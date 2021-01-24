درك قصبة تادلة يحجز مخدرات وسيارة رباعية الدفع

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قصبة تادلة نواحي بني ملال، مساء الأحد، من حجز 3 كيلوغرامات من “الشيرا”، و77 كيلوغراما من “الكيف” سنابل، و13 كيلوغراما من “طابا” أوراق، و300 لتر من مسكر “الماحيا”، وسيارة رباعية الدفع.

وذكرت مصادر هسبريس أن العملية، التي أشرف عليها قائد مركز الدرك الملكي بقصبة تادلة رفقة عناصر دورية أمنية، جرت بدوار آيت رواضي، جماعة سمكت، قيادة أيت الربع، دائرة قصبة تادلة، إقليم بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها أن 3 جناة من ذوي السوابق العدلية، يشتبه في كونهم من ضمن المتورطين في ترويج المخدرات بالمنطقة، تمكنوا من الفرار.

وأوضحت المصادر نفسها أن عناصر الدورية أفلحت في حجز سيارة رباعية الدفع بصفائح مزورة، وتحديد هوية أحد الفارين الذي يعد من ذوي السوابق العدلية، وموضوع حوالي 90 مذكرة بحث وطنية.

كما تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه فيهم، الذين تمكنوا من الفرار مستغلين تضاريس المنطقة، المعروفة بتنوع نباتاتها وأشجارها الكثيفة.