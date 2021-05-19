دكاترة الوظيفة العمومية يحتجون للمطالبة بالإدماج في الجامعات المغربية

يعود الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى ساحة التصعيد الميداني بعد “الهدنة الرمضانية”، حيث يخوض إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري، مع الدخول في اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الرباط.

وتطالب الهيئة سالفة الذكر بـ”فتح حوار جدي ومسؤول من أجل إنهاء الحيف وطيه نهائيا، تنفيذا للخطب السامية للملك محمد السادس في ما يتعلق بالنهوض بالرأس المال البشري؛ ما سيساهم في تعزيز البحث العلمي بالمختبرات الجامعية، والنهوض بشكل حقيقي بالتعليم العالي بعيدا عن السياسات الترقيعية”، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد ذاته.

وعبر المصدر عينه عن “القلق الشديد ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب”، مستغربا “الجمود الحاصل، وغير المبرر، الذي يعرفه الملف منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأشار الاتحاد إلى “ما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء مستمر، جعل الوزارة المعنية تتحمل تبعات هذا التماطل والتسويف الذي قد يعصف بجميع المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية من أجل التقدم والازدهار، والتي يطمح الملك محمد السادس إلى تفعيلها للنهوض ببلدنا”.

ولفت الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى “استمرار الجهات المسؤولة في تهميش الدكاترة الموظفين، وهو ما يطرح علامة استفهام حول سياسة الوزارة في الرقي بالبحث العلمي؛ ذلك أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة الاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والتدريس بالجامعات المغربية والمعاهد العليا، ويجعلها تحت مساءلة تاريخية أمام الشعب المغربي”.

ويرى إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن “الإضراب الوطني راجع إلى الصمت الذي تواجه به الوزارة الدكاترة الموظفين”، ثم زاد: “تنبغي الإشارة إلى الوعود التي قطعها سعيد أمزازي على نفسه في حل ملف الدكاترة الموظفين”.

وأوضح المتحدث، ضمن إفادته، أن “الاتحاد مستمر في النضال، ولن يتم التراجع حتى نُحقق أهدافنا، المتمثلة في تغيير الإطار الى أستاذ التعليم العالي مساعد، الذي سيُمكن الدكاترة من ممارسة البحث العلمي؛ ومن ثم، الرقي بالمغرب في مجال الأبحاث وتطوير منظومة التعليم العالي، بحكم التجارب المهنية التي راكمها الدكاترة في مسارهم المهني”.