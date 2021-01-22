دهس عون سلطة يستنفر الدرك الملكي بالدريوش

عاشت جماعة ابن الطيب التابعة ترابيا لإقليم الدريوش حالة استنفار أمني قصوى لتوقيف ثلاثة ملثمين قاموا بالاعتداء على عون سلطة بعد دهسه بواسطة سيارة خاصة، قريبا من جماعة “امهاجر” التابعة للإقليم ذاته.

واستنفرت عناصر الدرك الملكي في العملية ذاتها دورياتها، مع الاستعانة بمروحية لتمشيط المنطقة بحثا عن العصابة التي لاذت صوب وجهة مجهولة، تاركة وراءها السيارة غير المرقمة التي أصيبت بأضرار جراء قوة الاصطدام.

وأصيب عون السلطة الذي كان على متن دراجة نارية بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الحسني بمدينة الناظور لتلقي العلاجات الأولية.

يذكر أن عامل إقليم الدريوش حضر شخصيا لتتبع مجريات العملية التي مازالت قائمة من طرف عناصر الدرك الملكي، مع فتح تحقيق معمق لتحديد هويات الجناة وتشديد المراقبة على الحواجز الأمنية في مداخل الإقليم.