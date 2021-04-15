دموع حلايقي شهير بساحة الفنا

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‫تعليقات الزوار

8
  • حسن
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:18

    كون غير الحكومة دارت شي حملة اخرى ديال جمع التبرعاة او شي جمعية خيرية تكلف بجمع التبرعات راه الا موقفوش المغاربة مع بعضياتهوم فهاد الوقت العصيب و هاد العواشر امتى غيبينو التضامن ديالهوم خاصة الناس اللي ميسورة ديروا الخير فابناء بلدكم

    19
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  • أستاذة وطنية
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:24

    قال لك الحماية الاجتماعية المغرب ما عمرها تتحقق فيه هذ الحماية الاجتماعية طالما كاينة الرشوة وباك صاحبي وتقديم مصلحة العائلة والاصدقاء على المصلحة العامة هذا واحد من آلاف المواطنين لي ك يعانيو ما وصلتهم صحافة ولا قادرين يخرجو للعلن ويقولو راحنا محتاجين الحماية الاجتماعية غادي يوقع فيها بحال وقع ف راميد ناس عندهم فيلات ومستافدين وواحد عندو براكة يلا طاحت الشتا تقطر عليه ما مستافدش

    18
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  • جمال
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:26

    السلام عليكم ورحمة الله
    نعم انه يعيش في زمان وفي مكان اسمه دولة يحكمها امير المؤمنين والحزب الاسلامي
    عند ربكم تختصمون
    انشري يا هسبريس والخوف من الله

    13
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  • يوم لك و أيام عليك
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:28

    حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشهر الكريم و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    10
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  • فنان تشكيلي
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:35

    لقد حقق الناس ثروات طائلة من الفن وقد كانوا قبل 25 سنة الله كريم وأصبحوا اليوم أصحاب فيلات وشقق فاخرة مفروشة بأحدث صيحات الأفرشة ومجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية والإلكترومنزلية ويملكون السيارات الفارهة ودرسوا أبنائهم وبناتهم في أرقى مدارس البعثات والجامعات وضمنوا مستقبلهم دون الحديث عن أرصدتهم البنكية التي تتكدس فيها الملايين.

    3
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  • سعيد.الأول
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:42

    الصحة خانتك ولكن للأسف كنتي لاتبالي ملي كنتي بصحتك وبعض العبارات خرجتيها كتعبر على شخصيتك ماشي سوية ك قولك .. البشر … عوض الناس . ثم قلتي الصحة خانتني ماقديت نخون يعني نسرق .
    الله يدير لك تاويل على كل حال .

    -9
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  • bahbohhiba
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:43

    حسبا الله ونعمه الوكيل لك الله يا شيخ

    2
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  • GALA
    الخميس 15 أبريل 2021 - 21:43

    يجب مساعدة هذا الرجل وابنه الصغير. لاحظت أنه لم يذكر أم الطفل البرئ. إذا كانت حية فيجب عليها الإهتمام بولدها. من جهة أخرى فالحماية الاجتماعية في بدايتها نتمنى أن تشمل هؤلاء الفقراء والمحتاجين

    6
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