دوليو الرجاء والوداد يلتحقون بقطبي الدار البيضاء

دوليو الرجاء والوداد يلتحقون بقطبي الدار البيضاء
صورة: أرشيف
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 22:32

غادر دوليو الرجاء والوداد الرياضيين لكرة القدم معسكر المنتخب الوطني بمركب محمد السادس، والتحقوا بقطبي البيضاء، استعدادا لمواجهتي سريع وادي زم ويوسفية برشيد على الترتيب.

وانضم الثنائي أنس الزنيتي وسفيان رحيمي إلى الرجاء، بينما التحق بالوداد الرباعي رضا التكناوتي وأيوب العملود ويحيى جبران وأيوب الكعبي.

ويأتي التحاق السداسي المذكور بالفريقين البيضاويين تفعيلا لاتفاق بين “الأخضر” و”الأحمر”، من جهة، والجامعة الملكية لكرة القدم والبوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب “الأسود” من جهة أخرى.

ويحل الرجاء غدا الخميس ضيفا على “السريع” بمركب “الفوسفاط” بخريبكة، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الـ17 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويلعب الوداد في اليوم نفسه مؤجل الجولة الـ20 مع مضيفه “الحريزي” بالملعب البلدي ببرشيد.

البطولة الوطنية الاحترافية الرجاء والوداد المنتخب الوطني وحيد خاليلوزيتش

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