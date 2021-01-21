ذكرى وفاة لينين

ذكرى وفاة لينين
صور: أ.ف.ب
الخميس 21 يناير 2021 - 23:18

أحيا أنصار الحزب الشيوعي الروسي، الخميس، الذكرى الـ97 لوفاة فلاديمير لينين، أول زعيم للاتحاد السوفياتي.

وتجمع أنصار الحزب في الساحة الحمراء بموسكو أمام الضريح الذي يضم الجثمان المحنّط للزعيم الشيوعي، ووضعوا إكليلا من الورود بهذه المناسبة.

ومنذ تفكك الاتحاد السوفياتي، مازال الجدل يحيط بمسألة نقل رفاة الزعيم الشيوعي إلى مكان آخر بعيدا عن الساحة الحمراء.

ولد فلاديمير لينين يوم 22 أبريل عام 1870. كان ثوريا ماركسيا وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، وله عدة مؤلفات من أشهرها: “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” (1916)، “الدولة والثورة” (1917)، “المادية والمذهب النقدي التجريبي” (1909).

أنصار الحزب الشيوعي الروسي الاتحاد السوفياتي الجثمان المحنّط الساحة الحمراء فلاديمير لينين

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