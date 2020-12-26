دلالة حي المغاربة بالقدس

للمغاربة ذاكرة تربطهم بامتداداتهم الثقافية واللغوية والجغرافية والمصيرية بهذا الشرق الجريح. وترتبط أحلامنا وأرواحنا أيضا بمدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، أرض الشعب الفلسطيني المكافح من أجل الحرية والاستقلال. شعب وقف شامخا في وجه الاحتلال الإنجليزي وبعده الاحتلال الصهيوني بإصرار وعزيمة على الرغم من القمع والتهجير ومصادرة الأرض والاستيطان.
وفي القدس، يوجد حي المغاربة كدليل راسخ على ارتباط المغاربة بهذه المدينة التاريخية والدينية العريقة. أحبوا هذه المدينة المقدسة واستقروا بها؛ وعاشوا فيها حياتهم مدافعين عن انتمائهم الثاني لفلسطين، أرض البرتقال والزيتون، أرض الحياة والسلام، لشعب يحب الحياة، له ولجميع الشعوب عبر التاريخ.
قبل النكبة كانت فلسطين بمدنها وقراها وبأهلها الذين سكنوها منذ آلاف السنين. ولم تكن أرضا خلاء كما يدعون. عاش ويعيش فيها الفلسطينيون وعيونهم على الحرية والكرامة والتحرر. وفي النكبة والنكسة تعرض الشعب الفلسطيني للمجازر ومصادرة الأرض والتهجير على أيدي الصهاينة، كغزاة جدد يحرفون التاريخ والثقافة في محاولة يائسة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. كما تعرض حي المغاربة للهدم والتجريف وتغيير معالم القدس، والمدن الفلسطينية في محاولة يائسة لطمس هويتها العربية والإسلامية. لكن، حي المغاربة سيظل منحوتا في ذاكرة المغاربة كما نحتت القضية الفلسطينية وجودها في ضميرنا ووعينا الفردي والجماعي باعتبارها قضية عادلة تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والتحرر من الاحتلال الصهيوني. بحيث لم تفلح كل محاولات الاجتثاث أمام تشبث هذا الشعب بأرضه وجذوره الضاربة في التاريخ القديم والمعاصر.
فكانت المقاومة الشعبية هي الوسيلة المناسبة لاسترجاع أرضه وعلى رأسها الانتفاضة التي طبعت التاريخ المعاصر للشعب الفلسطيني. وأكدت بالملموس أن إرادة الشعوب لا تقهر ودوما تنتصر، على الرغم من حالة الجزر والتراجع والتطبيع الذي يعرفه الواقع العربي الرسمي. وسيظل حي المغاربة يذكرنا باستمرار أن المغاربة كانوا هناك في القدس بجوار المسجد الأقصى حراسا أوفياء لجوهرة الشرق وشعلته التي تحظى بمكانة خاصة عند كل المغاربة وكل الأحرار في العالم.
ونتذكر، أيضا، وباعتزاز، الجنود المغاربة الذين كانوا حاضرين في الصفوف الأمامية في الحرب ضد الكيان الصهيوني على جبهة الجولان السورية في حرب أكتوبر 1973. وحاربوا وقاوموا واستشهدوا بشجاعة دفاعا عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة ومصيرية. بحيث كان ارتباطنا بالشرق العربي دوما ارتباطا تاريخيا وثقافيا ووجدانيا ومصيريا.
إن العمق الاستراتيجي للمغرب عربيا هو عمق ضارب في التاريخ والثقافة ووحدة المصير. يحتم العمل على بناء علاقات متينة ومتوازنة مع جميع الدول العربية، لتعزيز التعاون والتضامن، من أجل التكامل الاقتصادي والمساهمة في حل النزاعات الإقليمية للحد من واقع التوتر والحروب التي تعرفها المنطقة العربية. وتوجيه البوصلة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونصرة الشعوب وقضاياه العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من المتغيرات السلبية التي تعرفها الساحة العربية، فإن القضية الفلسطينية ستظل دوما قضية مركزية توحد الشعوب العربية والفاعلين السياسيين على الصعيد العربي، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته لإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين في الشتات إلى أرضهم فلسطين. لذلك، فمصير الشعب الفلسطيني مرتبط جدليا بمصير الشعوب العربية في الوحدة ومناهضة الاحتلال والانعتاق من الهيمنة الخارجية.
إن حي المغاربة في القدس، برمزيته ودلالته، يؤكد الحضور الدائم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ في الوعي الفردي والجماعي لدى المغرب والمغاربة، من أجل مساندة الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، من منطلق مبدئي ومصيري على الرغم من حالات الجزر والاختراق التي يتعرض لها الفاعل السياسي الرسمي في الدول العربية. كما أن ممانعة الشعوب العربية وثقافتها الأصيلة التواقة إلى الحرية والكرامة، تظل الصخرة التي تتكسر عليها مشاريع التطبيع وصفقة القرن، إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية. وهذا ما جعل الفاعل السياسي المغربي يعتبر دوما القضية الفلسطينية قضية وطنية تدخل في صميم اهتماماته اليومية والمصيرية إلى جانب قضية الصحراء المغربية. كما يؤكد، أيضا، نبل وأصالة المواطن المغربي في تعامله مع هذه القضية التي تسكن مخيلته وواقعه ليس منذ عقود فقط ولكن عبر التاريخ.
*كاتب وأستاذ باحث
…لطيف يحكي قصص الماضي.
حي المغاربة انمحى ولم يبق له أثر وحتى التسمية ينازع فيها الجزائريون ويقولون انهم شركاء فيه.
لقد قسم الاستعمار الامبراطورية العثمانية وخلق دويلات تتظاهر فيما بينها شتت شملها رؤساء الطوائف كما شتت ملوك الطوائف المسلمين في الاندلس.
القاب مملكة في غير موضعها…كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد.
زرع الإستعمار إسرائيل وحصنها بالعضوية في الامم المتحدة منذ تقسيم 1947.
حولها إلى قوة عسكرية هزمت العرب (1948 و 1967 و1973) وطبع معها السادات والملك حسين وياسر عرفات ولو عمل العرب بنصيحة وبورقيبة وطبعوا سنة 1965 لتحنبوا الهزائم والتوسع الاسرائيلي.
لقد انهارت القوى العربية المحيطة بإسرائيل واندلعت الحروب الطائفية بين السنة والشيعة فتشتت شمل العرب والمسلمين وانتصرت إسرائيل.
أراضي المغاربة هي الساقية الحمراء و وادي الذهب و سبتة و مليلية و الجزر المحتلة ….
لماذا تكتبون عن بلدان بعيدة ب 5000 كيلومتر
راه أثار المغاربة في بقاع العالم كثيرة
كاين حتى جناح المغرب في متنزه إبكوت الترفيهي في عالم والت ديزني في أورلاندو، فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية
و كاينين أثار المغرب في اسبانيا و البرتغال و إفريقيا ….
من بين من شارك في هذه المجازر يهود مغارب، مع الاسف الان يستقبلون كالفاتحين
كما قال أحد الكتاب قضية فلسطين فيها الكثير من الايديولوجيا و القليل من الإنسانية حتى وجهة النظر الفلسطنية ومن يروجونها من قوميين عرب تفتقد إلى أدنى حس تاريخي يضع الأزمة في سياقها التاريخي الصحيح قبل و بعد إعلان تأسيس دولة إسرائيل مباشرة بعد الاستقلال عن بريطانيا . أعرف أن القوميين العرب أغرقوا الناس بالشعارات الغوغائية المهيجة للجمهور و أفسدوا أي محاولة للتعاطي الصحيح مع الأزمة و لعل الأيام أثبتت صحة وجهة نظر الملك الراحل في تعامله مع الأزمة عكس خصومه من الأنظمة التي كانت تدعي “التقدمية” من بعثيين و ناصريين
كما جاء في التعليق الأول هو حقا كلام شاعري لأصحاب العواطف الجياشة الذين لا يدركون ولا يغربلون ما يقال لهم ويعتمدون على أذنيهم في السمع والفهم.كلمة المغاربة لا تعني المغرب فقط بل تعني في معناها المغاربي أي المغرب الكبير الذي يضم كل أقطار شمال إفريقيا. على صاحب المقال مراجعة التاريخ قصد التأكد من مرجعياته التاريخية ودون حصر كلمة المغاربة لوحدهم في هذا الشأن علما أن هذا وقع زمن الدولة الموحدية-يعقوب-المنصور-الموحدي- التي كانت تحكم من المحيط إلى حدود مصر…
حي المغاربة او ساحة المغاربة وهبها صلاح الدين الايوبي للمغاربة ، و كان الحجاج المغاربة عندما يحجون الى مكة و المدينة عند رجوعهم يحجون الى القدس و الحج في تلك الفترة كان يستغرق ثلاث سنوات للبعد و النقل على الجمال
فهناك عائلات مغربية لمستوطنتهم القدس مثل عائلات آل العلمي ، و المدني ، و الريفي و الادريسي و اخرين فهم اصلهم مغاربة .
و بعد الحرب النازية دخلها الصهاينة يهود اوربا الشرقية من بولونيا و روسيا و رومانيا
ثم حل بها كذلك اليهود اللسفراد من المغرب في الستينيات
و مازال الشعب الفلسطيني يعيش العنصرية و الاضطهاد ، الحصار من كل جانب
اسم المغرب كاسم دولة حديث يبدأ مع نهاية القرن الماضي ، اي مع بداية استقلال
المغرب فيما أعلم ، وبقي الإسم القديم في اللغات اللاتينيةوهو :moroco ، فكيف
قلتم ان حارة المغاربة تعني اهل المغرب الأقصى بينما نعلم ان الذي اهديت له الولي
الصالح سيدي بومدين البجاوي دفين تلمسان