دفعة ثانية من دعم المغرب تصل إلى اللبنانيين

تواصل الجسر الجوي لنقل المساعدات الغذائية الموجهة بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني، بوصول طائرتين عسكريتين صباح الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
وكان في استقبال هذه المساعدات امحمد كرين، سفير المغرب في لبنان، وأعضاء السفارة، وممثل عن قائد الجيش اللبناني.
وجدد ممثل قائد الجيش اللبناني التعبير عن بالغ التقدير والامتنان للملك محمد السادس على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تأتي في وقت يجتاز فيه لبنان مرحلة صعبة.
وحظيت هذه المبادرة الملكية بترحيب كبير من مختلف السلطات اللبنانية، كما حظيت بتتبع إعلامي واسع ومرحب.
ومن المنتظر أن يستمر الجسر الجوي لنقل هذه المساعدات خلال اليومين المقبلين، حيث من المنتظر في المجموع إيصال 90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية على متن ثماني طائرات عسكرية.
وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى أمرا بتقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق.
ويأتي هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد-19”.
لبنان اكثر دول العالم فسادا ,رايت في احدى القنواة الفضائة الدولية امراة من الطبقة الوسطى ساقطة على الارض وهي تبكي وتصرخ بانها جائعة وليس لها مال,لبنان على ابواب المجاعة وربما حرب اهلية
السعاي يسعى ومراتو كتصدق
الله ياخذ الحق
والله العضيم هذآ الدعم الشعب المغربي في امس الحاجة إليه من الشعب اللبناني واش المغرب كيحسب راسو من الدوال الغنية باش كيرسل المساعدات للدول الأخرى
لاباس لي صيفطو ليهوم ديليسيا …. وإلا كانو الشيعة عندهوم ماغاديش ياكلو ماطيشة عيشة هههه بسبب لحسابات الخاوية لي عندهوم مع السنة …
لي بغا يدير الخير يديرو في ولاد بلادو
حسبي الله ونعم الوكيل
نتمنى يتوصل الشعب بالثروة ديالو ماشي الصدقة
كتسرقوا الشعب وتصيفطو لبنان برافو عاش الشعب
سؤالي هو من هي الوزارة الذي. دفعت هذه الأموال
لشراء المواد الغذائية الموجهة إلى لبنان؟
هي داوي في المرضى وحبيبها مجروح
شاط الخير على زعير …. ارسلوا مع المساعدات كرامتنا ونخوتنا فلم يعد لهم فائدة في وطننا الحبيب ,,, فلولا مساعدتنا لبعضنا البعض لهلك المغاربة جميعهم … اطلقوا المساجد والمقاهي لايحزنكم موتنا فنحن ان لم نمت بكورونا نمت بالجوع والهم,,, لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
من الطبيعي مساعدة شعب محتاج وخصوصا في هذه الضروف الصعبة ومن غير الطبيعي عدم مساعدة شعبنا الذي يعاني في صمت ربما في رمضان بعض موائد الافطار عند هم افضل من ملايين الموائد عندنا لكن للاسف هنا في المغرب لانفكر في بالمنطق فقط نفكر بالعاطفة كي نلمع صورتنا
جحا أولى بلحم ثوره، نحن أولى بهذه المساعدات، المغرب كله عميق من أقصاه إلى أقصاه، مال لبنان ثاني اشنو عندو
نحن الجزائريون نردي تلك المعونة نحن جيرانكم وليس كلبنان بعد الالآف الكيلومترات
هبة شخصية من الملك اي من ماله الخاص وليس من خزينة الدولة و هو حر كما أن في ذلك إشارة إلى الكلاب التي تتضور جوعا في كل حدود المغرب أننا لسنا مثلكم ولن نكون
هادي عام وحنا جالسين بلا خدمة ,مالقينا ماناكلو بلا دعم بلا والو. واش حنا ماشي مغاربة
اعشق مثل هذه المنشورات لانها تعتبر شبكة صيد لسردين الانفصالي الداخلي و الخارجي
الى نبيل: ف هاذ الوقت الا بغيتي تاكل نوض واعري على اكتافك.كيف كثير من المغاربة.وهاذ النوع د المساعدات جاري بها العمل بين جميع بلدان العالم. وماتنساش بلي المغرب حتى هو كاياخذ المساعدات على طول السنة.
لن ننتظر كثيرا حتى نسمع جارة الشر تحذو حذو المغرب في تقديم المساعدات للبنان وهي التي تعاني خصاصا شديدا في المواد الأساسية وعلى رأسها الزيت والحليب.. وقد سمعنا كيف أرسلت باخرة الى موريتانيا محملة بالمساعدات وتركت شعبها في صفوف طويلة لشراء الحليل والزيت..
الصدقة للاقربين أحسن وأفضل لبنان بلد التناقضات والسياسات الطائفية
هذه نتيجة الغرب وما أرادو الوصول إليه.بدعم جهات على حساب جهات أخرى،ونشب الحروب فيما بينها،واستغلال ثرواتهم.الله يلطف.
إلى باغي دير الخير ديروه فينا الشعب بالخصوص المذينة القديمة في الدار البيضاء الناس ملقيا حتى خبزة حرفية
حنا دولة مابقا عندنا فقر بقا خاصنا نصدرو نالناس اللي مامعتارفين حنى بالصحراء المغربية سياسة التخربيق الله يهديكم….. راه الدولة وقفت الناس مالخدمة هادي عام بلا تعويض بداعي عدم الهيكلة اللي سببها الدولة أصلا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ….. المهم دابا خبز الدار ياكلو البراني
les marocains meme s,ils ont les moyens la mendiocite circule avec leurs sangs
les mendiants de you tube qui ne cessent d augmenter
les mendiants marocains de l,etranger qui profitent du systeme social, alors qu,ils possedent des appartements et des comptes bancaires bien garnit dans leurs pays d,origine, ,,,, les mendiants de l.interieure n,en parlons pas.
لمغاربة ما بقى خاصهم والو ..السميك في المغرب وصل 15000 درهم للشهر … المغرب كيحتل المرتبة 122 على مستوى التنمية البشرية و 126 في ردائة التعليم و الصحة شبه كنعدمة…!!! لبنان سابقنا بسيييير حتى نجييييكك….. اليس من الاجدر و الاحق بان الصدقة في المقربين اولى (ذوي القربى )… ثم يأت الباقي من بعد …!!!!
الشعب محتاج كثر من أنه يرسلو لبنان