدي بوزيد، ليلة أمس الخميس، حملة استهدفت المقاهي التي تشتغل لساعات متأخرة من الليل وتقدم الشيشة لزبنائها.

وضبطت عناصر الدرك المئات من قوارير الشيشة وكميات كبيرة من منتوج “المعسل”، كما أوقفت عشرات الزبناء، قبل أن تخلي سبيلهم بعد أن حررت في حقهم محاضر بشأن خرقهم لقانون الطوارئ الصحية.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من عين المكان، فقد واصلت عناصر الدرك حملاتها لليوم الثاني على التوالي لرصد أي محاولة لفتح مقاهي الشيشة من جديد.

الدرك الملكي الشيشة الطوارئ الصحية سيدي بوزيد

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