دعم فلسطينيين للبوليساريو يغضب مغاربة الدنمارك

دعم فلسطينيين للبوليساريو يغضب مغاربة الدنمارك
مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 19 دجنبر 2020 - 21:20

عبر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالدانمارك عن استنكار ورفض ما أقدم عليه بعض الأشخاص أمام مقر السفارة الأمريكية بكوبنهاغن، الذين نظموا وقفة ورفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية إلى جانب خرقة جبهة البوليساريو الانفصالية.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الصغير، رئيس المركز الإسكندنافي للتواصل بكوبنهاغن، إن الوقفة الاحتجاجية التي أثارت الاستنكار دعت إليها منظمة معروفة بعدائها للمغرب، وكانت لها مجموعة من الوقفات من أجل الانتصار بالباطل للطرح الانفصالي، ومحاولة التأثير على الفاعل السياسي والهيئات بالدانمارك والدول الاسكندنافية.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “التحركات التي تقوم بها المنظمة تدخل في إطار أجندة جزائرية محضة، وهذا معروف لدى جميع الفاعلين بالدانمارك، لكن الغريب اليوم هو تواجد أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية بجانب علم الانفصاليين، وهذا يؤثر على الدعم الذي وفره المغرب للقضية الفلسطينية”.

وأكد الصغير على ضرورة توخي الحذر من “اللعب على الاعتراف الذي انتزعه المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية حول مغربية الصحراء”، و”تحركات هذه المنظمات التي تحاول الجمع بين القضية الفلسطينية وقضية البوليساريو”، و”المؤامرة التي تحاك ضد القضية الوطنية والانتصار الدبلوماسي المغربي حول سيادة المغرب على صحرائه”.

وقال رئيس المركز الإسكندنافي للتواصل: “يحز النفس تواجد العلم الفلسطيني، الذي أعطاه المغاربة الشيء الكثير، إلى جانب العلم الانفصالي، ولو أن هذه الرسالة واضحة، إذ ترتبط بمحاولة خلط الأوراق بين القضيتين، لذلك يجب أن نتمسك ببلاغ الديوان الملكي والموقف الرسمي الذي عبر عنه المغرب حول التعاطي مع القضية الوطنية من جهة، والقضية الفلسطينية من جهة ثانية”.

وأورد أحمد الصغير، ضمن التصريح ذاته، أنه “حين نرى بعض الفلسطينيين يحملون علمهم إلى جانب رمز البوليساريو، نصير مطالبين بالصحوة والدفاع عن قضيتنا الوطنية، وعدم الانجرار وراء الإغراءات والكذب الذي تروج له بعض الأطراف، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وختم الصغير تصريحه بالتأكيد على أن “مغاربة الداخل والخارج جنود مجندون وراء الملك محمد السادس، ومدافعين عن مغربية الصحراء وعن المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية في جميع المحطات، انتصارا لقضيتنا الوطنية العادلة”.

الدانمارك الصحراء المغربية القضية الوطنية كوبنهاغن

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‫تعليقات الزوار

29
  • خالد
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:31

    استنجد غريق بغريق، لا داعي للغضب هذا لن يفسد للود قضية.

    64
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  • زكرياء المغربي
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:31

    فلسطين برمتها مافيهاش الخير نساو المستشفى العسكري المغربي في غزة او الدعم الذي يقدمه المغرب لهم على الصعيد الدولي ناهيك عن المساعدات المالية والغذائية والطبية على الرباط نهج أسلوب جديد تجاه عدة دول عربية…

    85
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  • خالد F
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:35

    أول المطبعين مع إسرائيل هم الفلسطينيون أنفسهم، فهم أول من أسس بناياتها وشوارعها،ويشتغلون فيها ويستهلكون منتجاتها ويحملون جنسيتها، أكبر العملاء العرب هم فلسطينيون وعلى رأسهم ياسر عرفات ومحمود عباس وعريقات وعشراوي، كلهم مع من يدفع أكثر فطالما تنقلوا بين العواصم العربية كجواسيس خدموا حساباتهم البنكية وتركوا الفلسطينين لحالهم، تاريخك مليء بالغدر والخيانة والكل يشتكي من نفاقهم، ثم يحاسبوننا وكأنهم أوصياء على دولة عمرها آلاف السنين،
    واقع الحال اليوم يقول أن خطيئة المغرب هي طيبوبته ونصرته للمستضعفين.

    109
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  • عاش المغرب
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:35

    نحن قضيتنا الأولى هي الصحراء المغربية و قضيتنا الثانية هي تقدم المغرب وتطوره مع ما يعني ذلك من محاربة الفقر و البطالة والسعي نحو الرفاهية. أما فلسطين فلا تهمنا و ليذهب الفلسطينيون المناصرون المرتزقة إلى الجحيم بقيادة حنانهم الشعراوي المناضلة في أكبر الفنادق العالمية و شرب البيرة.

    95
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  • جليل
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:36

    تلك الخرق كانت محمولة من المخابرات الجزائرية ،وعلى كل حال فهي رقصات الديك المدبوح الدي سيطهى ان شاء الله في طاجين مغربي اصيل وعلى نار هادئة .

    69
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  • متتبع
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:36

    الجالية المغربية يجب أن تتحرك في أوربا وأمريكا وكندا للتصدي للوبي الجزاءري البوليساريو والضغط عليه وافشال نبحهم. الصحراء مغربية والمغرب في صحراءه.

    46
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  • محمد ا
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:38

    ربما بعد جريمة التطبيع يحاول الذباب الإلكتروني المخزني شيطة الفلسطينيين. المغررة بريئون من التطبيع و الفلسطينيون بريئون من الانفصاليين.

    -117
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  • عبدالله
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:40

    اذا كان الفلسطينيين يساند ن البوليساريو فإننا منهم براء ولن نساندهم ابدا والبحث ا عن مصالحهم مع البوليساريو غريق يستنجد بفريق الى الغرق جميعاً.

    45
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  • بركان عمدة هامد
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:41

    يجب الاعتراف بإسرائيل وبأن القدس…اتكمشوا ولا نبداو

    35
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  • مغربي
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:41

    هذا ليس القرار الرسمي للفلسطينيين ربما هؤلاء جمعهم فقط الارتزاق يعني مرتزقة فلسطين ومرتزقة الجزائر .
    فلسطيني في مدينة سلا المغربية تسول باسم قضيتهم وجمع ثروة من المغاربة وبعد ذلك أسس شركة ويتمتع لوحده ما كاين لا فلسطين ولا هم
    يحزنون.هذا مثال حي للارتزاق بقضية فلسطين

    34
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  • mourad
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:42

    القضية الفلسطينية تبقى دائما قضية العرب والمسلمين لكن من حقنا نحن المغاربة ان نلتفت لقضيتنا الوطنية وقضية وحدتنا الترابية لا ارى عيبا في ذلك وانصح الفلسطينيين ان لا يرتكبو خطءا جسيما بمعاداة المغرب لانهم بذلك سيخسرون احد اكبر المدافعين عن قضيتهم ماديا و معنويا اما من جهة اعادة المغرب العلاقات مع إسرائيل فهذا شان داخلي لا يخص الا المغرب وحده،هذا زمن المصالح والتحالفات وليس زمن الشعارات العواطف السياسية

    33
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  • تازة أولا و تازة ثانيا
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:43

    هذا جواب لمن يرفض استئناف العلاقات المغربية مع دولة إسرائيل و يتعامى عن حجم الابتزاز الذي تعرض له هذا الوطن من قبل أطراف خارجية كثيرة من بينهم جيران السوء! هل يعقل أن الرئيس الفلسطيني بارك خطوة استئناف العلاقات مع إسرائيل ووزير معتوه لدينا عارضها من خلال منبر إعلامي للأعداء! هو أصلا طفيلي

    22
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  • عباس
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:45

    علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني و علمته القوافي فلما قال قافية هجاني .اذا انت لكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت اللءىيم تمردا. لا خير في ود امرء متملق اذا الريح مالت مال حيث تميل.

    26
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  • Hamza
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:45

    على سلامتكم يلاه دبا عرفتوا توجهات الفلسطينيين؟ عموما ان تصل متأخرا افضل من ان لا تصل البتة.

    28
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  • Kamal
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:47

    منذ زمان وبعض الفصائل الفلسطينيه الراديكالية تشارك البوليزاريو احتفالته في تندوف. والبتالي لا شيئ جديد تحت الشمس.ومع ذالك بقينا نحن صامتين اسوه بالشعب الفلسطيني ككل.
    لكن الامور قد تتغير في حال توسع رقعه الاستفزازات بعد التطورات الاخيره وسيصبحون هم من الخاسرين ذااك ما لا نريده. .

    10
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  • jamal
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:47

    حتى نعلم جيدا ان الدفاع عن القضيةالفلسينة لدى الفلسطينيين لم تعد قضية مبدأ و انما أضحت قضية مصالح تتم المتاجرة بها على حساب الكفاح الفلسطيني.و الرسالة موجهة لمن ينتقدون خطوات المغرب من اجل تحقيق مصالحه الجيو سياسية

    9
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  • الصنهاجي السلماني
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:48

    أرفع لك القبعة يا خالد F ولا فض فوك. سقط القناع وظهر خبث المنافقين. ما قدمه المغرب من دعم للقضية الفلسطينية اضعاف ما قدمه الاعراب مجموعين. الاعراب قدموا الخطابات والبروباغندا فقط.

    13
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  • أحمد من أسفي
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:49

    أتركوهم يفعلون ما يشائون سوف تريهم الأيام بأن المغرب انتصر و لا زال ينتصر و سينتصر و سينتصر إن شاء الله .

    14
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  • لا للمغالطات
    السبت 19 دجنبر 2020 - 21:52

    علاقات الدول العربيه مع إسرائيل قايمه في الخفاء ومن يجهر بها تنزل عليه الانتقادات والمضاهرات أمام السفارات والقنصليات هناك دول لها معاملات تجاريه عن طريق دول أخرى الفلسطينين يعترفون باسراءيل ومتعايشين معهم كيف لهم ان ينكروا ذالك ومن ينبح امام السفارات بالخارج معروفين من يشتروهم بالمال الذي يحرمون منه شعبهم العالم تغير والعلاقات الدوليه أصبحت مصالح الصحراء خط أحمر على الحاقدين. إلى الأمام يا وطني شكرا هسبريس.

    8
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  • حماد
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:01

    الفلسطينيين يعتقدون بأن العالم العربي سيمشي و وراءهم كالقطيع مدى الحياة ، يقال كل و قت ولها آدن ، هم لا يدعمون دومية الجزائر بل يودوبون غضبهم ، إدا كان ممكن أن يفيدوننا كم أعطتهم الجزائر مند إندلاع قضيتهم أتحدهم إدا كان المبلغ يفوق %10 مما صرفه المغرب عليهم

    2
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  • مغربي
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:02

    الفلسطينيون معروفون بعدئهم للوحدة الترابية الوطنية المغربية وكانوا دائما إلى جانب مرتزقة البوليساريو. أما القيادة الفلسطينية فهي فقط تمارس النفاق تجاه المغرب. يجب تبادل السفراء مع الدولة الشقيقة إسرائيل وتشكيل تكتل سياسي و اقتصادي وعسكري مع إسرائيل والدول الخليجية الصديقة للمغرب كالسعودية والإمارات والبحربن. سياسات الدول يجب أن تبنى على المصالح وليس العواطف.

    4
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  • هشام
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:05

    كل مغربي يدافع عن قضية شعب فلسطين وحامل رايتهم داخل المغرب أعتبره خاءن ومكلخ

    3
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  • حسن انجلترا
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:08

    سيادة المغرب على وحدة تراب وطنه هذى الاولى قبل من اي شيء بما في ذالك القضية الفلسطينية. جميع الدول العربية وبعض الدول الاسلامية بما في ذالك الجزائر سوف تطبع مع اسراءيل اسالوا ايدي كوهن.

    4
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  • خليونا نحشمو
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:10

    لنكن و اقعيين فلسطين ارجعت الى اصحابها اليهود ….راجع التاريخ
    اما المغرب فقد كان و لا زال و سيكون للابد سكن المغاربة الاحرار
    قضية فلسطين لم و لن تعني لي الكثير من يطبل لها فليكن رجلا و يذهب برجليه لمواجهة اصحابها اليهود بالدعاء و البكاء.

    3
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  • ايور ألمانيا
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:10

    أين أنتم يا من يؤيد فلسيطين فل تدهب فلسطين إلى الجحيم ما يهموني في هاته الدينا هو بلادي المغرب من طنجة الكويرة وعاش الملك وعاش الشعب امازيغ عرب يهود مسيحيين صحراويين….وشعارنا الله الوطن الملك

    5
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  • وطني
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:11

    رحم الله المتنبي حيت قال. و ادا انت اكرمت الكريمة ملكته و ادا انت اكرمت اللءيمة تمردا.

    5
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  • laaraichi
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:13

    شخصيا لا اهتم بمشاكل العرب و خزعبلاتهم المزمنة و التي يفتعلونها هم انفسهم و لا يريدون لها حلا ليستفيد منها متسيسون و عبر الزمن. لا يهمني ما يحدث في سوريا و لا ما في فيلسطين و لا غيرها اطلاقا ……. ما يهمني هو تقدم بلدي المغرب اقتصاديا و تيكنولوجيا و اجتماعيا و فكريا و عسكريا و نحقق الامن 100/100و نربط علاقات مع من نريد و ما يفيد من الدول الغربية و معها اسرائيل . و كلنا مع قرارات ملكنا من اجل مغرب قوي. المغرب و المغاربة اولا. و لتعلم الجزاءر ان المغاربة واحد واحد و واحدة واحدة من طنجة الى الكويرة مرتبطون بصحراءهم الى ما لا نهاية من الزمن.

    3
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  • zemmour
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:16

    سنين عديدة وهذه الأعلام ترفع في كل بقاع العالم،ولا نتيجة تذكر.إنها أشبه برقصة الديك المذبوح.لن ننساق ولن ننجر وراء هذه المجموعات الفاشلة التي تسعى إلى خلط الأوراق لكن دون جدوى.

    2
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  • محمد لعيوني
    السبت 19 دجنبر 2020 - 22:20

    الى المطبلين لفلسطين .اقول لكم فلسطين خانت المغرب وحان الوقت لننساها.
    اقولها للمرة الالف اتحدى حماس او فتح ان تعلنا عن مغربية الصحراء.
    كفى نفاقا هم لم يعترفوا بصحراءنا سنرد عليهم بالمتل .وليركبوا اعاى صهوة في جيادهم.

    6
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