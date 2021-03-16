"دولي دول" تواصل حصد شهادات الـ"إيزو"

أعلنت شركة “دولي دول”، الرائد الوطني في مجال الأفرشة والأثاث في المغرب، أنها تضع سلامة وصحة العاملين داخل منشآتها محور الأولوية في نهج أعمالها.

وفي هذا الصدد، باعتبارها أول شركة في قطاع الأفرشة والأثاث حاصلة على شهادة “ISO 9001″، تميزت شركة “دولي دول” بحصولها على شهادة دولية جديدة، ويتعلق الأمر بـ”ISO 45001″ نسخة 2018 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، التي تسمح بالحد من خطر إلحاق الضرر بالصحة، ووقوع الحوادث المهنية أثناء مزاولة العمل.

وحصلت الشركة على الشهادة بعد إجراء مراجعة كاملة لأنشطتها من لدن مكتب “فيرتاس”، الرائد العالمي في مجال الفحص والاختبار وإصدار الشهادات.

ويغطي معيار “ايزو 45001” جميع أنشطة شركة “دولي دول” في مصنعها الكائن على مستوى منطقة دار بوعزة نواحي مدينة الدار البيضاء، الذي يعد أكبر وحدة صناعية في إفريقيا، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 15 ألف طن من البونج، ومليون فراش.

ويعد الحصول على هذه العلامة المرجعية العالمية، “ضمانا لكل ما يخص الامتثال في الأداء لنظام إدارة دولي دول في كل ما له علاقة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك وفقا لمعيار جديد يتضمن مبادئ الإدارة العالمية والممارسات الرائدة”، وفق ما صرح به جليل الصقلي، المدير العام لشركة “دولي دول”.

ويمثل حصول شركة “دولي دول” على شهادة “ISO 45001” تأكيدا على مدى أهمية الحماية من المخاطر وتعزيز مجال عمل يتميز بأمان وصحة أكثر، وهو الاعتراف الذي يضمن التزاما إضافيا للشركة، التي تعمل دائما على إرضاء زبائنها وموظفيها وشركائها على حد سواء.

وتؤكد شركة “دولي دول” من خلال حصولها على الشهادة، على مكانتها كفاعل رائد في الابتكار في السوق المغربية، حيث احتلت الصدارة في أكثر من مناسبة على مستوى قطاعها على امتداد سنوات.

ففي سنة 2014، حققت “دولي دول” رقما عالميا، خلال احتفالها بـ40 سنة على تواجدها في السوق، من خلال إنجاز أكبر فراش يمتد طوله على 20 مترا، بعرض 16 مترا، و1,4 من الارتفاع، في حين بلغ وزنه 11 طنا.

بعدها بسنة، أي 2015، أطلقت الشركة أول بونج معالج بالخزامى، ثم خلال سنة 2016، صممت “دولي دول” أول فراش “بيو إنرجي” (BIOENERGY)، كما أصبحت خلال السنة نفسها أول علامة تجارية تقدم “سداري روسور Kinédorsal” بضمانة مدى الحياة.

وخلال سنة 2017، أصدرت “دولي دول” بشراكة مع الجمعية المغربية للأطباء المتخصصين في أمراض الظهر والمفاصل “SOMAREF” أول فراش طبي “PROMEDICAL”. وفي سنة 2018، أطلقت الشركة برنامج التغطية الصحية لفائدة موزعيها وعملائها الحرفيين.

سنة 2019، حصلت شركة “دولي دول” على الترخيص الحصري لتصنيع وتسويق علامة “SEALY” الأمريكية الرائدة عالميا في الأفرشة، بالإضافة إلى علامة “TEMPUR” المرموقة.

وخلال السنة الماضية، قامت “دولي دول” بتطوير تقنية حصرية “Sterimat”، وهي عبارة عن نفق يضمن تعقيما كاملا ومثاليا للأفرشة، ويستجيب لمختلف احتياجات المستهلكين الذي يبحثون عن منتوجات صحية ومعقمة بشكل تام.

تجدر الإشارة إلى أن “دولي دول” حصلت على جوائز كثيرة، نذكر منها: جائزة أحسن مشروع للتوزيع اللوجستيكي، وجائزة الجمهور (العلامة التي تحظى بالكثير من التقدير من لدن المستهلكين)، وجائزة أفضل علامة تجارية.

ويتم تسويق كل منتجات شركة دولي دول في جميع أنحاء المغرب بفضل أسطول يضم أكثر من 150 شاحنة، و10 وكالات إقليمية، وشبكة تضم 50 متجرا متخصصا، وأكثر من 1300 بائع معتمد.

وإلى جانب حضورها في المغرب، تجعل “دولي دول” من إفريقيا سوقا لتطوير خدماتها، كما أن العلامة الرائدة تبصم على حضورها في ساحل العاج منذ سنة 2016.