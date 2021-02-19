رئيس الجزائر يواجه شعارات "الجنرالات في المهملات" بتجديد دعم البوليساريو

جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعم بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا.
وأكد الرئيس الجزائري أن موقف بلاده من نزاع الصحراء ثابت، وقال إن “الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، ومن حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره”، بتعبيره.
وتحدث الرئيس الجزائري عن ملف الصحراء المغربية ضمن الخطاب الذي أعلن فيه حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وإجراء تعديل حكومي، وهو ما يؤكد مجددا أن هذا النزاع بات من أولويات الأجندة السياسية للنظام الحاكم بالجزائر.
وفي وقت كان ينتظر العديد من المغاربة اعتذار الجزائر عن تطاول قناة “الشروق” على الملك محمد السادس، اختار الرئيس الجزائري تكريس سياسة العداء تجاه المملكة المغربية مردداً الأسطوانة المشروخة نفسها بشأن دعم مطالب الميليشيات الانفصالية.
وأثارت تصريحات الرئيس تبون غضب مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا بعض النشطاء وزارة الخارجية المغربية إلى استدعاء السفير المغربي بالجزائر والرد بشكل دبلوماسي على الاستفزازات الجزائرية المتكررة.
ويركز “نظام العسكر” في الجزائر على ملف الصحراء المغربية، وفق العديد من المراقبين، لإلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الأساسية، خصوصا في ظل عزم الحراك المناهض للنظام مواصلة الانتفاضة الشعبية في الذكرى الثانية.
وأصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في خطابه مساء أمس الخميس قرارات لتهدئة الشارع بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، إذ أعلن أنّه قرّر حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما أصدر عفواً عن معتقلين من ناشطي الحراك، مشيرا إلى نيته إجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة.
وقال تبّون في خطابه: “كنا قد قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات البرلمان، ولذلك قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي (البرلمان) وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد وغير الفاسد”، كما شدّد على “ضرورة فتح الأبواب للشباب”، وزاد: “كي يكون له وزنه السياسي يجب أن يقتحم المؤسسات السياسية”.
ورفع المتظاهرون، الثلاثاء، الأعلام الجزائرية والأمازيغية مرددين شعارات الحراك: “من أجل استقلال الجزائر”، و”(الرئيس) تبون مزوّر جابوه العسكر”، أي وصل بالتزوير وعيّنه الجيش، و”الجنرالات في سلة المهملات”.
أقول للرءيس الغير شرعي للجزاءر ادعم البوليزاريو الانفصالية كما تحب المغرب والمجتمع الدولي لا يهتم لتراهاتك وخزعبلاتك الحمد لله المغرب في صحراءه والصحراءفي مغربها وهنيئا للنظام الجزائري بجبهة البوليزاريو الانفصالية
تبون عليك التكلم عن مشاكل بلادك
اذا بقيت نفس العصابة الحاكمة بالجزائر،فعشرية سوداء تنتظر الشعب الجزائري .سوف يدحدهم نزار وشنقريحة وتوفيق .
“لا يتصرف بنفس الطريقة و ينتظر نتائج مغايرة إلا الغبي”. إنشتاين.
حتى نحن لابد لنا من دعم القبائل في الشمال وكذلك الطوارق في الجنوب في التحرير والاستقلال من المستعمر الجزائري الغاشم وكذلك مطالبة فرنسا من استرجاع الأراضي التي اغتصبت من تونس ومالي والمغرب وكذلك حاسي مسعود الليببة وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم وأما الصحراء فهي مغربية حتى ولو اجتمع الأنس والجن والاحياء والأموات تبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وقضي الأمر قضي الأمر بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها وبحكم محكمة لاهاي وبافتتاح القنصليات العربية والافريقية الصديقة والشقيقة وكذلك العظمى ومن يدعي عكس مغربية الصحراء فهو جاهل أمي عليه بتناول المسكنات حتى يستريح قليلا عقله ولسانه من الأحلام المزعجة.
لماذا هدا البرود من الحكومة المغربية لقد وصل السيل الزبا .يجب قطع علاقة مع ولاد بوخربوبة نهائيا بصفة عامة لقد هرمنا من أجل هده اللحظة
انا في نظري دعوهم ينبحون دون رد وسوف يجدون نفسهم لوحدهم ينبحون الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والقافله تسير
TABOUN est un président marionnette illégitime,il est nommé par les caporaux pour continuer à sucer les 2\3 du budget de l’état Algérien.
خطاب الرئيس الجزائري كتبه العسكر ،ولهذا لا يستطيع ان يخرج عن منطق عجايز العسكر. وهذا يؤكد ان نظام العسكر لا هم له سوى الصحراء المغربية ودعم قطاع الطرق . عموما المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها. ونحن وراء صاحب الجلالة المؤيد بالله .
هذا مازال طامع في الحوت ديال المحيط الأطلسي.
ديرو ليه شي شواية نتاع عنقريشة.
وغير تهلا فشعب الجزايري وعطيوه الاستقلال وحرية التعبير اما الصحراء فهي مغربية ولن يسمح الشعب المغربي في مقدساته وغير دخل سوق راسك و قلب على الحليب راه شعبك خاصو الحليب
عجزة الجزائر والرئاسة الجزائرية في واد والشعب في واد، الشعب مصمم على اسقاط العصابة ويطالب بحكومة مدنية… هل رأيتم خرقة البوليزاريو في مظاهرات خراطة وغيرها…. لا الامور واضحة… عاش الشعب الجزائري والمغربي ولا عزاء لعدو مشترك الا وهو العسكر المريض
النظام العسكري الجزاءري يعيش في الأوهام فالصحراء مغربية رغم انف أعداءها. هذا تمويه للشعب الشقيق الجزاءري الذي يريد سلطة مدنية منتخبة نزيهة وشفافة وتنمية محلية بدل تبدير أموال الغاز والبترول امو ال الشعب للبلوساريو في الفنادق الضخمة وترك الشعب الشقيق الجزاءري في الفقر .المغرب قوي بملكه وشعبه واقتصاده وسياسته الحكيمة. خير دليل أغلب دول العالم مع المغرب اما النظام العسكري مع المرتزقة .ان ينصركم الله فلا غالب لكم
منذابدالابدين والعالم يجاري العصابات والسراقة الاغنياء اما الان انتم مفلسين
ونحن مع إخواننا الجزائريين إلى أن ينالو إستقلالهم من إستعمار العسكر الغاشم
وا سير دعم غي راسك .
معرفتيش ان اخر راءيس العسكر الجزاءري هو انت .
وباز مكيمركوش . مقابلين غي المغرب . وسير فكو غي حريرتكم
اما المغرب و هرب عليكم .
سؤال: من يتحكم في دواليب الحكم الجزاءر، العسكر . ام الرئيس ام جنرالات الشواهد الابتدائية .شكرا
على المغرب ان يضع شكرى في المحكمة الجنائية الدولية ان الجزائر تحتجز صحراويين مغاربة
على المغرب ان يتحرك لاحصاء ساكنة الصحراوية في تندوف ، كلاجئين!
تبون لم يبقى له الا ايام معدودات ، لقد انتهى سياسيا
و صحيا ، و العسكر قادر على تغييره في الايام القادمة
الجزائر في حالة منهكة اقتصاديا و اجتماعيا و تبون لمزور جابوه العسكر ، يقرئ خطاب الجنرالات
نفس القاموس ، نفس المصطلحات
شنقريحة حتى ايامه معدودات ، صحيا انتهى
اما البوزبال ، سينتهي عندما نريحه من الاتحاد الافريقي
وانتهى الكلام
الجزائر العدوة الكلاسيكية بدفاعها المستميث عن اقامة دولة لقيطة جنوب المغرب مستعملة في دلك قناع يسمى البوليساريو . قد انفضح أمرها وظهرت أكاديبها للعيان
كلما طال مقام البوليساريو في تندوف كلما كان افضل للمغرب. لانه سيسهل استعادة الأراضي التاريخية للمغرب عند يحين الوقت.فالجزاىر لن تكمل مئوية تأسيسها على يد فرنسا بحدودها المتوارثة عن الاستعمار.وهذا الأمر تعرفه فرنسا وعسكر الجزائر المقبلة على عقد دموي جديد قد يكون أخطر من سوريا والعراق
نطالب يقطع العلاقات مع دولة العسكر و السرطان تسحب سفير المغرب ونطرد سفيرهم وابى مزبلة الناريخ ليس هناك حل مع هؤلاء الاوباش .
النظام العسكري المتعفن يلهي الشعب الجزاءري عن مطالبه في الحرية و بناء دولة مدنية و يصدر ازماته و يصنع عدوا افتراضيا الذي هو المغرب تماما كما كان يفعل نظام بشار بالهاء الشعب السوري بالعدو الاسرائيلي و هو لم يطلق رصاصة واحدة على هذا العدو و تماما كما كان يفعل نظام القذافي بتحويل اهتمامات الشعب اللبي الى العدو الابريالي الغربي لكن الانظمة العسكرية الشمولية كلها الى زوال مهما كان حجمها
هاد الناس ديال الجزائر عندهم عقدة من المغرب ، لأنه وفي معظم الحقب التاريخية كانوا تحت سيطرة السلاطين المغاربة ، هي فعلا الصحراء المغربية آخر مستعمرة إسبانية ، هدا مايقصده السيد”تبون”
هضر معا راسك اسي تبون ,راه حتا واحد ممسوق ليك فالمغرب, حاجا وحدا خاصك تعرفها هي ادا قربتي بجيشك نلمغريب راه غاديتاكول لعصا مزيااااااااااان.
وراه حتا قنشريحا نتاعك غاديردوه المغاربة شريحة
ناس راهي في طريق اصلاحات و تقليص صلاحيات الرءيس و اعطاء السلطة للشعب وناس راهي تتصور تاكل فالبنان في منضهر مقزز و تقول عاش ماليك ههههه
يجب علينا مواجهة الحقيقة رغم قساواها؛الجزائر أصبحت دولة عدوة بجميع المعايير و يجب العمل بناء على هذه الحقيقة،يجب سحب السفير المغربي و إعلان الجزائر دولة عدوة,و الدخول معها في حرب باردة و مرحلة تكسير العظام,هذا هو الحل الوحيد الذي قد يجعل الجزائر تجلس معنا لطاولة الحوار يوما ما.
ديناصورات
عقلية متحجرة
سوف تؤدي حتما بالشعب الجزائري إلى الهاوية
ما بالك لشعب تحكمه ديناصورات كان عليها أن تنقرض من زمان
في نفس الخطاب قال ان من انجازاته رفع الحد الادنى للاجور الى 20الف دينار يعني 1300درهم مفربي
وقال ايضا انه اعفى من الضريبة على الدخل كل من يقل راتبه عن 30الف دينار جزائري وان المستفيدين من هادا الاعفاء يمتلون 6 ملايين عامل في القطاعين العام و الخاص. يعني ان 6 ملايين جزائري يتقاضون اقل من 2000 درهم مغربي.
هادي الصورة الوردية اما في الحقيقة فاسوء بكتير. بلد في طريق الافلاس و عملته تنهار دعم البوليزاريو يسرع انهيار الاقتصاد لكن الحقد يعمي العيون و القلوب
الله يجيب اللي يفيقك من النعاس التبون !!!!!
franchement c est trop abusé..il faut absolument arrêter les relations diplomatiques avec Alger…
يدعم شعبو لول عاد يدعم قطاع الطرق…………………
يقمرون بالبوليزيرو حتى الإفلاس. أفشل دولة عرفها التاريخ هي للأسف جارتنا المريضة، حكام الجزائر مرضى نفسيين ويسيرون بالشعب الجزائري إلى الهاوية. يا تبون عنذنا مثل مغربي يقول الي قال العصيدة باردة يدير فيها يديه. الصحراء في مغربها والبوليزيرو في جزائرها فمزيدا من صرف الأموال على قطاع الطرق إلى أن ينقلب السحر على الساحر فنرى حربا أهلية داخل الجزائر بينكم وبين صنيعتكم
ابمشي مايقصرش هزوا الماء حنا راه حنا فالصحراء ديالنا مالفيناس كنفكروا فداك المشكل دابا التفكير ديالنا باش نرجعوا تندوف وبشار وسبة ومليلية باجهز الله والشعب المغربي وملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده
لايوجد شيء اسمه رءيس في جمهورية الخرطي.. هناك فقط دمى تمثل انها صاحبة القرار في حين انها مجرد ديكور يحركه من يوجد خلف الستار.. و الموقف من البوليساريو هو موقف الجنرالات الذين اغتنوا بهذه القضية و لهم منها مورد رزق مهم يقدر بمليارات الدولارات سنويا و هي دجاجة تبيض ذهبا بالنسبة للعصابة و التخلي عنها لن يكون حتى تفلس الجزاءر..
كنت داءما مقتنعا ان جارتنا الشرقية جمهورية موز.. لكنني غيرت وجهة نظري لان هذه التسمية تطلق على الجمهوريات الديكتاتورية التي تتوفر على فاكهة الموز.. لكن الجزاءر رغم انها جمهورية ديكتاتورية فانها لا تتوفر على الموز.. و لذلك فنعتها بجمهورية الموز هو مدح لا تستحقه.. هي لا تتعدى كونها جمهورية خرطي تساند جمهورية الوهم..
… يبدو أن العلاقات بين الجارين تجاوزت مرحلة “البرود المزمن”، ودخلت مرحلة القلق والحذر، إذ باتت مفتوحة على كافة السيناريوهات، لاسيما أن العداء في هذه المرحلة تخطى مرحلة دعم “ميليشيات مسلحة” لا تتردد في مهاجمة وتهديد واستفزاز الجيش الملكي لتحتمي بعد ذلك داخل الأراضي الجزائرية، إلى مرحلة عنوانها التوتر والتصعيد، حيث يحاول النظام العسكري الجزائري تجريب كافة الوصفات -رغم خطورتها وإمكانية انفلاتها- لدفع المغرب إلى العودة إلى الوضع ما قبل 13 نونبر، وإثارة انتباه المنتظم الدولي إلى النزاع حول الصحراء المغربية قبل أن ينفجر فتيل البوليساريو في وجه جنرالات الجارة الشرقية.
(عن الكاتب محمد الزهراوي)
على من تهلل يا شريحة مند صناعة البوبال كم رءيس مر الان صاروا تراب ودورك ات والمغرب في صحراءه . وملايير شعبكم ينهب والشعب يفقر . اقول لن تنالوا من المغرب شيء طال الزمن او قصر .
رئيس وحكومة فاشلة وجيش مستغل وشعب محكور يعيش في فقر مدقع المغرب فيروس يجري في دم الجزائر فكيف لدولة لم تستطع توفير لقاح لفيروس غير مرئي فبالأحرى فيروس دو كيان وهيبة وقوة اقليمية …… وبالدارجة بزاف عليكم المغرب
من ينتظر تخلي الشعب الجزائري والدوله الجزائريه عن دعم حق الشعب الصحراوي في الحريه والاستقلال هذا ينتظر منها التخلي عن مبادي ثوره الفاتح من نفمبر العظمه والتنكر لعهد الشهدا’ فهو ينتظر الوهم والمحال.القضيه الصحراويه هي مسئله حيات او موت لد الصحراويين كماانها مسئله الام القومي لدوله الحزائريه ولايمكن حلها الا عن طريق تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي لا يقبل التصرف وصحصح الحق وصدق الرئيس عبد المجيد تبون.
الأمازيغ دائما في الصفوف الأمامية ضد نظام العسكري الجزائري… كل النخب الأمازيغية في الجزائر ضد النظام العسكري في مايتعلق بالقضية الصحراوية المغربية.
لايمكن مجابهة العدو بنفس الاسلوب بل يجب ان تغير الجهات الرسمية طريقة تعاطيها مع هذه الشردمة حتى يتسنى لها ان تفهم ان ما تقوم به هو تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وان مشكل الصحراء هي من افتعلته ويجب ان تتحمل وزر تلك الافعال
التبون ليس برئيس هو دمية وضعه كبار العصابة الجزائرية نزار وتوفيق وحنون للسيطرة على أرض الجزائر وشعبها هو قائد الجيش القايد صالح مائة في المائة هم من قتلوه بالسم وخرجوا من السجن أحرار أما نزار فكان محكوم بعشرين سنة غيابيا وعندما عاد إلى الجزائر عاد في طائرة حكومية خاصة وأدت له فرقة عسكرية التحية مجرم فار من العدالة تؤدو له التحية العسكرية أما آخر الاستثعمارات في أفريقيا فهي جمهورية القبايل وتحتلها الجزائر بقوة العسكر يجب أن تحصل القبايل على استقلالها أما الصحراء فهي مدينة مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد أما عصابة البوليساريو فهي تابعة للجزائر ولا علاقة لها بالمملكة المغربية
وماذا كنتم تنتظرون من سليل بومدين وبوتفليقة..ودمية الجيتيرالات…فاقد الشيء لا يعطيه….الجزائر كعكعة كبيرة..وجب على الحكام ان يقتسموها بينهم ويتركون ما تبقى من فتاة في الطبق.لطبقة الشعب التي تتبع الهراء والكذب والضحك على الاذقان منذ استقلالهم..فالشيوعية لم تترك الا الخراب والحوع والفقر اينما حلت ..فانظروا خريطة العالم ..فقد تنصل منها كثير من الدول .حتى كوبا ا اصحت من سباتها الشيوعي وعلاقتها مع الوهم السوفياتي القديم الا جارة السوء فلا زالت بجنيرالاتها الكاكي.الخضر تتوعد ان تكون الجزائر القطب المسير في شمال افريقيا …..غير ان سياسة العزلة اضحت بادية ..فلم يكن لها ولا للشعب الجزائري مستقبل مع عصابة من المافيا الروسية قديما.خربوا بلادهم ونهبوا اموتلها…وتطاولوا على اسيادهم في المملكة الشريفة..لكنهم نسوا. ان قضية الصحراء المغربية..هي قضية شعب ووطن..وحبنا للملك بجمع كلمتنا ضد الاعداء.
يجب على المغرب أن يعامل الجزائر بالمثل وذالك من خلال دعم الحراك في الجزائر
انا مع طرد سفير الكراغلة من المغرب..وقطع جميع العلاقات مع هذه الدولة المارقة والتي تتمنى لو اصبحنا في حربة أهلية يقاتل بعضنا البعض وتسعى دائما إلى البحث عن اضرارنا ..لنبدأ جميعا حملة وطنية للدعوة لقطع علاقتنا مع بني كرغل..كفانا صبرا
الإسثمارات الداخلية و آستثمارت الدول العظمى ، في جميع المجالات بالصحراء المغربية الأطلسية.
مع مبدأ من آقترب من الحدود المغربية ، يموت قانونا وشرعا ، على آعتبار قرار المحكمة الدولية بلاهاي والتي أكدت روابط شيوخ القبائل الصحراوية بالملوك العلويين عبر البيعة وهو القانون الإسلامي المعتمد آنذاك ، قبل ظهور أي قانون وضعي دولي . ولم تكن هذه البيعة للقانون الإسلامي آتجاه ملوك ليبيا أو الإمبراطورية العثمانية التي كانت مستقرة وتركت خلفها شرذمة من الخوارج ، حاول الأمير عبد القادر تصحيح معتقداتهم ، إلا أن الخوارج يضلون دائما خوارج .
والمملكة المغربية الشريفة لهم بالمرصاد ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والله ولي التوفيق.!!!
طبعا الجزائر مازالت تحلم بالحصول على منفد الى المحيط الاطلسي على حساب المملكة المغربية
و هي ستفعل كل ما بوسعها لتحقيق هذا الوهم
ولهذ ا لا فائدة و على المغاربة ان يغيرو من استاتيجيتهم التي تعتمد فقط على الدفاع عن النفس و يتعاملون مع هذا النظام الجزائري الذي يعلن عليهم الحرب في السر و العلن و بوقاحة غير مسبوقة
يجب قطع العلاقات كل العلاقات مع النظام الجزائري و انشاء سور عال و عريض على طول الحدود المغربية الجزائرية
المغاربة لا يحتاجون الى الجزائر و الحمد لله الذي حبانـــا بمنافد على المحيط الاطلسي حيث الافق الرحب اللامتناهي و يمكننا ان نكون كما نريد بعيدا عن شر الحسدين و الحاقدين
كل الأنظمة العبرية عفواً العربية بدون إستثناء مستبدة ودكتاتورية ومتسلطة على الشعوب تحكمهم بالنار والحديد وتنهب خيراتهم وكل من نطق كلمة حق أو أنتقد الحكام الفاسدين المفسدين لفقت لهم تهم جاهزة مفبركة وزج بهم في غياهب السجون هذا هو حال الأنظمة العربية ولا يسعني إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل
يا إخوة… اعدروه إن صرح بذلك لأنه مرغم عليه… فأين سيدهب 7000 جنرال ممن هم كهول في الخدمة ومتقاعدين ببدلات مدنية يتحكمون في ثروات البلاد كما يشاؤون..؟ أو تريدون من الأفعى التي ربوها فوق ترابهم أن تنقلب عليهم..؟ إذا لم يقل هذا الكلام ستعم الفوضى في مخيمات تندوف ويهرب بجلده كل من استطاع القيام بذلك…؟
هذا بغى يولي نيلسون مانديلا ديال الجزائر . غير كيفرشخ فالهضرة بلا ما يوزنها . شكون شكا عليه أو كلفو يدافع على المستعمرات فالعالم . الجزائر ماشية فطريق نهايتها غدي تكون مأساوية و مكلفة جدا لشعبها وغدي يوقع ليها بحال اللي وقع لشي وحدين اصبحوا اليوم فخبر كان ولخبار راه فراسكم كاملين .
و نحن المغاربة من طنجة إلى الكويرة نجيبه بشعار الحراك الشعبي الجزائري في ذكراه الأولى بمدينة خراطة القبايلية “تبون مزور جابوه العسكر ماكيناش الشرعية”.
حكام الجزائر الحقيقيون من الطغمة العسكرية والعجزة من الجنرالات مريضون بمتلازمة المغرب أما ما يسمى بالرئيس فليس سوى دمية يحركونها كيف ما شاؤوا ولا يملك من الأمر شيء.شافاهم الله من مرضهم يقول المثل العربي الشهير الحسد نار أكلة صاحبها وخيرما نختم به القولة الشهيرة للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي.المغرب في صحراءه والجزائر في اوهامها.كل التقدير والاحترام للشعب الجزائري الشقيق.
إنه الفشل بعينه، الشعب يطالب برحيل الجنيرالات والرئيس يتبنى موقف الجنيرالات، الشعب والرئيس يسيران في منحيين متعاكسين، دعم الرئيس للمرتزقة يدل على أن الدولة الجزائرية تبني مستقبلها على حساب قضيتنا الوطنية، وهذا الموقف يدل على إفلاس الدولة وحان الوقت كي تندثر.
الرئيس الجزائري هو بوق الجنرالات الذين هم الحكام الحقيقيون للبلاد. السيد عبد المجيد تبون ليس له دور في إدارة البلاد. تصريحاته هي لإرضاء أسياده الذين هم الجنرالات. الصحراء مغربية وستبقى مغربية حتى يوم القيامة. لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا. الجزائر دكتاتورية شمولية حيث يعيش المواطنون داخل سجن كبير في الهواء الطلق. الجزائر هي أخطر نظام (نظام المافيا) في إفريقيا وربما العالم بأسره.
الصحراء مغربية
غير ارتاح مع راسك اسي تبون ..الصحراء مغربية وستبقى كذلك….تعلموا تحترموا الناس لي كبر منكم …وعلموا قناة الشروق تحترم اسبادها .
هل بعد كل هذا العداء الظاهر والباطن المستتر لايزال يوجد سفير للمغرب في الجزائر هل هي العداوة ثابتة والصواب يكون اءم اءن هناك مصالح ومنافع مشتركة بين النظام المغربي والنظام الجزائري يقتسمونها بالصحراء فيما بينهم والبقية الباقية لا تقشع اءلا الضبابة بالتاءكيد هناك اءشياء في الخفاء تتم فوق رؤوس المغفلين واءول تجلياتها مدن ليس بها مشاريع اقتصادية كبرى ولا وضائف مثل مكناس والاءغلبية لديها عقارات وسيارات واءموال طائلة مع اءن مصروف السيارة الشهري لوحده لا يقل عن 3500 درهم.
وصل السيل الزبى. الحقيقة لا تنفع الديبلوماسية مع هؤلاء .هذه معركة وجود. يجب على المملكة اتخاذ قرار حازم . والتدخل لفك الحصار على ابنائنا المحتجزين بتندوف . اربعين مليون مغربي مستعدين للموت من اجل احقاق الحق والقضاء على المرتزقة وجنارالات السوء.ماذا تنتظرون. يجب قطع العلاقات نهائيا مع الجزائر .وبداية مرحلة جديدة من المواجهة مع حكام قصر المرادية. الحق معنا ماذا ننتظر.والله وعد بنصر الحق .
للأسف رئيس دولة بحجم الجارة الجزائررفقة جنيرالات بدون مستوى وشحوا أنفسهم في زمن اعادة تأهيل البلاد بعد الاستعمار ، انهكتهم الشيخوخة ولا زالو متمسكين بالحكم فعلا استغلوا ضعف البلاد ابان اعادة التاهيل لينهبو شعب لازال يعاني من الفقر والتهميش في حين ان دولتهم تعد من اكبر الدول المصدرة للغاز . تبون ورفاقه مكانهم دار العجزة وليس قصر المرادية وكفاكم من خراب هذا الشعب وشمال أفريقيا
لا افهم لماذا المغرب لا يريد قطع العلاقة الدبلوماسية مع الجزاءر .وفي نفس الوقت يعترف بجمهورية القبائل ويستقبل زعماءهم في المغرب ويدافع عن هذه الجمهورية في كل المحافل الدولية بتقرير مصير شعب القبايل
لان الجزائر هي البوليزاريو و البوليزاريو هي الجزائر. فهو بقوله هذا يدعم الجزائر و النظام العسكري هناك.
مهما دعم تبون واسمه يدل عليه يستحيي الانسان ان يدكر حتى اسمه ومهما قلناه سواء ب التاء او الطاء فهو عيب وخصوصا عندنا في المغرب اما بخصوص دعمه لقضية الصحراء المغربية فليعلم ان كان متعلم فهي اولا لم تبقى صحراء بل اقاليمنا الجنوبية فهي اقاليم احسن بكثير من عدة مدن جزائرية متوفر فيها كل شيء مدن عصرية ونحن كمغاربة لا يهمنا دعم حكام الجزائر للمرتزقة التي هي من صنعهم فحتى العالم باكمله لا يمكن ان ياخدو الصحراء من المغرب والمغاربة والان الحمد الله بدانا نرى نتيجة المسيرة بخيرات الاقاليم الجنوبية واصبح للدولة مصدر اخر فالمغاربة متشبتين بمغربيتهم وملكهم وصحرائهم فالمغاربة لا يعرفون الا الله والوطن والملك
Une chose est certaine les algeriennes et algeriens libre vont pas laisser se reproduire un system boutaflika2 apres un an et plus du manifs dans tout le pays..
حان الوقت لاعلان الحرب على المرتزقة البوليساريو وابدتهم في المنطقة العازلة وبناء جدار امني جديد قرب الحدود مع تندوف مذا ينتظر المغرب انها احسن فرصة لانهاء المشكل
اذا هناك المال الفاسد والمال الغير فاسد
المال الفاسد فهمناها وهو المال الذي يفسد نزاهة الانتخابات وتزويرها وعدم اتاحة تكافؤ الفرص والمال الغير فاسد هذا لم افهمه
هدا ماسمي نفسه رئيس الجزائر فهو غير شرعي عند أكبر عدد من الجزائريين ولايحبونه ولايعتبرونه لانه وليد نظام عسكري قمعي الدي يفرض سياسة الامر والإكراه على شعب لايحبه ويتكلم عن سيدو المغرب وسيدوا محمد السادس.الحصول اللي مكروه راه كايبقى مكروه فهدا الزنديق التابع للبوليخاريوا يشد فالبولة ديال التسعين ويخشي صبعوا فطيزوا رغما عن أنفه الصحراء مغربية وستبقى مغربية والموت والدل والمهانة والسقوط والفشل إنشاء الله للجهاز الديكتاتوري العسكري الجزائري ومن يدعمه
وماذا عن سبتة ومليلبة السي تبون .اليستا مستعمرتين اسبانيتين…اذن انت و جماعتك لا تعترفون بمغربيتهما كذلك..احلم مع راسك لانك في غيبوبة ….واكذب على الشعب الجزائري الذي طال الزمن او قصر سيطردكم ورفاقكم..تنحتو كاع…الشعب الذي طرد الفرنسيس بعد 130سنة من الاستعمار قادر على التخلص من نظام العسكر..
الرياح الشرقية جافة ومضرة ولا تحمل السحاب الثقال وانما تجر معها الجراد والاوبئة هدا هو موقع المغرب مع كامل الاسف وهدا هو الجار الشرقي للمغرب بكل اسف كلما انتظر المغاربة خيرا الا وطلع عليهم مسؤولوا جار السوء بنبأ سوء وانسداد افق علاقة يطوق اليها شعوب المنطقة والعائلات المحرومة من اهلها وراء الحدود.فلا تنتظروا خيرا من جماعة السوء لقد بنوا كل سياساتهم ومخططاتهم وثقافاتهم على عداء المغرب ،لا تنتظروا منهم خيرا لانهم ملقحون بفيروس عداء المغرب ولهدا على المغاربة ان يبحثوا عن اخوة وصداقة وتعاون بعيدا عن الجزائر وندعوا الله ان يقينا شرهم .
EN ALGÉRIE COMME AU VENEZUELA, SI LE PEUPLE VOUDRAIT LA LIBERTÉ, IL DOIT. PRENDRE DES ARMES.
ON EST SOLIDAIRES AVEC VOUS CHERS FRERES ALGÉRIENS.
القيادة الجزائري مشلولة بتحكم العسكر بها ، البوليزاريو مرض مزمن عند القيادة العسكرية الجزائرية ، تطور هدا المرض الخطير سيقضى على جميع القادة العسكريين المتشبثين بوهم وسراب اسمه البوليزاريو
سيدعمون المرتزقة حتى على سرير الموت و لكن كل شيء سينقلب عليهم فالحراك الاخير لمح لانفصال القبايل عندما صرح بعض المحتجين بان تقرير مصيرهم قبل تقرير مصير الاخرين
بالنسبة الي تبون و الوزراء مجرد طالب معاشو
A tous nos frères algériens :
« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. »
Jean Monnet
,il ne faut plus faire attention à ces abrutis qui dirigent ce grand zoo à ciel ouvert le Maroc les a laissé derrière lui à des années lumière de distance et dire qu’au 21 siècle il un pays où ses citoyens font la queux pour un litre de lait ou un sac de semoule rien que ce spectacle nous montre l’état de faillite total dans lequel est arrivé ce régime de la honte
من شابه اسمه ماضلم فمادا تنتظرون من القنافيد سوى الشوك والرائحة الكريهة فمسارنا ليس مسارهم وطريقنا ليس طريقهم فنحن إلى النجاح ذاهبون وهم إلى الفشل ماشون فقد كان بالأحرى أن يتحدت عن النقص في الحليب والبطاطا والسردين عوض التجرأ على أسياده المغاربة
سلام : رجع عندهم العداء للمغرب هو سورة الفاتيحة اللي مصلاش بيها صلاة باطيلة .
حكام الجزاءر العسكر مع الرئيس المفروض على الجزائريين فقدوا عقولهم .. الصحراء( الغربية ) هي شغلهم الشاغل..كمغاربة نبارك ثورة الشعب الجزاءري الشقيق ليوم 22 / 2 / 2021 .. الثورة التي تطالب باسقاط الحكم العسكري وانتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب لتسيير الجزاءر .. يستمر حكام الجزاءر العسكر الشيوخ بنشر مشكل الصحراء المغربية كقضية أساسية لالهاء الشعب على ثورته المباركة .. لكن فطن هذا الشعب الثوري لاصرار الحكام في الجزاءر على خلق مشكل الصحراء .. وركز على ثورته المباركة لازاحة كابرانات الجزائر من الحكم التي لهفت ملايير الدولارات وصرفت ملايير اخرى على البوليزاريو… نسي عسكر الجزاءر الحاكم أن وساءل التواصل الاجتماعي كشفت كل الحقائق عن ما يسمى بالشعب الصحراوي اللقيط من عدة بلدان إفريقية… وكشفت صرف دراهم ودولارات الشعب الجزاءري في قضية خاسرة ، وتركت الشعب الجزاءري الشقيق يسعى إلى كرطونة حليب وكيس سميد ،و بدون لحم وبدون خضر ولا فواكه .. .
لا بد من الحكومة المغرببة مساندة القبايل وفتح قنصلية بالعيون
و هل هناك من ينتظر شيئاً آخر من تبون ؟؟ يريد اخماد الحراك بكل الطرق !! حل البرلمان سيسمح للخزانة بربح بعض الدينارات !! لشراء لقاح كورونا او الهراوات و عبوات لاكريموجين!!!
متى تتخذ الحكومة المغربية موقفا شجاعا، رجوليا وتقطع العلاقة مع جارة السوء الجزائر. والله لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة.
المستعمرة الحقيقية هي القبايل التي تعداد سكانها اكثر من عشرة ملايين اما المحتجزون المغاربة بتندوف فلا يتعدون بعض المءات لا يملاون حتى جامع الفنا لان الاغلبية من دول الساحل
متمنياتي لكما بالشفاء من مرض “المغربوفوبيا”…صحيح إنه مزمن عليكما..ويضر بكما…وقاسي عليكما..وشديد عليكما..أدعو لكم بالشفاء الداخلي…تعليق 25 يذكرني بالقذافي رحمه الله…يمجد الهراء وثورة الفقاعة…والثاني ذيل دابة لم تخرج بعد لتكلم الناس بمغربية الصحراء ما دام بني البشر من قوم الجزور (مفرد جزائر وهي كثرة البعير السمينة) لم يستوعبوا بعد….أذكركم وأذكر نظرائكم..والله ثم والله لا ولن تفلحوا ما دمتمت لا تؤمنوا بالحظيث النبوي القائل “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”..فكيف يؤمن حكام الجزائر وهم يكرهوننا حد الحقد والضغينة العمياء ولا يريدون لنا الخير
الرءيس تبون يتكلم بلسان جنرالات العسكر …… تبون رجل مريض عاجز . وغبر قادر على اصلاح ماافسده العسكر……انه يتكلم باوامر الجنرالات لكي يطمان الشعب …بالاقوال الكادبة………..الشعب الجزاءري الشفيق….فاق. من النوم العميق….. ..واعرف حقيقة النضام الحاكم….واطماعه الخبية.. شعب يريد… اسقاط النضام العسكري. شعب يريد العيش الكريم ديمقراطية….الشغل…الصحة…التعليم. الخ. نحن…فى عزلة. نحن..اصبحنا فقراء لانملك قوتنا اليومي…..تروتنا. انفقها…العسكر على..المرتزقة. الافارقة. في تندوف.. ..واترك اولادنا فالشوارع. بدوني عمل الخ….
يا صنيع العسكر. ارحل انت والعسكر بلا عودة
الجهاد يا اخوتي لتحرير الجزائر…
وتحرير جمهورية القبائل الغالية…
مازال نهار تعتارف فرنسا بمغربية الصحراء والاتحاد الأوروبي و….و… حتما عسكر الجزائر سيرفع عنهم القلم ويدخلون أفواجا إلى مارستانات الحماق
هناك منطقتين لا زالت مستعمرة في أفريقيا و من قبل الجزائر.و هما منطقة القبائل و الصحراء الشرقية المغربية. و على الطريقة المغربية سيتم تحريرهما أن شاء لله.
لقد ارجعوا الحرس القديم ( خالد نزار و مدين و مستشار الرئيس المزعوم وغيرهم يعرهم الجزائريون جيدا ) وهم الذين كانوا وراء قتل الآلاف من الجزائريين في العشربة السوداء… رجعوا بعد إلغاء كل الأحكام التي صدرت ضدهم… ليقولوا للشعب… ها نحن رجعنا… اما نحن أو أنتم…
اخوتي لا تلوموا تبون المسكين لانه يقول ما أمره به رؤساءه …. العسكر يملي وتبون يحكي… وما يقدرش يبدل ولو حرف….
ادا نظرنا الى سكان الصحراء الجنوبية في الجزاىر فهم لا علاقة لهم بسكان ال٠زاىر في الشمال و ابعد.مما يكون عن سكان الشمال ٥ي التقاليد و العادات و اللغة و انهم يشبهون سكان الصحراء الشرقية وو ال٠نوب الشرقي في المغرب مع دالك لا يطالبون بالانفصال و هو سكان اصليين لهده المناطق من طوارق و ازواد و هكاريين وسكان جبال جانت الطورقية و كل الغز و البكرول و المعادن تاتي من ارصهم و عم يغيسون في الفقر ووالاعمال و التخلف.
غعكس سكان الصحراء المغربيية و الدين يسمون نفسهم الصخراويين فهم لا يمتون لهده الارص باي علاقة و هم عرب من الحزيرة كيف يتطاولون على ارض لم تكن لهم بل لسكان الاصليين
ماذا ينتظر المغرب لسحب السفير المغربي من بلد المليون مجرم وابلاغ سفيرهم انه شخص غير مرغوب فيه في المغرب وعليه مغادرة التراب الوطني خلال يومين الجزائر دولة عدوة وتجاهر بالعداوة ولا يلذغ المؤمن من جحر مرتين. صافي فلنقلب الصفحة لا نريد اي نوع من العلاقات معهم. شعارات التخدير العاطفي خاوة خاوة وترهات السخافة انتهى وقتها
على الجزائر أن تعطي الحرية لشعبها أولا.
ولا أفهم لماذا لم يرد عليهم المغرب بنفس طريقتهم، دمية بوتفليقة في كرسي متحرك وأحد البرلمانيين في البرنامج يسأله “واش داير ليكوش، إيوا كنداك تخرالينا فستوديو”
اقول للشخص الجزائري الدي نجده لوحده دائما في التعليقات انت لست الا واحد من الطبلين للعكسر فقط. اما الاخ من السمارة والله انت تحلم والحلم جيد في بعض الاحيان لترويح عن النفس
Il faut lui répondre aussi
Notre disposition et notre soutien au Hirak est stable et pas de négociations
Notre soutien a l’indépendance des algériens des mains des caporaux militaires est stable
Notre soutien de l’indépendance des Kabyles et des Twareg est stable
GENERALAT GENERALAT GENERALAT GENERALATE GENERALATE WALAHI HONTE A VOUS VOUS N AVEZ PAS AUTRE CHOSE QUE LES GENERALATES A TEL POINT NOS GENERALATE VOUS FAIT TREMBLER NOS GENERALATE NE TUENT PAS LE PEUPLE SAHARAOUIS NOS GENERALATES N ON PAS PARTICIPE DANS LA GUERRE CONTRE LE PEUPLE YEMENIENS NOS GENERALATES NE S INCLINENT DEVANT PERSONNE QUE DEVANT DIEU NOS GENERALATE SALALATE EL DJEICH ETAHRIR EL WATANI QUE VOUS N AVEZ PAS ET VOUS NE L AUREZ JAMAIS VOUS ETES QU UN PROTECTORAT DE FRANSSA JUSQUA LA FIN DU SIECLE
نقول
اقطع هبرة تبرى
الماء والشطابة حتى الى قاع البحر
لا هو لا غيره. يعرفون من هو المغرب ومن هم المغاربة
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها
وما. 1963 ببعيد
كفى من الإنسانية
آخر مستعمرة في أفريقيا هي جمهورية القبايل الجزائرية التي تتوفر على كل المقومات :عدد السكان والتاريخ والمقومات والحق اما البوليزايو فهي حفنة لا تتجاوز 40 الف اقتيدوا إلى المخيمات بالقوة وتحت تهديد السلاح
أقول لتبون الجنيرالات وكل الأعداء في الجزائر للمغرب ،قطع العلاقات بيننا افضل، الصحراء مغربية، وقطع العلاقات مع النظام الجزائري سيرتاحالشعب المغربي من كلامهم واستفزازهم يقولون ما يريدون ونحن ونقولوا ما نريد ،غلق أنبوب الغاز الذي يمر من المغرب واستغلال غازنا وشراء الباقي من دول أخرى ولو بزائد الثمن إن الله مع الصابرين فالفراج قريب انشاء الله، عاش الملك عاش الشعب عاش المعرب من طنجة حتى الكويرة، والخزي والعار لأعداء المملكة المغربية الشريفة شعارنا الله الوطن الملك
هل حققت حركة 20 فبراير مطالبها في المغرب بالطبع لا و لا واحدة الشرطة كانت دائما لها بالمرصاد الا الزرواطة والاعتقالات اما الحراك ديال الجزائر المبارك والسلمية فمطالبه تحققت و مزال ستحقق اما انتم يا مغاربة المثل يقول …الجمل دائما يضحك على حدبة اخيه ونسيا حدبته