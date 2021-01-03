دعوات للحوار الداخلي تستبق استعدادات "العدالة والتنمية" لانتخابات 2021‬

يعيش حزب العدالة والتّنمية على وقع تصادم داخلي غير مسبوق، أفرزته مجموعة من التّجارب المتراكمة والتي وضعت “البيجيدي” في قلب أزمة سياسية وأثرت في أدائه واستقرار مؤسّساته البنيوية؛ وهو ما دفع بعض أعضاء حزب “المصباح” إلى التّلويح بورقة “الحوار” وعقد مؤتمرات داخلية لتجاوز الأزمات المتتالية.
وطفت دعوات داخل الحزب تطالب بإجراء “تقييم حقيقي لتجربة عشر سنوات من المساهمة في الحكم من موقع رئاسة الحكومة وتصدر البرلمان وتسيير الجماعات؛ وذلك من أجل معرفة إلى أين يتجه الحزب، وما هي أطروحته المؤطرة لوجوده السياسي في المرحلة المقبلة”.
وسيكون الحزب الإسلامي أمام جبهاتٍ كثيرة ومعقّدة في طريقهِ إلى تشريعيات 2021؛ فعليهِ، أوّلاً، خلق استقرار داخليّ في ظلّ تصاعد الغضب ضدّ القيادة الحالية التي لم تحقّق طموحات أعضائه ومنخرطيه، باعتبارهِ قدَّمَ تنازلاتٍ كثيرة لخصومهِ، ولا يعطي الانطباع بأنّه متحكّم في مجرى الأمور.
أمنة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، أكدت أنّ حزبها “كبير ومتميز بمساره وتنظيمه وخصوصيته، لا يضيره اليوم أن يجري نقدا ذاتيا حقيقيا وهو يعيش مخاضا وإن كان مؤلما وطبيعيا لمن يمتلك أدوات التحليل الموضوعي، فإنه في الوقت نفسه يظل مفيدا لو عرف كيف يستثمره في اتجاه البناء والتصحيح والتصويب”.
وشدّدت المسؤولة الحزبية على أنّ “ثقافة الحركات الإسلامية في عمومها لا تتسامح كثيرا من النقد الذاتي، وتعتبر المختلف من داخلها خارجا عن الجماعة وجانحا نحو التنازع الذي يقود إلى الفشل و”ذهاب الريح”. هذا المنطق بدأ يتغير ولو ببطء، بالنظر إلى التحولات التي تقودها وسائل التواصل الاجتماعي وآليات التواصل الجديد المتسمة بالهيمنة والقوة والقدرة على الاجتياح وكسر الأنماط التقليدية التي كانت تتحكم في التواصل وتوجهه من طرف كل أشكال السلط”.
وأقرّت ماء العينين بأن “حزب العدالة والتنمية كغيره من الأحزاب يعيش مرحلة انتقال بين جيلين، وأن بوادر صعوبة الانتقال بدأت تظهر إن لم يتم ضخ ما يستلزمه الأمر من السلاسة والتفهم والقدرة على التحليل والاستشراف”.
واعتبرت القيادية الحزبية أنّ “العدالة والتنمية يعيش بوادر ولادة جديدة تبدو قسرية، وما يضفي عليها طابع الصعوبة والتعقيد هو هذا الانحسار المخيف للنقاش النظري المؤطر لتحولات جارفة لا يصنعها الحزب ولا قبل له بالتحكم فيها، منذ أن خاض تجربة تدبير الشأن العام والشأن الترابي لمدة عشر سنوات، علما أن خصوصية هذا التدبير ومرجعيته لا تستوعبها دائما خلفية الحزب النظرية التقليدية”.
وقالت ماء العينين بأن “حزب العدالة والتنمية يحتاج، اليوم، إلى نقاش واسع وعميق بدون عقد أو مركب نقص أو استحضار لنظرية المؤامرة أو توجس من الخصوم والمتربصين وهم متعددون بلا شك”، مبرزة أنّ “الحزب يحتاج إلى جرأة كبيرة في التقييم والنقاش والتجديد الفكري والنظري، والتخلص من عقدة الخوف من قلق السؤال وحيرة الفكر لدى أبنائه وشبابه؛ لأنه حزب قام على فكرة، والفكرة لا تخشى السؤال والنقد، ولا تقاوم التغيير والمراجعة، كما لا تتعايش مع الضبط أو الاحتواء بدون إقناع”.
ودعت القيادية في الحزب الإسلامي إلى “تجاوز منطق إطفاء الحرائق والنقاش المجتزأ تحت ضغط الوقائع والأحداث؛ لأنه سيظل حبيسا لمنطق التبرير أو منطق الهجوم والرفض العاطفي. أما إن استحضرنا تأطير النقاش بهواجس التنظيم، فسنسقط حتما في المزايدة وتصفية الحسابات الشخصية أو التنظيمية”.
واعترفت ماء العينين أن “ما عطَّل نقاشنا الداخلي وجعله سطحيا في المرحلة الأولى هو نشوتنا بانتصارات انتخابية تبين أنها كانت أكبر من حجمنا وسابقة على استعداد بنيتنا الفتية سياسيا وفكريا، وهي البنية القادمة من مجال “الدعوة” السائد داخل الحركة الإسلامية”.
واسترسلت المتحدثة ذاتها: “أما ما عطل نفس النقاش المؤجل في المرحلة الثانية، فهو الخلاف السياسي والتنظيمي القوي الذي انطلق مع إعفاء بنكيران، والذي لم يستطع الحزب تجاوزه، فأصبح هاجسا مؤطرا لكل نقاش أو تساؤل أو نقد، فتحول عمليا إلى عقدة صار لزاما التخلص منها للاستمرار”.
كلمااسمع باسم هذا الحزب اشمءز .اكره هذا الحزب لدرجة تمنيت.حبذا لوتم انشاء حزب يهودي لكان احسن بكثير لانهم يعملون بتفاني وديموقراطين ويعطون الحقوق لمواطنيهم فهذاه حقيقة لنعترف بها .اما حزب المنافقين وتجار الدين .انظروا ماذا خلفوا وراءهم من ويلات وكوارث لهذا الشعب الصبور والمطحون.
بعد 6 أشهر سنقول أن هناك حزب اسمه العدالة و التنمية استغل الدين لكسب أصوات الطبقة الفقيرة و قال ان المخزن يطبع مع اليهود و نحن ضد التطبيع … حزب مات بالضربة القاضية .. انا اجري يا استطلاع رأي بسيط أصبح الشعب يكرهكم حتى الذين لم يدهبو للتصويت سيدهبون للتصويت ضدكم اللهم الكفار و لا المنااااااافقون اللعنة الى يوم الدين
العدالة و التنمية انتهى….. هذا الحزب فقد البوصلة… و هدم كل الأسس التي بنى عليها عرشه…. قد نتعاطف مع حزب العدالة و التنمية في كونه شريك في الحكومة و ليس بيده امر ان يكون له السبق في إصلاح جدري يلمسه المواطن… لأن الدولة المغرببة تضع المتاريس أمام كل كيان يريد الإصلاح بهذا البلد و ذالك لغاية في نفسها…. نتفهم ان حزب العدالة و التنمية يرأس الحكومة و لا يسيرها….. و لكن الذي لا يقبل الفهم و لا التحليل هو تو قيع امبن عام حزب العدالة و التنمية الأخ العثماني تطبيع إستراتيحي مع الكيان الصهيوني، فهذا لا يقبله إلا العقل المخبول المسطول… هذه سبة و إهانة و كفر بواح في حق حزب ينتشي بالمرجعية الإسلامية و الهوية الحضارية المغربية الأصيلة. نعم توقيع العثماني على مذكرة الذل و العار مع الصهاينة هو دق لآخر مسمار في نعش حزب راهن على الإصلاح و الأيادي النظيفة وووو. سمحوا الأخوان و الأخوات : الأيادي النظيفة لا توقع إتفتقيات مع الإسرائيلين قتلة المسلمين بفلسطين.
إذا تبنّ الحزب فكرة النقد الذاتي أكيد سيقوم المسار خصوصا وان المشهد السياسي المغربي ليس فيه حزب بقوة وتنظيم الحزب الإسلامي رغم كل السلبيات التي فيه
افصلو الدين عن الدولة. لامكان لحزب اسلامي ولامسيحي ولايهودي ولابودي في حكومة المملكة. لاتقود الأحزاب الدينية الحكومات الا في الدول المتخلفة.
العدالة والتنمية مع للأسف وقفت معهم الأول مرة انتخب انتخبت العدالة والتنمية مرتين انسقت وراء الخطابات الشعبوية الخطاب في جهة والحقيقة في جهة أخرى كنت سابقى وفيا لو عملتم بمبادئ حسنة أولها إن تجاوز أحدكم مبادءكم كان عليكم تقديم استقالاتكم كعربون فعلي بأنكم جئتم لإصلاح بنوايا حسنة لكن مع للأسف انخرطتم معهم في نفس سياستهم التى تذوقناها مند الاستقلال خدمة المصلحة الخاصة كلكم عملة واحدة ولكن الحمدلله سنلتقي يوم الحساب سعداتنا فقراء وليس لنا مسؤولية نحاسب عليها عندكم زهر في المغرب لا يحاسب مسؤليه كيفاش تحاسبو وأغلب أغنياء المغرب مرو عبر تقلد المسؤولية ترامب رئيس أمريكا شاداه ال تبوريشة بقات ليه أسبوعين يقدر يتحاسبو معاه علي كل صغيرة كبيرة هادوك هما رجالات الدولة
إسحبو كلمة : حزب إسلامي وشكراً
عليكم بالله من سيصوت على حزب القنديل الذي لا ضوء له وعلى جماعة الاخوان المهرجين الذين يقولون ما لا يفعلون وأصحاب الوعود الكاذبة ويتخدون الدين كقناع وبعضهم لا ذين له، ولكن سيرون ما يسرهم في الإنتخابات.
حزب العدالة و التنمية دو المرجعية الإسلامية حزب تاجر بالدين و لعب بمشاعر المغاربة و شوهوا الإسلام بتصرفاتهم الإنتهازية الفاسدة.
كانوا يعلمون ان مصباحهم منطفئ ، واليوم لم يعد مصباحا ولا حتى شمعة حتى وإن جعلوا الاشهر المتبقية كلها اجتماعات ومؤتمرات لن يفلحوا أبدا ولن يسامحهم المغاربة المتضررون من سياساتهم الارتجالية.
بحكومة فيها العدالة والتنمية أو بدون هذا الحزب التطبيع مع اسرائيل قرار سيمر لانه استراتيجي ويخص الامن القومي للمغرب وهي اختصاصات ملكية.
لنا الثقة الكامله في وجاهة وحنكة ملك البلاد.
اللهم أعنه ولا تعن عليه.
دخلو في اللعبة السياسية وخا يسفطو غادي يبقاو في المعارضة
را خداو رضا ديال المخزن على ظهر الشعب المفقر
je ne crois pas que les marocains sont stupides pour voter encore une 3eme fois pour vous.