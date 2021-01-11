ديوان "سبع نساء .. سبعة رجال" يحتفي بالمغربيات

صدر، حديثا، ديوان زجلي حمل عنوان: “سبع نساء .. سبعة رجال”، ضم قصائد لسبع شاعرات زجالات وسبعة شعراء زجالين من المغرب، ضمن مشروع “سوق النسا.. سوق الحقوق”، كما أعلن عنه اتحاد العمل النسائي، فرع مرتيل/تطوان، وبتنسيق مع دار الشعر في تطوان.

ووفق بلاغ لدار الشعر بتطوان، فقد أقيم المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبإشراف من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

والعمل الشعري الجديد، وفق ذات المصدر، “جزء مضيء من مبادرات شَتَّى جرى تقديمُها ضمن هذا المشروع الإنساني الطموح؛ مشروع غايته النهوض بثقافة المساواة بين النساء والرجال من خلال الآداب والفنون”.

وأضاف البلاغ: “لقد اخترنا أن نكاتب شاعرات زجالات وشعراء زجالين، من أجل المشاركة في هذا الديوان الجماعي، بينما تركنا لهن ولهم حرية الاقتراح، دون تحديد عدد القصائد المطلوبة، ولا مقدار الأحرف والكلمات. كانت غايتنا من ذلك أن نتيح للجميع إمكانية البوْح بما فاضت به مِحبرتُهم الشعرية في هذا الموضوع، الذي يلتصقُ بالذاكرة والوجدان وبجوهر الإنسان، مثلما ينفتحُ على اللغة/الأم لحظة ابتهاجها وانصرافها لقول الحميمي والوجداني، كلما خطر الحديث عن النساء. لأجل ذلك، حقّ أن نُسميَها مقترحاتٍ زجليةً تحتفي بالنساء المغربيات”.