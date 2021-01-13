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‫تعليقات الزوار

5
  • متتبع
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:27

    ايوز نون غ هسبريس
    سنة امازيغية سعيدة للجميع ملؤها الصحة والعافية والهناء

    1
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  • ريفي في البرازيل
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:36

    “ما ضاع حق وراءه طالب”

    “إذا الشعب يوما أراد الحياة
    فلابد للقيد أن ينكسر
    …………..”

    إن العرب إذا دخلوا أرضا أسرع إليها الخراب، إنه عنوان لفصل من ” مقدمة ” إبن خلدون يكشف فيه حقيقة العرب.

    -2
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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:39

    ذاك الكاريكاتير وما شاكله من الصور التي بثت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي فيها نوع من الأنانية إذ تلخص الاحتفال بتلك السنة لفصيل واحد من مكونات المملكة. مع العلم انن هذا الفصيل يريدها عطلة وطنية.

    0
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  • عبدالواحد
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:48

    عام داسيسوس عام داكركوس
    عام داسيسوس عام داكركوس

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  • مواطن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:49

    كاركتير موفق ومعبر ،سنة سعيدة نتمنى أن تكون السنة المقبلة افضل بكتير

    0
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