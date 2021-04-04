نظام الجزائر يتربص بتداول قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن

كشف مجلس الأمن برنامج اجتماعاته لشهر أبريل، متضمنا القضايا والملفات التي سيناقشها خلال الدورة الشهرية الحالية برئاسة دولة فيتنام؛ في وقت خصص يوم 21 من الشهر الجاري لمناقشة قضية الصحراء وأحوال بعثة “المينورسو”.

وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إنه “من المؤكد أن تنصب المناقشات حول إعادة إحياء المسار الأممي والدعوة إلى مفاوضات مباشرة بحضور الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى بحث تعيين مبعوث أممي جديد لهذا الغرض”.

وتابع المتحدث ذاته: “من المتوقع أن تكثف الجزائر حملاتها الدبلوماسية لتغيير أجندة النقاش في مجلس الأمن، كما من المتوقع أن تلجأ البوليساريو إلى بعض الأعمال الاستفزازية كما اعتادت كل شهر أبريل وأكتوبر قبل انعقاد اجتماعات مجلس الأمن حول الصحراء من أجل إثارة الانتباه وتحوير النقاش”، مستدركا: “لكن المجتمع الدولي سئم هذه الشطحات المكشوفة، ولم تعد تنطلي ألاعيبها على مجموعة من الدول التي انخرطت في دينامية البحث عن حل للمشكل في ظل السيادة المغربية”.

وفي السياق ذاته استبعد بلوان أن تتم مناقشة التجديد لبعثة “المينورسو”، على اعتبار أنه تم التمديد لها سنة بدل ستة أشهر؛ كما استبعد طرح مسألة حقوق الإنسان في الصحراء كما تشتهي الجزائر وبعض الدول الداعمة للفكر الانفصالي، على اعتبار أنها فشلت في جميع المحاولات السابقة.

“وفي جميع الأحوال هناك مجموعة من المؤشرات الدالة على أن هذا الاجتماع الأممي الدوري سيكون عاديا، رغم الظروف الاستثنائية التي تحيط بملف الصحراء المغربية”، يورد الخبير ذاته.

كما تحدث بلوان عن كون الاجتماع “يأتي لأول مرة في ظل إدارة أمريكية جديدة، أعطت إشارات قوية إلى أنها ماضية في تبني قرار الإدارة السابقة”، وزاد: “كل هذه الإشارات ستتضح مع الموقف الأمريكي المرتقب الداعم للمغرب في جلسة 21 من الشهر الجاري”.

المؤشر الثاني الذي تحدث عنه بلوان هو “استمرار النجاحات والاختراقات التي يحققها المغرب على صعيد المنتظم الدولي، وذلك من خلال استمرار فتح القنصليات في العيون والداخلة، ثم استقطاب دول جديدة وشخصيات عالمية تدعو إلى حل النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية”.

أما المؤشر الثالث الذي ذكره المتحدث فهو “فشل المناورات الجزائرية المتكررة في حشد الأصوات المعادية للمغرب أو إقناع دول أخرى بأطروحة الانفصال”، خاتما: “زد على ذلك العزلة التي تعيشها البوليساريو جراء أنشطتها الإرهابية والاستفزازية، حتى أضحت عبئا على القارة الإفريقية والمنتظم الدولي”.