ذكرى تأسيس الجيش المغربي.. بطولات في الصحراء وقوة ضاربة للعدو

باستحضار بطولات الصحراء، يحتفي المغرب، اليوم الجمعة، بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، بمختلف تشكيلاتها البرية والجوية والبحرية التي تشهد تطورا نوعيا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
ويعود تأسيس القوات المسلحة الملكية إلى يوم 14 ماي 1956، بعيد حصول المغرب على استقلاله من ربقة الاستعمار الفرنسي، إذ كلّف الملك الراحل محمد الخامس ولي عهده آنذاك الحسن الثاني بتشكيل النواة الأولى للجيش المغربي والقطع مع المرحلة الاستعمارية التي كانت تشهد وجود وحدات عسكرية فرنسية في البلاد.
ويجري تخليد ذكرى التأسيس على مستوى مختلف الحاميات العسكرية والثكنات ووحدات القوات المسلحة الملكية. كما يجري الاحتفاء بهذه الذكرى على مستوى تشكيلات منطقة الجنوب وتجريدات القوات المسلحة الملكية المنتشرة في إطار مهام محددة.
ويتخلل هذه المناسبة تلاوة “الأمر اليومي” الذي يوجهه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى الضباط وضباط الصف والجنود. كما يتمّ توشيح عدد من الضباط وضباط الصف والجنود بأوسمة ملكية.
ويؤكد محمد بنحمو، المحلل والجامعي المتخصص في الشأن العسكري والأمني، أن القوات المسلحة الملكية تشكل امتدادا واستمرارا لتاريخ عسكري قديم للأمة المغربية، حيث إن للمملكة باعا طويلا كدولة قائمة منذ عام 788، وكانت حاضرة في مختلف الحضارات والأمم.
وشدد الخبير العسكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “القوات المسلحة الملكية عرفت تطورا كبيرا مس مختلف التشكيلات العسكرية البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، كما ساهمت في حفظ السلام في مختلف نطاق العالم خاصة بإفريقيا وآسيا”.
ويورد بنحمو أن “القوات المسلحة الملكية كانت دائمة في أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية، وقد انخرطت بقوة في حرب الصحراء التي فرضت عليها من طرف جيرانها في ما يتعلق بحرب تحرير الأقاليم الجنوبية”، معتبرا أن “الجيش المغربي حقق مكاسب تاريخية، وسيطر على كامل التراب الصحراوي”.
وأوضح المحلل والجامعي المتخصص في الشأن العسكري والأمني أن القوات المسلحة الملكية مشهود لها بالكفاءة وتأطيرها العالي والجيد وانضباطها وصلابة عودها، مبرزا في السياق أن “المنظومة الدفاعية للقوات المسلحة الملكية تلعب أدوارا مهمة بالأقاليم الجنوبية وعلى مستوى الجدار الأمني الدفاعي”.
تحية إجلال للأبطال الحقيقيين. وقفة احترام وتقدير لجميع عناصر القوات المسلحة الملكية، والدرك والقوات المساعدة. هؤلاء هم الذين يستحقون صفة الأسود، الأبطال، وليس لاعبي كرة القدم. الأسد البطل هو المدافع المستميت عن حوزة الوطن، وليس من يركض وراء غرامات من الهواء بلا فائدة.
تحية تقدير واحترام للجيش الملكي الباسل و الصامد في وجه الاعداء ،بالنصر و التمكين في كل خطواتك من أجل الدفاع عن بلدنا الغالي المغرب.
تحية تقدير واجلال للقوة المسلحة الملكية المغربية.
التي وقفت ولازالت تقف سدا منيعا للمعتدين. ولكل من سولت له نفسه مس شبر من هذا الوطن العزيز. ونترحم على ارواح الشهداء الذين سقطوا في سبيل هذا الوطن تحت شعارنا الخالد. الله. الوطن. الملك.
النصر والعز لقواتننا المسلحة الملكية با قيا دة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورحم الله الشهداء الابرار
تحية اجلال وتقدير لهؤلاء الأبطال
يجب الإعتناء بالمتقاعدين من هذه الفئة اعترافا لما قاموا به من تضحيات في سبيل هذا الوطن
ندعو لهؤلاء الأبطال بالنصر الدائم. هؤلاء أولى بدعواتنا، هم يحموننا ويحمون الوطن، نصرهم نصر للوطن.
ألف تحية لجيوش المغرب الشريف المنصورة بالله البرية والبحرية والجوية إن كنت تريد السلام فأستعد للحرب ومن أجل تحقيق توازن الرعب بالمنطقة يجب التسلح ثم التسلح ثم التسلح بأقوى العتاد والسلاح الحربي الفتاك المتطور والعز والنصر لبلادنا الغالي الأسد الأطلسي الإفريقي العضيم عبر العصور المغرب الشريف من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية
تحية تقدير لقواتنا المسلحة الملكية والرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار دفاعا عن الوطن
دمتم لنا الصخرة التي تكسرت عليها جميع شطحات العدو
آلله الوطن الملك
أنها فعلا قوة ضاربة للعدو…….الله الوطن الملك
العسكر الحقيقي هم المرابطين في الحزام الأمني ام الموجودين في المدن هم في راحة تامة تحية لكل عسكري مرابط في الصحراء المغربية بالحزام الأمني تاركا أبناءه وأسرته من أجل الصحراء المغربية
تحية مقتدرة للقوات الملكية المغربية الباسلة المعترف بخبراتها الميدانية للسيطرة على أي موقف كان بذون اراقة دماء والدليل على ذلك الكركرات والكويرة وان شاء الله ليس بالبعيد الصحراء الشرقية ثم جزر الكناري واخيرا سبتة ومليلية تحت شعارنا الله الوطن الملك.
رحمة الله عاى الشهداء الدين شاركو فالحرب.سنة 1963..بحاسي..تينجوب. .وكدلك..حاسي. ..بيضاء. ..حينما كانت تندوف مغربية. .خالية. من عسكر الاستعمار. وقد داقو. ..الخونة أشد. الهزيمة.من الجنود.المغاربة. ..وقد تركو وراءهم..16.معتقل. بينهم ضابط..وكانت المعركة يقودها. الكولونيل إدريس بن عمر… رحمة الله عليه…..كاتب التعليق. .هدا شارك. .فهده المعركة…بحاسي.تينجوب…و. يوجد.حاليا..3..من.اصدقاءي. شاركو في.معركة. ..حاسي..بيضاء. ..جنرالات الاستعمار..يعرفون…قواة الجبش المغربي.فالمعارك. ..وخصوصاً. .ادا..غضب.عضبة…الأسود. .ياويلكم ياويلكم…ياجنرالات الدل..والعار…..الصحراء.مغربية…..الله الوطن الملك
اقول للذين لا زالوا يترددون أو يثقون في اقوال اعداء المغرب و المغاربة . كونوا فخورين بجيشكم المغربي الذي أصبح مثالا في الخبرة و الاحترافية و يكاد يكون الأفضل عالميا. و الدليل أن ضباط طلبة من الخارج يأتون الى المغرب للاستفادة من خبرة الجيش المغربي و يقومون بزيارة المدارس العسكرية المغربية. مغربي و افتخر.
الله الوطن الملك
اللهم أنصر أبطالنا على الأعداء