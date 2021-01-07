ترامب يتعهد بـ"انتقال منظم للسلطة" في أمريكا

تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ”انتقال منظم للسلطة”، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان، :”رغم أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، فإنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير الجاري”.

وأضاف الرئيس الحالي: “رغم أن هذا يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، فإنها مجرد بداية في معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.