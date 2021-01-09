رئيس الجزائر يقيل وزير النقل ومدير الخطوط الجوية

أفاد مصدر رسمي أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أقال وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بسبب موافقتهما على استيراد سلع تتصل بـ”خدمات الإطعام”، في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي.

وأوضحت دوائر رئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، أن تبون أنهى مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل، فيما تم تكليف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام، دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني، والتوجيهات المالية الرامية إلى تكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة، وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني”.

وجرى أيضا عزل بخوش علاش، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، والمسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها، وفق المصدر نفسه.

الخطوط الجوية الجزائرية تواجه صعوبات كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، خاصة وأن الجزائر أغلقت حدودها الجوية منذ 17 مارس الماضي، فيما قدرت الشركة الوطنية خسائرها الناتجة عن تعليق الملاحة الجوية، يونيو الماضي، بـ38 مليار دينار (234 مليون يورو).

وتواجه الجزائر أزمة مالية تسبب بها تراجع عائداتها النفطية، وتحاول تعزيز إنتاجها الوطني والحد من وارداتها، للحفاظ على احتياطها النقدي الذي تراجع بنسبة 65 في المائة ما بين 2014 و2019.