بيع دمية "بيرني ساندرز" بأكثر من 20 ألف دولار

بيع دمية "بيرني ساندرز" بأكثر من 20 ألف دولار
صورة: أرشيف
الجمعة 29 يناير 2021 - 14:14

بعد عدد لا يحصى من الصور الطريفة والقصص لبيرني ساندرز، السياسي الديمقراطي السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، تم صنع دمية بالكروشيه على هيئته تماما، جالسا بالبدلة نفسها التي ارتداها مع القفازين الكبيرين أثناء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

دمية الكروشيه لساندرز التي صنعتها توبي كينج، البالغة من العمر 46 عاما، وصل المبلغ الذي بيعت به في مزاد “eBay” إلى 20300 دولار، في أقل من أسبوع.

وصرحت كينج، حسب ما نشرته شبكة “ويفي”، بأنها ستتبرع بالمبلغ للمنظمة غير الربحية “ميلز أون ويلز أمريكا”، التي تعمل على توزيع الأغذية للمحتاجين وحماية سلامة صحتهم.

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