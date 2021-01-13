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تعليقات الزوار5
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ايوز نون غ هسبريس
سنة امازيغية سعيدة للجميع ملؤها الصحة والعافية والهناء
“ما ضاع حق وراءه طالب”
“إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلابد للقيد أن ينكسر
…………..”
إن العرب إذا دخلوا أرضا أسرع إليها الخراب، إنه عنوان لفصل من ” مقدمة ” إبن خلدون يكشف فيه حقيقة العرب.
ذاك الكاريكاتير وما شاكله من الصور التي بثت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي فيها نوع من الأنانية إذ تلخص الاحتفال بتلك السنة لفصيل واحد من مكونات المملكة. مع العلم انن هذا الفصيل يريدها عطلة وطنية.
عام داسيسوس عام داكركوس
عام داسيسوس عام داكركوس
كاركتير موفق ومعبر ،سنة سعيدة نتمنى أن تكون السنة المقبلة افضل بكتير