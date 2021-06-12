ذو سوابق قضائية ينتحر خلال "الحراسة النظرية"

قامت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات الاشتباه في إقدام شخص من ذوي السوابق القضائية على وضع حد لحياته خلال سريان فترة الحراسة النظرية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه به في حالة سكر وخرق لحالة الطوارئ الصحية، بعدما كان يشكل موضوع مذكرة بحث بسبب الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية، غير أنه أقدم على محاولة الانتحار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما استدعى نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف حيت وافته المنية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي، مشيرا إلى أنه تم تفريغ محتوى كاميرا المراقبة لمكان الوضع تحت الحراسة النظرية لأغراض البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.