ترامب يتعهد بـ"انتقال منظم للسلطة" في أمريكا
هسبريس ـ متابعة
الخميس 7 يناير 2021 - 10:53
تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ”انتقال منظم للسلطة”، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب في بيان، :”رغم أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، فإنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير الجاري”.
وأضاف الرئيس الحالي: “رغم أن هذا يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، فإنها مجرد بداية في معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
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ترامب رجل صريح ولكن مع الاسف امريكا فيها مختلف اجناس والاقليات هي المتحكمة في امريكا ومستحيل ان ترجع امريكا كما كانت عند نشأتها مسيحية بروتستانتية
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THE GAME IS OVER .
من الافظل ان تغادر بمحض ارادتك قبل ان يتم افراغك من البيت الأبيض من قبل رجال الأمن والبقوه .وفي حاله العصيان والتمرد سينتهي بك الامر في احد.زنزانه واشنطن بلا محاله.
اظن انه حان الوقت للدولة المغربية ان تبرق تهنئة الى الرئيس المنتخب جوزيف بايدن.
المغرب لن ينسى ابدا اارء بس دونالد ترامب على ماقام به …من اجل قضية اعتراف الصحراء المعربية لاصحابها الشرعين ……….. (( المغرب. )) لن ينساك التاريخ في امربكا ولا حتى المغرب.
كنت اظن ان الحكام العرب هم وحدهم من يسطون على الكراسي حتى اكتشفت انه حتى في الدول “الديمقراطية ” هناك من هو مستعد ان يتحول الى ديكتاتور ويضرب بالديقراطية عرض الحائط حبا في الكرسي.
أرجو أن يرجع سيد ترامب لصوابه ويهنىء ويبارك لرءيس بايدن برد أخويا ترامب حتى لا تلغى صفقات أخيرة بدعوى أنها متهورة
هذا بشر أبله لا عقل له يشبه قذافي ليبيا
السلام عليكم.إلى سبحان مبدل الاحوال.أترك تحليلاتك وهرطقاتك لنفسك.فالسيد ترامب ليس عربي بل أمريكي ولم يتمسك بالكرسي مثل العرب بل طالب بحقه المشروع في الانتخابات التي زورت كي يطيحوا به وهناك دلائل عدة على ذلك حيت لا يعقل أن يتقدم السيد ترامب في الثلاثة أيام الأولى على غريمه جون بايدن بكثييييير وفي اليوم الرابع انقلبت النتيجة بقدرة قادر ضده والفاهم يفهم ورغم ذلك عند المصادقة على رئاسة جون بايدن لم يعاكس القرار بل تعهد أنه سيسلمه السلطة دون مقاومة أما العرب حتى ولو خرجت الشعوب كلها للإطاحة بنظام فاسد فإن الأنظمة الفاسدة تتمسك بالكراسي حتى لو أقيمت الحروب وذمرت الاوطان بأكملها من أجل أن لا تفلت لهم تلك الكراسي من بين أيديهم.اذن لا تقارن بين ما لا يجب مقارنتهتكلم فقط عن ديكتاتورية العرب واترك الديمقراطية لأنك لا تفهم فيها شيئا إلا إذا كنت من اصحاب الحال والكل يعرفهم اللذين يكرهون وحدة المغرب وفرحوا لخسارة ترامب
Il reste 2 semaines, attendons…!
بقي أسبوعان ، لننتظر …!
وهدا ما نتمناه نحن المغاربة،أول دولة اعترفت باستقلال أمريكا وكما قال ترامب كان فترة رءاسياسية متميزة،بايحابياتها و سلبياتها اتسمت بالجراءة والشجاعة فى اتخاد القرار،وقد كان لبلدنا جزءا من كعكعة العيد،حيث اعتراف امريكا بالسيادة التامة للمغرب على صحراءه،