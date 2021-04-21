دفعة جديدة للعمل القنصلي

بعد فتح باب الترشيح لشغل المناصب القنصلية الشاغرة خلال شهر فبراير 2021، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح يوم الاثنين 19 أبريل 2021، عن لائحة أسماء القناصل العامين الجدد الذين تم تعيينهم بعديد من الدول العربية والأجنبية.

هذه الحركة القنصلية الجديدة، التي شملت 25 قنصلا عاما في عشر دول، تأتي بعد التعيينات التي عرفتها المراكز القنصلية خلال شهر غشت 2020 والتي ضمت حوالي 13 قنصلية في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا ثم الجزائر.

ووفق اللائحة المعلن عنها من قبل مديرية الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ فقد تضمنت تعيين ثمانية قناصل عامين في فرنسا، وخمسة قناصل عامين في إسبانيا، وأربعة قناصل عامين في إيطاليا، واثنين في بلجيكا، وواحد في كل من تونس وسيدي بلعباس ونواديبو ومونتريال وإسطمبول ودبي.

ومن خلال قراءة عملية لهذه الحركة القنصلية الجديدة، يمكن الوقوف عند

أهمية هذه التعيينات من خلال النقط التالية:

أولا: أن هذه الحركة تأتي في إطار المنظور الجديد للعمل القنصلي، الذي تنهجه الوزارة منذ تعيين السيد ناصر بوريطة على رأس الدبلوماسية المغربية.

ثانيا: تأكيد الحضور الدبلوماسي للمرأة، من خلال تعيين خمس سيدات من الكفاءات الدبلوماسية المشهود لهن بتجربتهن على مستوى الإدارة المركزية أو القنصلية.

ثالثا: أن هذه التعيينات، التي تضمنت كفاءات دبلوماسية وقنصلية من الجيلين، تشكل دفعة قوية وجديدة في مجال العمل القنصلي والتي ستستجيب حتما لاهتمامات ومتطلبات وانتظارات الجالية المغربية في الخارج.

بقيت الإشارة، في الختام، إلى أنه تقرر التحاق السيدات والسادة القناصل العامين بمهامهم الجديدة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر شتنبر 2021.

*إطار دبلوماسي وقنصلي