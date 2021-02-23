"ذئب مغربي" وراء تعطيل موقع التلفزيون التونسي

"ذئب مغربي" وراء تعطيل موقع التلفزيون التونسي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:59

تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للتلفزيون التونسي، اليوم الثلاثاء، لمحاولة اختراق من قراصنة رقميين نجحوا في تعطيله عدة ساعات.

واختفت بيانات المؤسسة الإعلامية بقناتيها الأولى والثانية من الموقع الإلكتروني، وظهرت على صفحتيهما عبارة بالإنجليزية: “تمت قرصنته من ذئب مغربي (موروكان وولف)”.

وجاء في بيان لمؤسسة التلفزيون الممول من الحكومة :”عادت بوابة التلفزة على الأنترنت للاشتغال بعد العطب التقني الذي تعرضت له، إثر محاولة قرصنتها ، وقد تمكن الفريق التقني للتلفزة ومؤسسة ميديانات من التصدي لعملية القرصنة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية”.

ولم تشر المؤسسة إلى مصدر الاختراق، وقال المتحدث المكلف بالاتصال في التلفزة التونسية الياس الجراية، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن “وكالة السلامة المعلوماتية بصدد التثبت، وننتظر التقرير المفصل بخصوص الواقعة”.

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