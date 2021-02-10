"دويتو" مع إسرائيلي يوقف مغنية مغربية بالكويت

أفاد موقع “إسرائيل هايوم”، نقلا عن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بأن المغنية المغربية سناء محمد اعتُقلت بالكويت بعد مرور 24 ساعة على نشر عمل فني جمعها بالمطرب الإسرائيلي إلكانا مارزيانو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغنية المغربية اعتقلت بعدما حصد “الدويتو” عددا من المشاهدات التي بدت في تزايد كبير بعد ساعات من تحميله، كما أنها كانت مختبئة وألغت مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية إثر توصلها بتهديدات مجهولة بالتصفية الجسدية.

وذكر التقرير أن المطربة سناء محمد بخير حاليا، على الرغم من الأزمة النفسية التي لحقت بها. كما أنها تتلقى اتصالات من مجموعة من الأصدقاء؛ أبرزهم المطرب إلكانا مارزيانو، الذي قال: “نحن نتواصل مع بعضنا البعض كثيرا”.

وأضاف المطرب الإسرائيلي: “أنا أتحدث الدارجة المغربية قليلا، إنه تعاون طبيعي.. هي من المغرب وأنا مغربي”، موضحا أن تعاونه مع سناء محمد “هو أفضل هدية يمكن أن يحصل عليها”.

وفي تفاعله مع الموضوع، نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر تغريدة بحسابه الرسمي على منصة “تويتر”، أن الأغنية تعتبر “أول عمل فني يجمع مغنيا إسرائيليا مع فنانة مغربية بعد استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط، باعتبار الفن جسرا للسلام والصداقة”.

وأضاف جندلمان أن المطرب الإسرائيلي إلكانا مارزيانو والمطربة المغربية سناء محمد وقعا على دويتو مشترك من خلال أغنية “جونيمار” تمزج بين اللهجة المغربية والعبرية، في تناسق تام مع إيقاعات حديثة.